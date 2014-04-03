Lensbaby, iPhone'a özel olarak hazırladığı yeni lensi için Kickstarter projesi başlattı

Profesyonel fotoğraf makineleri için hazırladığı ilginç lens modelleriyle tanınan Lensbaby, bu sefer mobil tarafa yönelik bir ürünle karşımıza çıktı. Firma, iPhone desteğiyle hazırladığı "Sweet Spot lens" modeliyle popüler bağış platformu Kickstarter üzerinde destek aramaya başladı.





Apple iPhone 4s, 5, 5s ve 5c modelleriyle uyumlu olarak kullanılabilen ve her zaman taşınabilecek oldukça ufak bir gövdeyle hazırlanan Lensbaby Sweet Spot, kişilere sadece belirlenen noktanın net, kalan kısımların ise bulanık olduğu fotoğraflar verebiliyor ve istenirse yine tek bir noktası net videolar çekilmesine imkan tanıyor. Telefonların arkasına mıknatıs ve oldukça kuvvetli yapıştırıcı temelinde monte edilebilen lens, bu mıknatıslar sayesinde makro ya da balık gözü gibi diğer lens aksesuarlarını da taşıyabiliyor ve beraberinde gelen ücretsiz iOS uygulamasıyla rahatlıkla kullanılabiliyor.





Site üzerinde 20,000$ bağış hedefiyle yola çıkan ve şimdiye kadar 8,618$ toplamayı başaran Lensbaby Sweet Spot, bitimine 29 gün kala yapılacak en az 45$ (ABD dışı 15$ kargo) bağış ile 2014 Temmuz ayında elde edilebiliyor. Ürün ile çekilmiş birçok örneğin yer aldığı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.





https://www.kickstarter.com/projects/lensbaby/creative-focus-lens-for-iphone