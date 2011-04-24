Lenovo'dan MacBook Air'a rakip geldi; ThinkPad X1

Önde gelen pek çok bilgisayar üreticisinin, Apple'ın ultra-ince tasarımlı MacBook Air modeline rakip çözümler hazırladığını daha önceki haberlerimizde dile getirmiştik. Bu konuda adım atan ilk firma Samsung olmuş ve Güney Kore merkezli firma, kasa yapısında uzay araçlarında da kullanılan Duralümin alaşımına yer verdiği 9 serisi ultra ince dizüstü bilgisayarlarını Türkiye'de dahil olmak üzere dünya genelinde satışa sunmuştu. Samsung'dan sonra Asus da benzer bir adımla U36 serisi ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarını duyurarak Apple'a meydan okumuştu. Bu noktada yeni modeli boy gösteren son üretici ise Lenovo oldu ve firmanın ThinkPad X1 modeli gün ışığına çıktı.

İnce ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken MacBook Air, arka arkaya sunulan rakip modeller karşısında rekabet gücünü kaybedecek gibi görünüyor. Apple'ın donanım tarafında eski nesil Intel platformunu tercih etmesinden ötürü ikinci nesil MacBook Air, Sandy Bridge tabanlı yeni modellere karşı en azından performans olarak zayıf düşmeye başladı. Lenovo'nun detayları sızdırılan ThinkPad X1 modeli de Intel'in yüksek performanslı yeni Sandy Bridge platformunu kullanıyor. Huron River kod adlı mobil platform kapsamında 2.5GHz'de çalışan çift çekirdekli Core i5-2520M işlemcisinden güç alan bilgisayarda, 13.3-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekran bulunuyor. Gorilla Glass teknolojisiyle desteklenen ekranın bu sayede, darbe ve çizilmelere karşı, rakip pek çok modelin ekranına kıyasla daha yüksek dayanıklılık sergilemesi bekleniyor.

Lenovo ThinkPad X1, açıklanan bilgilere göre 21.5mm kalınlığa sahip. Bu değer onun dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı yapmasa da hem en ince ThinkPad hem de en ince dizüstü bilgisayarlardan birisi olarak tasarıma önem verenlerin ilgisini çekecek gibi görünüyor. 8GB DDR3 bellek ve 160GB kapasiteli SSD ile donatılan ThinkPad X1, aynı zamanda SDXC kart okuyucusuna da sahip.

Görsel anlamda ThinkPad ailesinin geleneksel çizgilerini koruyan ve piyasadaki en başaırlı klavye tasarımlardan birisi olan LED arka aydınlatmalı tuş takımı ve tam yatırılabilir ekranıyla, ince tasarımına rağmen profesyonellere yönelik temel ThinkPad özelliklerini korumayı da sürdürüyor. Dolby Home Theater v4 ve HD-VOIP gibi çoklu ortam özellikleriyle birlikte gelişmiş bağlantı yeteneklerine (USB 3.0, eSATA, DisplayPort ve HDMI) sahip olan ThinkPad X1'in yapısında yüksek kaliteli malzeme kullanıldığına özellikle dikkat çekiliyor. Yurt dışında 20 Mayıs'ta kullanıma sunulacağı belirtilen ThinkPad X1'in resmi olarak doğrulanmasa da 2920$ olacağı iddia ediliyor.