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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo'nun AMD Fusion işlemcili netbook modeli ThinkPad X120e yarın satışa sunuluyor

8 yıl
12,3b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo, ilk tanıtımını Ocak ayında yaptığı yeni dizüstü bilgisayar modeli ThinkPad X120e'nin satışına başlıyor. AMD'nin Brazos kod adlı yeni nesil Fusion platformu üzerine inşa edilen 11.6-inç büyüklüğündeki netbook, 1.66GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion E-350 işlemcisinden güç alıyor.

Ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen DirectX 11 destekli Radeon HD 6310 IGP'sini kullanan sistem, bu sayede 1080p videoları oynatabiliyor ve 3D grafikler için hızlandırma desteği sunuyor. 2GB bellek ve tercihe göre farklı disk seçenekleriyle sunulacak ThinkPad X120e'nin ekran çözünürlüğü ise 1366 x 768 piksel.

Üzerinde yer alan 6 hücreli pil ile 7.5 saate kadar pil ömrü sunan sisteme, işletim sistemi olarak Windows 7 Professional eşlik ediyor. Açıklanan bilgilere göre Lenovo ThinkPad X120e, yarından itibaren Kuzey Amerika ve Çin ile birlikte aralarında Doğu Avrupa, Endonezya ve Kore'nin de bulduğu gibi pazarlarda da rafları süslemeye başlayacak.


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DH Misafiri 7 yıl
teşekkürler lenova
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aragorn20 8 yıl
Arkadaşlar ürünün tasarımı dünyanın en çok satan iş bilgisayarı tasarımıdır ve bir efsanedir. Kişisel kullanım için değil iş için optimize edilmiştir.
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acbold 8 yıl
7.5 saat ve HD6310 yeterli muhteşem bi ürün olduğunu söylemek için.fakat ürünün tasarımı daha hoş olabilirmiş :)
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Rainbow6 8 yıl
muhtemelen fiyati 500 dolardan biraz daha fazla olur tabi fiyata amerkada laptop aliniyor intel SB netbooklari cikana kadar biraz pahali gider fiyatlari


Ust uste gondere basinca mesaj 2 defa gitmis kusura bakmayin nasil siniliyo bilmiyorum
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Rainbow6 8 yıl
muhtemelen fiyati 500 dolardan biraz daha fazla olur tabi fiyata amerkada laptop aliniyor intel SB netbooklari cikana kadar biraz pahali gider fiyatlari
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resler 8 yıl
Yişne burada 3 ocakta yapılan bir haberde fiyatı 400 Dolar yazıyor.
donanimhaber.com/...
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DH Misafiri 8 yıl
fiyat hakkında bi haberi olan var mı? türkiyeye gelsede kardeşime alsam sunlardan o da kurtulsa bende :)
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boraedmit 8 yıl
Tek kelime süper
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abdulmusavvir 8 yıl
Via'nın gelecek olan modelleri 1.8 Ghz, doğal usb3 ve sata3 destekli, 2 ay gecikti, model çıktı da haber mi yapılmadı yoksa via sallıyor mu???
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OverClocK1ng 8 yıl
AMD den böyle pil ömürleri beklemiyordum. Gerçekten Fusion ile çok iyi iş çıkartmış. Tebrik etmek lazım. Hep Intel'in gerisinde kalan AMD 7.5 saat gibi bir süre sunuyor ya takdire şâyan bir süre...
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konix 8 yıl
Reklam çok hoş olmuş. Tasarım olarak oyuncak gibi duruyor. Keşke mac gibi sade tasarımlı bişey olsaydı.
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