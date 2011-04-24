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Lenovo'dan MacBook Air'a rakip geldi; ThinkPad X1

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,7b
1
73
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önde gelen pek çok bilgisayar üreticisinin, Apple'ın ultra-ince tasarımlı MacBook Air modeline rakip çözümler hazırladığını daha önceki haberlerimizde dile getirmiştik. Bu konuda adım atan ilk firma Samsung olmuş ve Güney Kore merkezli firma, kasa yapısında uzay araçlarında da kullanılan Duralümin alaşımına yer verdiği 9 serisi ultra ince dizüstü bilgisayarlarını Türkiye'de dahil olmak üzere dünya genelinde satışa sunmuştu. Samsung'dan sonra Asus da benzer bir adımla U36 serisi ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarını duyurarak Apple'a meydan okumuştu. Bu noktada yeni modeli boy gösteren son üretici ise Lenovo oldu ve firmanın ThinkPad X1 modeli gün ışığına çıktı.

Lenovo'dan MacBook Air'a rakip geldi; ThinkPad X1
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İnce ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken MacBook Air, arka arkaya sunulan rakip modeller karşısında rekabet gücünü kaybedecek gibi görünüyor. Apple'ın donanım tarafında eski nesil Intel platformunu tercih etmesinden ötürü ikinci nesil MacBook Air, Sandy Bridge tabanlı yeni modellere karşı en azından performans olarak zayıf düşmeye başladı. Lenovo'nun detayları sızdırılan ThinkPad X1 modeli de Intel'in yüksek performanslı yeni Sandy Bridge platformunu kullanıyor. Huron River kod adlı mobil platform kapsamında 2.5GHz'de çalışan çift çekirdekli Core i5-2520M işlemcisinden güç alan bilgisayarda, 13.3-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekran bulunuyor. Gorilla Glass teknolojisiyle desteklenen ekranın bu sayede, darbe ve çizilmelere karşı, rakip pek çok modelin ekranına kıyasla daha yüksek dayanıklılık sergilemesi bekleniyor.

Lenovo'dan MacBook Air'a rakip geldi; ThinkPad X1
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Lenovo ThinkPad X1, açıklanan bilgilere göre 21.5mm kalınlığa sahip. Bu değer onun dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı yapmasa da hem en ince ThinkPad hem de en ince dizüstü bilgisayarlardan birisi olarak tasarıma önem verenlerin ilgisini çekecek gibi görünüyor. 8GB DDR3 bellek ve 160GB kapasiteli SSD ile donatılan ThinkPad X1, aynı zamanda SDXC kart okuyucusuna da sahip.

Görsel anlamda ThinkPad ailesinin geleneksel çizgilerini koruyan ve piyasadaki en başaırlı klavye tasarımlardan birisi olan LED arka aydınlatmalı tuş takımı ve tam yatırılabilir ekranıyla, ince tasarımına rağmen profesyonellere yönelik temel ThinkPad özelliklerini korumayı da sürdürüyor. Dolby Home Theater v4 ve HD-VOIP gibi çoklu ortam özellikleriyle birlikte gelişmiş bağlantı yeteneklerine (USB 3.0, eSATA, DisplayPort ve HDMI) sahip olan ThinkPad X1'in yapısında yüksek kaliteli malzeme kullanıldığına özellikle dikkat çekiliyor. Yurt dışında 20 Mayıs'ta kullanıma sunulacağı belirtilen ThinkPad X1'in resmi olarak doğrulanmasa da 2920$ olacağı iddia ediliyor.


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Muhibbi- 8 yıl en beğenilen
Neden hep apple firmasını takip ediyorlar apple üretmeden önce neredeydiler acaba
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hckr 7 yıl
Eski tip laptoplar gibi.Air'in tasarımı daha şık.
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Team McLaren 7 yıl
kendine has bir tasarımı var, popüler olana benzemeye çalışmaktansa kendine has olması daha iyi. bana hitap eden cihazlardan olsaydı seçeneklerim arasına koyardım kesinlikle.
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PisagorAmca 7 yıl
5 bin tl mi ben mi yanlis gordum gider macboik air alirim
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DH Misafiri 7 yıl
demekki neymiş macbook air'e pahalı diye suç atmak yanlışmış.
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Besiktask34 7 yıl
rakibin bile hayırlısı olsun . bu çinmallarıyla bıle rekabet edemez
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Masdera 7 yıl
tasarımını beğenmedim
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met.nar 7 yıl
İğrenç bir tasarım.
bırak Mac book'a rakip olmayı, benim evdeki Asus M50SA'ya bile rakip olamaz bu. (tasarım yönüyle)[>:]
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tanriseven 8 yıl
Gerçekten pahalı olmuş.

Ama Thinkpad serisinin bende de hatıraları büyüktür. PC alacak olsam tereddüt etmeden Thinkpad araştırırdım :)
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ZZ RAT 8 yıl
adamlar yapmış ama satılmaması için 3 bin dolar fiyat etiketi koymuş,
Allah akıl fikir versin Lenovo'nın pazarlama departmanına.
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Exit to DOS 8 yıl
Şu IBM Thinkpad tasarımına bitiyorum. Bu kadar ciddi , sade , kaliteli gözükemez başka birşey.
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Batuhan Kılıç 8 yıl
diğer kalitesiz üreticilerin (başta asus) laptoplarıyla kıyasla sağlamlık bakımından çok üstün olabilir ama apple macbookların da malzeme kalitesi ve sağlamlık açısından lenovolardan aşağı kalır yanı yok, eski ibm leri bilmem ama lenovo lar bence öyle abartılan sağlamlıkta değiller, insanlarda da apple antipatisinden kaynaklı bir savunma durumu olmuş ki çoğu zaman bende de olur, ama fiyat çok abartı
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Rainbow6 8 yıl
3000 dolara yakin fiyatiyla nasil rakip oluyor anlamis degilim bu diger firmalarin rakip olacam derken goz cikaran hareketleri yuzunden appleninde fiyatlari artacak simdi diyeceksiniz i5 var falan adamlar bu islemci platformunun cikmasini beklediler boyle bi alet yapmak icin bi cok kisi laf eder appleye ama bunlarin kaliteyi bunlardan daha iyi fiyata yapan yok acikcasi iste sonuclar ortada buna karsilik islemci daha iyi falan deniyorsa da applede yakinda macb air icin yeni islemcilere gececek sandybridge kullanacak ozaman nolcak cok merak ediyorum
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Flara 8 yıl
Lenovo ThinkPad X1 mi yoksa bir araba mı? Hmmm.. Sanırım bir araba alacağım.
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ArdilesS 8 yıl
Şimdi "Hiç hoşuma gitmedi, hem o fiyat ne öyle, yuh artık! Yeni macbook air'leri beklemek daha mantıklı.." diyeceğim; bir sürü kırmızı eksi basacaklar bu yorumuma :))
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TheMidnight 8 yıl
Bu ne ya 80lerdeki notebooklar gibi hala IBM orada kaldı belli
Tasarım olarak sıfır ve öylede devam ediyor o think pad yazısı resmen 80lerden kalma ben bu üreticileri anlamıyorum gerçekten anlamıyorum
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Muhibbi- 8 yıl en beğenilen
Neden hep apple firmasını takip ediyorlar apple üretmeden önce neredeydiler acaba
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