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Lexar, endüstrinin ilk 256 GB kapasiteli SDXC UHS-I Class 10 bellek kartını duyurdu

6 yıl
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Global pazarın önde gelen veri depolama çözümü üreticilerinden Lexar, endüstrinin ilk 256 GB kapasiteli SDXC UHS-I (Ultra High Speed) Class 10 bellek kartını resmen duyurarak kapasite çıtasını bir üst seviyeye çıkarıyor.
Fotoğrafçılık ve video işleriyle uğraşanları doğrudan hedef alan Class 10 derecelendirmeli SDXC bellek kartı, Lexar'ın önemli isimlerinden Wes Brewer'in yaptığı açıklamaya göre 20 nm üretim süreci teknolojisi ile geliştirilen 128 Gb'lik NAND flash bellek yongalarını bünyesinde barındırıyor.
Saniyede minimum 60 MB okuma hızını garantileyen SDXC bellek kartı, Lexar'ın ödül kazanmış ''Image Rescue 4'' yazılımının ücretsiz bir kopyasıyla geliyor. Image Rescue 4 yazılımı, bellek kartı arızalanmış durumda olsa dahi kayıp fotoğraf ve video dosyalarını kurtarmaya yarıyor. Ancak firma tarafından verilerin kurtarılması konusunda %100 garanti verilmemiş.
Uyumluluk ve performans sorunları ile karşılaşılmaması için 800'den fazla cihazda (dijital kamera vs) test edildiği vurgulanan SDXC bellek kartı, önümüzdeki ekim ayından itibaren satışa sunulacak. Bellek kartını satın almak için cüzdanın ağzını sonuna kadar açmak gerekecek. Zira fiyatın 899.99$ olması bekleniyor. Aynı serinin 128 GB'lık modelinin 329.99$'dan, 64 GB'lık modelinin 174.99$'dan satılmakta olduğunu hatırlatalım.

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B.S.S. 6 yıl en beğenilen myhotyro
myhotyro

Fotoğraf makinesi için gereksiz bir kapasite aslında. DSLR ile film çekenler hariç profesyoneller için bile gereksiz. Zaten çektiğiniz fotoğrafları hemen her gün bilgisayara aktarırsınız. Hani bir hafta 15 gün tatile gittiniz aktaramadınız o durumlarda hayat kurtarır. Her gün 250 GB foto/video çeken var ise her sene 100 TB disk dolduruyor demektir. Bir senede çektiğine bir ömür bakar durur, hatta ömrü yetmez :)

Profosyonel kullanıcılar zaten "jpeg" yerine "raw" formatında çekerler. "Raw" formatında çekilen bir fotoğraf minumum 20 mb dır. Şu anda belki ihtiyaç olmayacak ama fotoğraf makineleri ve kameralar da geliştikçe, formatlar geliştikçe daha büyük alanlar gerekecek. İşte o zaman 250 Gb bile yetmeyecek. Bu söylediğimde yaklaşık 5 sene sonra olacak şeyler


Ayrıca bu tarz kartları şu anda film çekenler kullanır. Onlar için can kurtarıcı gibi.
myhotyroFotoğraf makinesi için gereksiz bir kapasite aslında. DSLR ile film çekenler hariç profesyoneller için bile gereksiz. Zaten çekt...
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zamizazo 6 yıl
1,44 mb lık disketlere veri kaydeden nesil
nereye gidiyoruz:))
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SystemApps 6 yıl
Yakında içinede gireriz.
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Puzzles 6 yıl
Yuh yahu çok pahalıymış.
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regaibyigit. 6 yıl
1.44mb disklerden yakında 1tblık sd kartlara kadar uzanacak bi nesilde yaşıyoruz sanırım
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MattPegasus 6 yıl
Hızlansın hızlansın ne kadar hızlı olursa makinelerin batarya süreleri çoğalıyor.
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JoeyBane 6 yıl
Bu hızlı gelişim fotoğraf makinelerine de yansısa keşke..
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hacı.basat 6 yıl
Uykulu bir halde yollamıştım o mesajı, gerçekten karıştırmışım, doğru, 256 GB'lar 149$'lardı, çok mesaj yazıyorum, arada oluyor böyle, mazur görün. :)
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aspirin_00 6 yıl
düşünsenize işletim sistemini kurduğunuz ve fazla gelen yeride depolama olarak kullacağınız harddisk kart :D
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1963bursa 6 yıl
Hasanhh
Çok güzel haber, fiyat giriş için yüksek görünse de düşecektir, 256 GB sata3 SSD ler 299$, en azından bu fiyata yaklaşmalı, 899$ gerçekçi bir rakam değil.

O kadar SSD linki veriyorsun işte böyle bazen şaşırırsın :), 512 yazacaktın sanırım. Yarım TB'lar 299$. amazon.com/...
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FreeRun 6 yıl
vayy bee...
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Glitz 6 yıl
Arthur Eld
Bu tur urunler amatorler icin uretilmiyor. Fiyat konusunda yorum yapmazsak herkesin elinde bulunmasi gereken bir urun oldugunu dusunuyorum

Adam haklı beyler. Teknoloji çok yeni, bit pazarına düşmesine çok var. :)
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1963bursa 6 yıl
Half-slim SSD'lerin neye idame olarak üretildiği hep tartışma konusu oluyor. İşte rakipler burada, piyasada bu rekabet özellikle Tabletlerde yaşanıyor, satıştaki tabletler ya TF hafıza, ya da Half-slim SSD, umarım bunlara 2.5" SSD'li tabletleri de eklerler.
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Godolphin 6 yıl
Buna windows kurabiliyormuyuz ?
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