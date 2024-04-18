Apple ekosistemi 18GW temiz enerji kullandı, 12 milyar galon su tasarrufu yapıldı

Apple temiz enerji rekoru kırıyor
2020 yılında yayınladığı manifesto ile 2030 yılında ürünlerinin şarj edilmesine kadar her alanda sıfır karbon emisyonu planını hayata geçiren Apple büyük mesafe kaydetti. Açıklanan rapora göre Nisan ayı itibariyle Apple ve tedarikçileri toplamda 18GW temiz enerji kullanımına ulaştı. 2023 yılında bu rakam 13.7GW olarak açıklanmıştı.
Yine baskı altındaki bölgelerde suyun yüzde 100 yeniden kullanımı hedefi olan Apple, 2023 yılında 12 milyar galon su tasarrufu yaptı. 2013 yılından bu yana is 76 milyar galon su tasarruf edildi. Apple ayrıca önümüzdeki 20 yılda çeşitli projelerle 7 milyar galon suyun daha tasarruf edilmesini amaçlıyor.
Bugüne kadar 320 Apple tedarikçisi 2030 yılında yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçmeyi kabul etti. Bu rakam doğrudan üretim ağının yüzde 95’ini temsil ediyor. Bugüne kadar 16.5GW temiz enerji kullandılar ve 2023 yılında 18.5 milyon metrik ton karbon emisyonunun önüne geçtiler. İspanya, Hindistan, Çin gibi ülkelerde güneş enerjisi tarlaları kurularak enerji üretimine de geçilmiş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)