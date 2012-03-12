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Lenovo'nun Ivy Bridge tabanlı dizüstü bilgisayarı IdeaPad Y480 ön-siparişte

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,4b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Piyasaya sunduğu iddialı modellerle hızlı bir yükseliş içerisine giren ve dünya arenasında güçlü rakiplerini geride bırakarak HP'nin ardından ikinci büyük bilgisayar üreticisi olmayı başaran Lenovo, Intel'in Ivy Bridge platformunu kullanan yeni nesil dizüstü bilgisayar modelleri için hazırlıklarına devam ediyor. Nisan sonunda lanse edilecek yeni platforma yönelik olarak farklı fiyat ve performans segmentleri için çok sayıda yeni dizüstü bilgisayar modeli üzerinde çalışan Lenovo'nun IdeaPad Y480 modeli ön-siparişe sunuldu.
1.3-inç kasa kalınlığına sahip olan 14-inç boyutundaki dizüstü bilgisayar, Intel'in 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı 2.3GHz hızındaki Core i7-3610QM işlemcisinden güç alıyor. 8GB DDR3 bellek ile donatılan dizüstü bilgisayarda depolama için 750GB kapasiteli sabit diske yer verilirken, ekran kartı olaraksa Nvidia'nın 1GB bellekli GeForce GT 630M çözümü kullanılıyor. Ses konusunda uzman isimlerden JBL'in 1.5 Watt kapasiteli iki hoparlörüne yer verilen IdeaPad Y480'e, yazılım olarak Windows 7 Home Premium 64-bit eşlik ediyor. 3.5 saat pil ömrü sunduğu belirtilen Lenovo IdeaPad Y480'nin ön-sipariş fiyatı ise Amazon.com'da 999.99$.


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DH Misafiri 7 yıl
rengi güzel ama daha farklı renk seçenekleri de olabilirdi kırmızı-beyaz olsa yakışırdı bence, 14inç istediğim gibi laptop olmuş 630m de bana göre oldukça yeterli bir ekran kartı fiyatı da güzel olursa alınabilir aydınlatmalı klavyesi de çok hoş
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E_Aydin35 7 yıl
Tasarım sade ve renk konusunda çoğu firma gibi zevksizler :) Ancak fiyat iyi bence o donanıma göre..
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ThE LoSt 7 yıl
Farklı kaynakta y480 de gt650m çözümüne yer verileceğini okumuştum
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khytr89 7 yıl
yanar bu yaw
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xLmNt13 7 yıl
oyuncular için tasarlanmadigi için normal
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knnkpln 7 yıl
14 inç ekran alıp oyun oynamayı düşünen pek çıkmayacağı içni gt630m yeter gibi me geliyor.
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Placebo Effect 7 yıl
Tasarımı pekte güzel değil ayrıca böyle bir işllemciye sahip bilgisayara 540M-6650 seviyesinde GPU koymak ayıptır.
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