Lenovo'dan AMD'nin Fusion platformunu kullanan yeni dizüstü bilgisayar; Essential G575

Lenovo güncel ürün gamına AMD'nin Brazos kod adlı Fusion platformunu kullanan yeni bir dizüstü bilgisayar daha ekliyor. Essential serisi altında hazırlanan 15.6-inç boyutundaki G575 modeli, AMD'nin Bobcat mimarisini temel alan ve 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 1.6GHz hızındaki çift çekirdekli Fusion E-350 işlemcisinden güç alıyor.

Ekran kartı olarak işlemciye entegre Radeon HD 6310 grafik birimiyle gelen dizüstü bilgisayar, hem DirectX 11 desteği sunuyor hem de entegre grafik birimindeki Unified Video Decoder 3.0 motoru sayesinde Full HD videolar ve Blu-ray 3D için donanımsal hızlandırma yapabiliyor ki bu sayede gelişmiş çoklu ortam deneyimi sağlanabiliyor.

Lenovo tarafından açıklanan teknik özellik bilgilerine göre Essential G575, 4GB kapasiteli çift kanal DDR3 bellek, tercihe bağlı olarak 500GB veya 750GB kapasiteli sabit disk, optik sürücü olarak DVD yazıcı ve kablosuz iletişim için 802.11n WiFi gibi detaylara sahip. Lenovo'ya özgü AccuType klavye tasarımına sahip olan sistemde 6 hücreli pil kullanılıyor.

İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium 64-bit'in eşlik ettiği Lenovo Essential G575, yurt dışında bir yıllık garanti ile 549$ seviyesinden sunuluyor.