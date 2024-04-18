Apple ekosistemi 18GW temiz enerji kullandı, 12 milyar galon su tasarrufu yapıldı

Bir dönem çevreyi kirlettiği için sürekli protestolara maruz kalan Apple, bugün sıfır karbon salınımı hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor. Apple ve tedarikçileri de dahil bu yıl itibariyle önemli tasarruf rakamlarına ulaştı.

Apple temiz enerji rekoru kırıyor

2020 yılında yayınladığı manifesto ile 2030 yılında ürünlerinin şarj edilmesine kadar her alanda sıfır karbon emisyonu planını hayata geçiren Apple büyük mesafe kaydetti. Açıklanan rapora göre Nisan ayı itibariyle Apple ve tedarikçileri toplamda 18GW temiz enerji kullanımına ulaştı. 2023 yılında bu rakam 13.7GW olarak açıklanmıştı.

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Yine baskı altındaki bölgelerde suyun yüzde 100 yeniden kullanımı hedefi olan Apple, 2023 yılında 12 milyar galon su tasarrufu yaptı. 2013 yılından bu yana is 76 milyar galon su tasarruf edildi. Apple ayrıca önümüzdeki 20 yılda çeşitli projelerle 7 milyar galon suyun daha tasarruf edilmesini amaçlıyor.

Bugüne kadar 320 Apple tedarikçisi 2030 yılında yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçmeyi kabul etti. Bu rakam doğrudan üretim ağının yüzde 95’ini temsil ediyor. Bugüne kadar 16.5GW temiz enerji kullandılar ve 2023 yılında 18.5 milyon metrik ton karbon emisyonunun önüne geçtiler. İspanya, Hindistan, Çin gibi ülkelerde güneş enerjisi tarlaları kurularak enerji üretimine de geçilmiş durumda.

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Apple adım adım sıfır karbon ayak izine