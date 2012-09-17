Lexar, endüstrinin ilk 256 GB kapasiteli SDXC UHS-I Class 10 bellek kartını duyurdu

Global pazarın önde gelen veri depolama çözümü üreticilerinden Lexar, endüstrinin ilk 256 GB kapasiteli SDXC UHS-I (Ultra High Speed) Class 10 bellek kartını resmen duyurarak kapasite çıtasını bir üst seviyeye çıkarıyor.



Fotoğrafçılık ve video işleriyle uğraşanları doğrudan hedef alan Class 10 derecelendirmeli SDXC bellek kartı, Lexar'ın önemli isimlerinden Wes Brewer'in yaptığı açıklamaya göre 20 nm üretim süreci teknolojisi ile geliştirilen 128 Gb'lik NAND flash bellek yongalarını bünyesinde barındırıyor.



Saniyede minimum 60 MB okuma hızını garantileyen SDXC bellek kartı, Lexar'ın ödül kazanmış ''Image Rescue 4'' yazılımının ücretsiz bir kopyasıyla geliyor. Image Rescue 4 yazılımı, bellek kartı arızalanmış durumda olsa dahi kayıp fotoğraf ve video dosyalarını kurtarmaya yarıyor. Ancak firma tarafından verilerin kurtarılması konusunda %100 garanti verilmemiş.



Uyumluluk ve performans sorunları ile karşılaşılmaması için 800'den fazla cihazda (dijital kamera vs) test edildiği vurgulanan SDXC bellek kartı, önümüzdeki ekim ayından itibaren satışa sunulacak. Bellek kartını satın almak için cüzdanın ağzını sonuna kadar açmak gerekecek. Zira fiyatın 899.99$ olması bekleniyor. Aynı serinin 128 GB'lık modelinin 329.99$'dan, 64 GB'lık modelinin 174.99$'dan satılmakta olduğunu hatırlatalım.

