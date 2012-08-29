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Lexmark inkjet yazıcı üretimine son veriyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,1b
1
14
Yazıcı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lexmark karlılığı arttırmaya yönelik yeniden yapılanma stratejisi kapsamında inkjet yazıcı üretimini durduracağını açıkladı. Şirket bu alandaki en büyük oyunculardan biri olmasa da inkjet dönemini kapatacak, lazer yazıcı üretimine ise devam edecek. Bu bağlamda bazı çalışanlarıyla da yollarını ayıracak olan Lexmark, toplam iş gücünün %13'üne denk gelen 1700 personelin işine son verecek.
Inkjet teknolojisiyle ilgili sahip olduğu yaklaşık 1000 patenti satmaya hazırlanan Lexmark'ın bu kararında, uzun yıllar daha pahalı olan ancak giderek daha alınabilir seviyelere gelen lazer yazıcılara karşı, inkjet tarafında gelirlerinin düşmesinin etkili olduğu belirtiliyor. Lexmark, bu gelişmenin önümüzdeki yıl 85 milyon dolar, plan tam olarak uygulamaya konulduğunda ise 95 milyon dolarlık tasarruf sağlamasını bekliyor.

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ayıkss 6 yıl
Yazıcıların sonu geliyor :D
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ooee 7 yıl
aslında evde dolumla falan uğraşmalarına gerek yok muadil ürünler çok uygun www.kartussan.com hemde garantili
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sskteam2 7 yıl
evet doğru bir haber arkdaşlar benide işten çıkarttılar elveda lexmark ...
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osmanefeozkan 7 yıl
bunların patentide alınmaz prospect pro205 model yazı aldım kutrusunun üstünde tek kartuşla 510+ siyah beyaz çıktı alınabileceği yazıyor ama benim daha ancak 200 sf olmuştuki siyah kartuş bitti hiç renkli yazı çıkarmama rağmende renkli kartuşlar %70 seviyesine düştü adamın sayıcısa daha sadece siyah kullanarka yazmayı beceremiyor lazer satsa ne patent satsa ne beni 100 küsür lira kartuş maliyetine soktu ama almayacağım çürüsün bir köşede
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myhotyro 7 yıl
bushways444
Lexmark, bu gelişmenin önümüzdeki yıl 85 milyon dolar, plan tam olarak uygulamaya konulduğunda ise 95 milyon dolarlık tasarruf sağlamasını bekliyor.

Mesaj sayısını arttımak, rütbe almak için için sadece metinden cümle kopyalayıp mesaj atan troller eksikti.
1 Yanıt Yanıtla
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goldinkbilişim 7 yıl
LEXMARK inatla nasıl üretime devam ediyordu şaşıyordum zaten.

yeni çıkardığı hiç bir modele dolum olmuyor.
dolum yapılabilmesi için daha masraflı kartuşlardan almak gerekiyordu.

halbuki kartuşların üzrine çip koymasaydı hatta kolay dolum için tıpa koysaydı piyasadaki diğer tüm inkjet üreticilerini silerdi ama ne oldu kendi silindi.

Lexmark 100 ve 108 kartuşlar yazıcıyla birlikte gelir ama dolum kabul etmez.
Gidip daha pahalı olan 100A ve 108A modellerini yazıcı fiyatına satın alıp dolum yapılabiliyor.

tonerine dolum yapmak için çip satın almak gerekiyor ve sadece bu çipin muadil fiyatı 50-100 dolar arasında. varın orjinalini siz düşünün.

kullanıcı dostu değildi anlaşılan.
cep dostu da değildi.
kendi kaybetti.
Bak epsona kendi CISS sistemli yazıcılarını üretmeye başladı ve de piyasanın an.asını everiyor

elveda lexmark inkjetler.
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goldinkbilişim 7 yıl myhotyro
myhotyro

bushways444

Lexmark, bu gelişmenin önümüzdeki yıl 85 milyon dolar, plan tam olarak uygulamaya konulduğunda ise 95 milyon dolarlık tasarruf sağlamasını bekliyor.


Mesaj sayısını arttımak, rütbe almak için için sadece metinden cümle kopyalayıp mesaj atan troller eksikti.

bu forumda kurmay albay olmak için sınava girmek gerekiyor mu merak ediyorum

birde bu rütbeler artınca ne gibi bi avantajı var. emrimize kullanıcı mı veriliyor.

eğer öyle bi şey varsa yarından tezi yok orbayım ya da yarbayım
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Turkforce 7 yıl
Böylece; evkur gibi taksitli satış yapan mağazaların hediye ettiği, evlerde kullanılyayınca kartuşları kuruyan , kartuşları yazıcıdan kat kat pahalı olan yazıcıların üretimini sona erdiği için memleket büyük miktarda tasarruf edecektir.
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enaz3posta 7 yıl
Az biraz nokiayi ornek alsaydi boyle olmazdi.nokiaya buyuk bi alkiş
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Illuminn 7 yıl enaz3posta
enaz3posta

Az biraz nokiayi ornek alsaydi boyle olmazdi.nokiaya buyuk bi alkiş

Sen ne diyon değişik
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bushways444 7 yıl
Lexmark, bu gelişmenin önümüzdeki yıl 85 milyon dolar, plan tam olarak uygulamaya konulduğunda ise 95 milyon dolarlık tasarruf sağlamasını bekliyor.
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selcuk20 7 yıl
Doğru bir karar vermişler. İlk ve sonraki mürekkepli yazıcım Lexmark'tı, o zamandan beri Lexmark markasından uzak durmaktayım. İkisi de 100-150 sayfa bastıktan sonra mürekkebi bitmesi, mürekkepleri çok pahalı olması ve kartuşlarının doldurulamaması nedeniyle çöp olmuştu. O zamandan sonra bir daha yanına yaklaşmayarak HP mono lazer yazıcı oldım 3 senedir kartuş değiştirmeden kullanıyorum.
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