Lenovo'nun Ivy Bridge tabanlı dizüstü bilgisayarı IdeaPad Y480 ön-siparişte

Piyasaya sunduğu iddialı modellerle hızlı bir yükseliş içerisine giren ve dünya arenasında güçlü rakiplerini geride bırakarak HP'nin ardından ikinci büyük bilgisayar üreticisi olmayı başaran Lenovo, Intel'in Ivy Bridge platformunu kullanan yeni nesil dizüstü bilgisayar modelleri için hazırlıklarına devam ediyor. Nisan sonunda lanse edilecek yeni platforma yönelik olarak farklı fiyat ve performans segmentleri için çok sayıda yeni dizüstü bilgisayar modeli üzerinde çalışan Lenovo'nun IdeaPad Y480 modeli ön-siparişe sunuldu.

1.3-inç kasa kalınlığına sahip olan 14-inç boyutundaki dizüstü bilgisayar, Intel'in 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı 2.3GHz hızındaki Core i7-3610QM işlemcisinden güç alıyor. 8GB DDR3 bellek ile donatılan dizüstü bilgisayarda depolama için 750GB kapasiteli sabit diske yer verilirken, ekran kartı olaraksa Nvidia'nın 1GB bellekli GeForce GT 630M çözümü kullanılıyor. Ses konusunda uzman isimlerden JBL'in 1.5 Watt kapasiteli iki hoparlörüne yer verilen IdeaPad Y480'e, yazılım olarak Windows 7 Home Premium 64-bit eşlik ediyor. 3.5 saat pil ömrü sunduğu belirtilen Lenovo IdeaPad Y480'nin ön-sipariş fiyatı ise Amazon.com'da 999.99$.



