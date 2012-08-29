Lexmark inkjet yazıcı üretimine son veriyor

Lexmark karlılığı arttırmaya yönelik yeniden yapılanma stratejisi kapsamında inkjet yazıcı üretimini durduracağını açıkladı. Şirket bu alandaki en büyük oyunculardan biri olmasa da inkjet dönemini kapatacak, lazer yazıcı üretimine ise devam edecek. Bu bağlamda bazı çalışanlarıyla da yollarını ayıracak olan Lexmark, toplam iş gücünün %13'üne denk gelen 1700 personelin işine son verecek.

Inkjet teknolojisiyle ilgili sahip olduğu yaklaşık 1000 patenti satmaya hazırlanan Lexmark'ın bu kararında, uzun yıllar daha pahalı olan ancak giderek daha alınabilir seviyelere gelen lazer yazıcılara karşı, inkjet tarafında gelirlerinin düşmesinin etkili olduğu belirtiliyor. Lexmark, bu gelişmenin önümüzdeki yıl 85 milyon dolar, plan tam olarak uygulamaya konulduğunda ise 95 milyon dolarlık tasarruf sağlamasını bekliyor.