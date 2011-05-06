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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo'nun ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarı ThinkPad X1 için yeni görüntüler yayınlandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
17b
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14
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo'nun ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarı ThinkPad X1 için yeni görüntüler yayınlandı
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Lenovo'nun ilk detayları bir süre önce ortaya çıkan ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarı ThinkPad X1 için yeni görseller yayınlandı. Sadece 21.5mm kalınlığında olup Apple'ın MacBook Air modeline rakip olarak gösterilen dizüstü bilgisayar, ThinkPad serisinin geleneksel tasarım anlayışını çok daha ince bir yapı içerisinde Intel'in yüksek performanslı Sandy Bridge platformuyla buluşturuyor.

13.3-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğündeki ekranı darbe ve çizilmelere karşı Gorilla Glass teknolojisiyle desteklenen ThinkPad X1, 2.5GHz'de çalışan Core i5-2520M işlemcisinden güç alıyor. Ortaya çıkan teknik özellik verilerine göre 8GB DDR3 bellek ve 160GB kapasiteli sabit disk ile gelecek olan dizüstü bilgisayar LED arka aydınlatmalı klavyesi ile de dikkat çekecek gibi görünüyor.

Diğer özellikleri arasında Dolby Home Theater v4 ve HD-VOIP gibi çoklu ortam özellikleriyle birlikte USB 3.0 ve DisplayPort gibi geniş bağlantı seçeneklerine yer verilen ThinkPad X1'de SDXC kart okuyucusu da bulunuyor. Kasasında yüksek kaliteli malzeme kullanıldığı belirtilen ThinkPad X1'in bazı pazarlarda 20 Mayıs'ta satışa sunulması beklenirken resmi olmayan fiyatı 2920$ olarak konuşuluyor.

Lenovo'nun ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarı ThinkPad X1 için yeni görüntüler yayınlandı
Tam Boyutta Gör

Lenovo'nun ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarı ThinkPad X1 için yeni görüntüler yayınlandı
Tam Boyutta Gör

Lenovo'nun ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarı ThinkPad X1 için yeni görüntüler yayınlandı
Tam Boyutta Gör

Resmi görüntüler;

Lenovo'nun ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarı ThinkPad X1 için yeni görüntüler yayınlandı
Tam Boyutta Gör

Lenovo'nun ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarı ThinkPad X1 için yeni görüntüler yayınlandı
Tam Boyutta Gör

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Rock_Rage 8 yıl en beğenilen
fabiocapello

lenovo bilgisayarı inceltmiş ama tasarıma hiç girmemiş. olmuş mu o klavye? olmamış


kımyasal

lenovo kasa tasarımı hep aynı begenen vardır elbet ama artık ben bu tasarım ıcın bunu soylerım eşşek hoşaftan ne anlar.


-MaTaDoR-

ne yapsalar apple kadar tasarıma onem vermıyrolar birgün inşallah tasarım konusunda aplle tahtındna ındıren bır uretıcı cıkar yınede lenovayıda boş gormemek grek en azındn bu bır gelısım


Tasarıma takmıssızsınız apple nasıl belli bir cizgide devam ediyorsa thinkpad seriside aynı cizgide devam eder.Yıllardır bu sekilde olan birseyi siz begenmiyorsunuz diye degistirecek degiller.Bu tasarım kendisini kanıtlamıs Dayanıklılık konusunda stardart olan 8 askeri testi gecen nadir notebook tasarımlarından birisidir.Apple cihazları bu testlere soksak tasarımları bu testleri gecermi bir bakmak gerekiyor.

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fabiocapellolenovo bilgisayarı inceltmiş ama tasarıma hiç girmemiş. olmuş mu o klavye? olmamışkımyasal...
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ozkanwap 8 yıl
iğrenç...
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arel.gr 8 yıl
visceroid
SSD olmalıydı bu sisteme....

evet bu fiyatla kesinlikle SSD olmaliydi!
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Rainbow6 8 yıl
Bu ne bicim rekabet 3000 dolara nasil rakip olacak macbook aire anlamadim gitti :) adamlar rakip olmak icin caba sarfediyolar ama fiyata bakin ... applede bi sonraki macbook air deki islemci ailesini yeni i5 lerle degistirecek zaten fiyati ayni kalacak
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Rock_Rage 8 yıl

Rainbow6
Bu ne bicim rekabet 3000 dolara nasil rakip olacak macbook aire anlamadim gitti :) adamlar rakip olmak icin caba sarfediyolar ama fiyata bakin ... applede bi sonraki macbook air deki islemci ailesini yeni i5 lerle degistirecek zaten fiyati ayni kalacak

Dikkat ederseniz incelik bakimindan rakip oluyor fiyatinin pahali olmasida thinkpad serisisinden olmasi nedeni ile pahali bakarsaniz thinkpadlere zaten fiyaflari 1000$ dan asagi pek modeli yok (edge serileri haric) oyuzden bahsi gecen karsilastirma sadece incelik bazinda alinmis.

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OverClocK1ng 8 yıl
Şu Thinkpad in tasarımına da bitiyorum ya. Bu kadar sade, minimalist ve şık olur. Beğenmeyenleri de anlıyorum. Sonuçta bir laf vardır: "Zevkler ve renkler tartışılmaz" Benim zevkime göre çok güzel görünüyor. Saygı duymak lazım...
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4w3e 8 yıl
bilen adam alır zaten
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muuzoo 8 yıl
Arkadaşlar bu tasarım anlayışı yılların birikimidir ve Thinkpad ailesinin olağan görüntüsüdür. Ayrıca Thinkpad serisi 1992 yılından beri üretilen ve her seferinde iyileştirilerek bu güne gelen bir seridir.Thinkpad serisini kullanan bilir ;)

en.wikipedia.org/...

Son olarak

Thinkpad 750 modeli Nasa aracılığı ile uzaya çıkmış ilk notebook dur. İlk kez 1993 de Uzaymekiği Endeavour da kullanıldı. Toplam 54 kez çeşitli uzaymekik ile uzaya çıkan Thinkpad'leri, ruslarda MIR istasyonunda 1999 dan beri kullandılar. ISS uzay istasyonunda kullanılma sertifikasına sahip tek modeldirler. 2003 senesinde eski 7 yüz serisi modeller A31p modelleri ile değiştirilmiştir.
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Ac1DBuRN 8 yıl
Bu tasarim ve dayanakliligin birlestigi noktadir. Populerlist olup ciklet klavye yapmadigi icin suclanmasi garip
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blufer 8 yıl
Tasarım 10 numara. Süs eşyası değil bilgisayar alıyorsunuz.
Ayrıca bu tasarım klasikleşmiştir artık. Tipi, rengi güzel deyip de laptop tercihlerini şekillendiren insanlar var, öldürmek lazım.
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Rock_Rage 8 yıl en beğenilen
fabiocapello

lenovo bilgisayarı inceltmiş ama tasarıma hiç girmemiş. olmuş mu o klavye? olmamış


kımyasal

lenovo kasa tasarımı hep aynı begenen vardır elbet ama artık ben bu tasarım ıcın bunu soylerım eşşek hoşaftan ne anlar.


-MaTaDoR-

ne yapsalar apple kadar tasarıma onem vermıyrolar birgün inşallah tasarım konusunda aplle tahtındna ındıren bır uretıcı cıkar yınede lenovayıda boş gormemek grek en azındn bu bır gelısım


Tasarıma takmıssızsınız apple nasıl belli bir cizgide devam ediyorsa thinkpad seriside aynı cizgide devam eder.Yıllardır bu sekilde olan birseyi siz begenmiyorsunuz diye degistirecek degiller.Bu tasarım kendisini kanıtlamıs Dayanıklılık konusunda stardart olan 8 askeri testi gecen nadir notebook tasarımlarından birisidir.Apple cihazları bu testlere soksak tasarımları bu testleri gecermi bir bakmak gerekiyor.

SAYGILARLA
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-MaTaDoR- 8 yıl
ne yapsalar apple kadar tasarıma onem vermıyrolar birgün inşallah tasarım konusunda aplle tahtındna ındıren bır uretıcı cıkar yınede lenovayıda boş gormemek grek en azındn bu bır gelısım
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