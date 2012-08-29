Lexmark inkjet yazıcı üretimine son veriyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Lexmark karlılığı arttırmaya yönelik yeniden yapılanma stratejisi kapsamında inkjet yazıcı üretimini durduracağını açıkladı. Şirket bu alandaki en büyük oyunculardan biri olmasa da inkjet dönemini kapatacak, lazer yazıcı üretimine ise devam edecek. Bu bağlamda bazı çalışanlarıyla da yollarını ayıracak olan Lexmark, toplam iş gücünün %13'üne denk gelen 1700 personelin işine son verecek.
Inkjet teknolojisiyle ilgili sahip olduğu yaklaşık 1000 patenti satmaya hazırlanan Lexmark'ın bu kararında, uzun yıllar daha pahalı olan ancak giderek daha alınabilir seviyelere gelen lazer yazıcılara karşı, inkjet tarafında gelirlerinin düşmesinin etkili olduğu belirtiliyor. Lexmark, bu gelişmenin önümüzdeki yıl 85 milyon dolar, plan tam olarak uygulamaya konulduğunda ise 95 milyon dolarlık tasarruf sağlamasını bekliyor.
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Mesaj sayısını arttımak, rütbe almak için için sadece metinden cümle kopyalayıp mesaj atan troller eksikti.
yeni çıkardığı hiç bir modele dolum olmuyor.
dolum yapılabilmesi için daha masraflı kartuşlardan almak gerekiyordu.
halbuki kartuşların üzrine çip koymasaydı hatta kolay dolum için tıpa koysaydı piyasadaki diğer tüm inkjet üreticilerini silerdi ama ne oldu kendi silindi.
Lexmark 100 ve 108 kartuşlar yazıcıyla birlikte gelir ama dolum kabul etmez.
Gidip daha pahalı olan 100A ve 108A modellerini yazıcı fiyatına satın alıp dolum yapılabiliyor.
tonerine dolum yapmak için çip satın almak gerekiyor ve sadece bu çipin muadil fiyatı 50-100 dolar arasında. varın orjinalini siz düşünün.
kullanıcı dostu değildi anlaşılan.
cep dostu da değildi.
kendi kaybetti.
Bak epsona kendi CISS sistemli yazıcılarını üretmeye başladı ve de piyasanın an.asını everiyor
elveda lexmark inkjetler.
bu forumda kurmay albay olmak için sınava girmek gerekiyor mu merak ediyorum
birde bu rütbeler artınca ne gibi bi avantajı var. emrimize kullanıcı mı veriliyor.
eğer öyle bi şey varsa yarından tezi yok orbayım ya da yarbayım
Sen ne diyon değişik