Lenovo'nun MeeGo işletim sistemli netbook modeli IdeaPad S100 fiyat listelerinde

IdeaPad ve ThinkPad serisi altında hazırladığı Android işletim sistemi yeni tabletlerini geçtiğimiz günlerde lanse eden Lenovo, MeeGo işletim sistemli netbook modelini kullanıma sunuyor.

İlk defa geçtiğimiz Haziran ayındaki Computex 2011 Fuarı'nda sergilenen IdeaPad S100 model isimli yeni netbook, 10.1-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip.

Intel Atom platformunu temel alan ve 1.33GHz'de çalışan tek çekirdekli Aton N435 işlemcisini kullanan netbook, 1GB DDR3 bellek ve 160GB kapasiteli sabit disk ile birlikte geliyor.

Ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA3150 entegre grafik biriminin kullanıldığı netbook'ta 802.11n WiFi, 10/100 LAN ve yerleşik internet kamerası gibi donanım özellikleri de sunuluyor.

Siyah, kırmızı ve mavi olmak üzere üç renk seçeneği ile sunulan MeeGo işletim sistemli netbook, tam şarj ile 7 saat çalışabiliyor. Lenovo IdeaPad S100, Avrupa'da 185€ seviyesinden listelere giriş yapıyor.