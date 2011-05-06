Lenovo'nun ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarı ThinkPad X1 için yeni görüntüler yayınlandı

Lenovo'nun ilk detayları bir süre önce ortaya çıkan ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarı ThinkPad X1 için yeni görseller yayınlandı. Sadece 21.5mm kalınlığında olup Apple'ın MacBook Air modeline rakip olarak gösterilen dizüstü bilgisayar, ThinkPad serisinin geleneksel tasarım anlayışını çok daha ince bir yapı içerisinde Intel'in yüksek performanslı Sandy Bridge platformuyla buluşturuyor.

13.3-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğündeki ekranı darbe ve çizilmelere karşı Gorilla Glass teknolojisiyle desteklenen ThinkPad X1, 2.5GHz'de çalışan Core i5-2520M işlemcisinden güç alıyor. Ortaya çıkan teknik özellik verilerine göre 8GB DDR3 bellek ve 160GB kapasiteli sabit disk ile gelecek olan dizüstü bilgisayar LED arka aydınlatmalı klavyesi ile de dikkat çekecek gibi görünüyor.

Diğer özellikleri arasında Dolby Home Theater v4 ve HD-VOIP gibi çoklu ortam özellikleriyle birlikte USB 3.0 ve DisplayPort gibi geniş bağlantı seçeneklerine yer verilen ThinkPad X1'de SDXC kart okuyucusu da bulunuyor. Kasasında yüksek kaliteli malzeme kullanıldığı belirtilen ThinkPad X1'in bazı pazarlarda 20 Mayıs'ta satışa sunulması beklenirken resmi olmayan fiyatı 2920$ olarak konuşuluyor.

Resmi görüntüler;