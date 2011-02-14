Lenovo'nun AMD Fusion işlemcili netbook modeli ThinkPad X120e yarın satışa sunuluyor

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo, ilk tanıtımını Ocak ayında yaptığı yeni dizüstü bilgisayar modeli ThinkPad X120e'nin satışına başlıyor. AMD'nin Brazos kod adlı yeni nesil Fusion platformu üzerine inşa edilen 11.6-inç büyüklüğündeki netbook, 1.66GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion E-350 işlemcisinden güç alıyor.

Ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen DirectX 11 destekli Radeon HD 6310 IGP'sini kullanan sistem, bu sayede 1080p videoları oynatabiliyor ve 3D grafikler için hızlandırma desteği sunuyor. 2GB bellek ve tercihe göre farklı disk seçenekleriyle sunulacak ThinkPad X120e'nin ekran çözünürlüğü ise 1366 x 768 piksel.

Üzerinde yer alan 6 hücreli pil ile 7.5 saate kadar pil ömrü sunan sisteme, işletim sistemi olarak Windows 7 Professional eşlik ediyor. Açıklanan bilgilere göre Lenovo ThinkPad X120e, yarından itibaren Kuzey Amerika ve Çin ile birlikte aralarında Doğu Avrupa, Endonezya ve Kore'nin de bulduğu gibi pazarlarda da rafları süslemeye başlayacak.