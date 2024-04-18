iPhone 17 Plus ile yıllar sonra ekran boyutları değişiyor

Tam Boyutta Gör Henüz Apple tarafından iPhone 16 serisi tanıtılmamışken iPhone 17 ile ilgili iddialar başlamış durumda. Apple’ın yıllar sonra artık standart halen gelen ekran boyutlarından vazgeçeceği gündeme geldi.

iPhone 17 Plus küçülüyor

iPhone serisinde uzun yıllardır 4.7 inç, 6.1 inç ve 6.7 inç ekran boyutları standart olarak sunuluyordu. Bu yıl ilk olarak iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinde ekran boyutunun büyüyeceği gündeme gelmişti.

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Gelecek yıl ise iPhone 17 Plus ile bu serideki ekran boyutunun da değişeceği iddia ediliyor. iPhone 17 Plus bir miktar daha küçük bir ekrana sahip olacak. Net olarak boyut belli değil ancak 6.5 veya 6.6 inç ihtimal dahilinde. İddialar gerçekleşirse artık orijinal seride 6.1 inç, 6.3 inç, 6.6 inç ve 6.9 inç boyutlarını konuşacağız.

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iPhone 17 Plus ekranı değiştiriyor