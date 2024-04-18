iPhone 17 Plus ile yıllar sonra ekran boyutları değişiyor

iPhone 17 Plus küçülüyor
iPhone serisinde uzun yıllardır 4.7 inç, 6.1 inç ve 6.7 inç ekran boyutları standart olarak sunuluyordu. Bu yıl ilk olarak iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinde ekran boyutunun büyüyeceği gündeme gelmişti.
Gelecek yıl ise iPhone 17 Plus ile bu serideki ekran boyutunun da değişeceği iddia ediliyor. iPhone 17 Plus bir miktar daha küçük bir ekrana sahip olacak. Net olarak boyut belli değil ancak 6.5 veya 6.6 inç ihtimal dahilinde. İddialar gerçekleşirse artık orijinal seride 6.1 inç, 6.3 inç, 6.6 inç ve 6.9 inç boyutlarını konuşacağız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)