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Lenovo'nun MeeGo işletim sistemli netbook modeli IdeaPad S100 fiyat listelerinde

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,7b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo'nun MeeGo işletim sistemli netbook modeli IdeaPad S100 fiyat listelerinde
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IdeaPad ve ThinkPad serisi altında hazırladığı Android işletim sistemi yeni tabletlerini geçtiğimiz günlerde lanse eden Lenovo, MeeGo işletim sistemli netbook modelini kullanıma sunuyor.
İlk defa geçtiğimiz Haziran ayındaki Computex 2011 Fuarı'nda sergilenen IdeaPad S100 model isimli yeni netbook, 10.1-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip.
Intel Atom platformunu temel alan ve 1.33GHz'de çalışan tek çekirdekli Aton N435 işlemcisini kullanan netbook, 1GB DDR3 bellek ve 160GB kapasiteli sabit disk ile birlikte geliyor.
Ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA3150 entegre grafik biriminin kullanıldığı netbook'ta 802.11n WiFi, 10/100 LAN ve yerleşik internet kamerası gibi donanım özellikleri de sunuluyor.
Siyah, kırmızı ve mavi olmak üzere üç renk seçeneği ile sunulan MeeGo işletim sistemli netbook, tam şarj ile 7 saat çalışabiliyor. Lenovo IdeaPad S100, Avrupa'da 185€ seviyesinden listelere giriş yapıyor.  
Lenovo'nun MeeGo işletim sistemli netbook modeli IdeaPad S100 fiyat listelerinde
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Castiel 8 yıl
100 dolar bedava fıyatına nerdeyse
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artcraft35 8 yıl
aboxzux
Bu nasıl iş ya telefondan yavaş netbook

değerlere göre belki öyle ama sonuçta önemli olan boyu değil işlevi
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yc#1 8 yıl
aboxzux
Bu nasıl iş ya telefondan yavaş netbook

MeeGo Win 7 kadar kasmaz. Uygun fiyatlı, şarjı uzun giden bir ürün yapmaya çalışmışlar.
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Recharged 8 yıl
Kaç kişi MeeGo'lu bir notebook kullanır ki ? Alan kişilerden %70'inin ben işletim sistemini değiştireceğine eminim.
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aboxzux 8 yıl
Bu nasıl iş ya telefondan yavaş netbook
1 Yanıt Yanıtla
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ThunComb 8 yıl aboxzux
aboxzux

Bu nasıl iş ya telefondan yavaş netbook



Sen cep telefonlarında kullanılan işlemci ile normal bilgisayarda kullanılan işlemciyi bir tutmuyorsun değil mi? Arkadaşım bu atom işlemci cep telefonlarında bulunan 1 veya 1,2 ghz işlemcileri ezer geçer. Ha sen işlemcilerin gücünü ghz'lerine göre karşılaştırıyorsan bilemem ama platform olarak bile atom işlemci cep telefonlarında kullanılan işlemcilerden kat kat güçlüdür
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