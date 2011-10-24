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Linux çekirdek 3.1 çıktı; NFC desteği ve daha fazlası...

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
26,4b
1
39
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tam 10 farklı aday sürümden sonra Linux çekirdeğinin (kernel) 3.1 sürümü dakikalar önce Linus Torvalds tarafından yayınlandı. Açık kaynak işletim sisteminin yeni çekirdek sürümü uzun süredir merakla beklenen yeni özelliklere ek olarak çeşitli güncellemeler ve iyileştirmeler de içeriyor. 
Akıllı telefonlarla birlikte yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan NFC yani Yakın Alan İletişim teknolojisine destek kazanan Linux aynı zamanda OpenRISC açık kaynak işlemci desteği, yeni iSCSI uyarlaması ve Wii kontrolcü desteği de içeriyor. Yeni işlemci güç araçları ile daha iyi güç yönetimi ve çok sayıda yeni sürücü güncellemesi de çekirdek 3.1'in detayları arasında yer alıyor. 
Linux çekirdek 3.1 hakkında daha fazla bilgi için; http://kernelnewbies.org/Linux_3.1

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Computeus 8 yıl en beğenilen
proyuris

Yazılım geliştiren insanlara hitap etmedikleri sürece hiçbir zaman windows u tahtından edemezler. Pardus projesine harcanan para ve zamana acıyorum. Herkes bir iki program yapıp linux a isim vererek işletim sistemi yaptık diye ortalıkta dolaşıyor. Toplanın yapın visual studio gibi bir programı sonra izleyin bakın linux nasılda güçleniyor.

Hocam sen gerçek misin?

Microsoft ürünleri dışında (.NET) neredeyse bütün programlama dilleri Linux'e doğal (native) destek verir. IDE sorununu da Netbeans veya Eclipse ile çözersin. Daha birçok IDE de mevcut. Önce bilip sonra fikir sahibi olmak lazım. Yazılım dünyası Windows'tan oluşmuyor.
proyurisYazılım geliştiren insanlara hitap etmedikleri sürece hiçbir zaman windows u tahtından edemezler. Pardus projesine harcanan par...
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F@t_01 8 yıl
Herşeye rağman DH'da linux ile ilgili haber okumak şaşırtıcı. Devamı gelir umarım.
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Ciddiyetsiz 8 yıl
Linux çok kötü olduğu için serverların %90ı linux tabanlı zaten...
bir de kalkıp diyorlar ki VS en iyi ide. hadi bilmeyene yutturursun ama bilene sökmez bu. vs daha bi eclipse bile değil hatta. vs ile sadece ms programları geliştirebilirken eclipse ile c++'tan tut java, android her türlü ortama uygulama geliştirebilirsin. ayrıca vs liselerde eclipse mühendisliklerde gösteriliyor. bu bari farkı anlamanızda yardımcı olsun...
Linux çok kötü olduğu için serverların %90ı linux tabanlı zaten...bir de kalkıp diyorlar ki VS en iyi ide. hadi bilmeyene yutturursun ama bilene sökmez bu. ...
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csh 8 yıl
Tavsiyen icin cok tesekkurler Lordtek, NetBeans'i bir Java projesinde kullanmistim guzel gorunuyordu fakat Eclipse'ten cok memnun oldugum icin Eclipse kullanmaya devam ettim. Genelde C++ tabanli yazilimlar gelistiriyorum. Eclipse'in cok guzel plug-in'leri var, ozellikle CDT plug-in'i cok guzel C++ destegi sagliyor. Bazen dusunuyorum da, Eclipse C++ ile yazilmis olsaydi cok daha guzel olurdu.
Netbeans'ta gordugum sey Swing ile GUI yaparken GUI kodlarina dokunamamamiz (Visual Studio'daki gibi). Eclipse uzerinde cok guzel plug-in'ler var. Eclipse'in Swing Designer'i ile kendi yazdigimiz GUI kodlarini bile cok basarili bir sekilde visual olarak gorup duzenleyebiliyoruz. Normalde GUI kodlarini el ile duzenlemeye gerek kalmiyor zaten (kendi GUI komponentlerimizi kullansak bile) ama GUI editorun her tur GUI kodunu tanimasi guzel birsey olur. Bunun disinda pek kullanmadigim bir sey icin cok fazla yorum yapmam dogru olmaz, bos bir zamanda C++ destegini denemeyi dusunuyorum, fakat Eclipse'in CDT plug-in'i kadar basarili olacagini pek sanmiyorum.
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Windows10 8 yıl
linux de artık çok hızlı sürüm numarası değiştirmeye başlamadı mı? önce 2.6.xx sürüm numarasını takip ediyorken, önce 3.0a sonrada 3.1e geçiş yapıyor.
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LORDTEK 8 yıl
csh
Sunu kesinlikle soyleyebilirim, Eclipse bugune kadar gordugum (sadece IDE olarak degil) dunyada yapilmis olan en guzel proje.
Tavsiye mahiyetinde NetBeans'ı üzerine düşerek denemeni tavsiye ederim. Eski Borland ne ise bugün NetBeans o.
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müntekim 8 yıl
cray
Sen Eclipse,Netbeans ve Visual Studiou kullanap aradaki farkları gördün mü? Piyasada hiçbir ide VSnin eline su dökemez.

Asıl VS Eclipse eline su dökemez ama eclipse hakkıyla kullanmak çok zor.Eclipse kullanamıyorsan eclipse gibi bir ide'yi hakedebilecek kod yazarı değilsidir , drag&drop out diğer bir tabirle.
Karıştırılan da bir şey var VS denince tüm MS teknolojileri akla geliyor , Eclipse sadece bir IDE dir.
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oktayakgoz 8 yıl
ben program yazarı filan değilim fakat yorumları okudumda garibime gitti. herkes diyorki ben yazılımcıyım şu kadar bu kadar bu kadar yazılım geliştim vs vs vs. siz neyi kullanmanız gerektiğini bilmiyormusunuz. elbetteki aynı işi yapan seçenekler arasında fark olacaktırç yoksa hep si aynı olurdu. herşeyi ikileme sokmanın ne manası var. bütün forum fandroidler ve iboylar arasında çene dalaşına girmiş. bütün android ve ios teller aynı işi yapıyor. hangisini istersen onu kullan.

ben nasıl hangi telefonu kullanmam gerektiğini biliyorken eminim yazılım geliştiren de neyi kullanması gerektiğini bilir.
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csh 8 yıl
Eclipse ile C++ ve Java, ayni zamanda Visual Studio ile C++.Net ve C# yazilimlari gelistirmekte oldugum icin bunlarin aralarindaki farki oldukca iyi bildigimi dusunuyorum. Uzun yillardir Eclipse, Visual Studio (6.0'dan son versiyonuna kadar) ve QT Creator kullandim. Bunlar arasinda en begendigim ve en rahat kullanilir buldugum IDE (tamamen ozellestirilebilir olmasini ve ozelliklerinin cok guzel calismasini da gozonunde bulundurarak) Eclipse, daha sonra QT ile cok guzel entegrasyonu olmasini ve en az Visual Studio kadar ozellikleri olan (en azindan kullandigim yanlariyla) QT Creator, daha sonra da (code completion gibi seylerde ilk oldugunu da unutmamak gerekiyor, bilemiyorum belki bu ilk Visual Studio degildir, Borland gibi IDE'ler de eskiden vardi) Visual Studio geliyor. Visual Studio'nun kullanmadigim ozelliklerine gelince, beni team ozellikleri ornegin pek ilgilendirmiyor, cunku Git version kontrol sistemi kullaniyorum. Diger Crystal Reports gibi ozelliklerini de kullanmadim ve ihtiyac da duymadim. Sunu kesinlikle soyleyebilirim, Eclipse bugune kadar gordugum (sadece IDE olarak degil) dunyada yapilmis olan en guzel proje.
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captaincato 8 yıl
iki işletim sisteminide kullandım evet gerçekçi olmak gerekirse 84 lü zamanlarda ms dos ile başlamıştım pc kullanmaya arkasından windows ve güncel sürümleri,açıkcası yaygın işletim sistemi olmasının avantajları olmasaydı oyun multimedia tarafından desteklenmeseydi çok güçlü bir ekonomiye sahip olduğu için firmalarla anlaşmalar yapamasaydı bu kadar çok kullanırmıydınız,bolca açığı olan isterlerse verilerinize çok rahatlıkla ulaşabilecekleri bir yazılım güvenlik seviyesi düşük,çoğu ülkenin kendi işletim sistemleri ile çalışma nedeni budur!Evet linux süpersonik bir ev kullanıcısı işletim sistemi değil ve zamanı var henüz alışkanlıklar programlar firmalar microsofta destek vermekte microsoft onlara destek vermekte normal ev kullanıcısının microsoft ürünlerini tercih etmesi normal ortada kapital bir güç var ve linux beleş bir işletim sistemi ama hor görülmemeli elektronik ürünlerine teknolojiye katkıları büyük ve ileride microsoft un korkulu rüyası olacaktır....
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NuKe_MaNia 8 yıl
linuxun derdi windows gibi olmak değil ki önceliklerini farklı bi kere
linux posix uyumunu olsun donanım desteği olsun maksimum uyum için çalışıyor adamlar

alın bakın bütün bu sistemlere linux çekirdeği çalışabiliyor.
Supported platforms DEC Alpha, ARM, AVR32, Blackfin, ETRAX CRIS, FR-V, H8/300, Itanium, M32R, m68k, Microblaze, MIPS, MN103, OpenRISC, PA-RISC, PowerPC, s390, S+core, SuperH, SPARC, TILE64, Unicore32, x86, Xtensa


google web sunucusu olsun sadece android değil birçok pda lar süper bilgisayarlar olsun cern deki araştırmada bile sistemler linux playstationdan süper pc yaptı adamlar ispanyada üniversitede yüksek işlemler için kullanıyor amerikan hava kuvvetleri bile playstation dan süper pc yaptı oho biz halen o iyi bu kötü herkes kendi kullandıgını beğeniyor süper valla

adamlar maksium verim için kullanıyor
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GrAy 8 yıl
Bir şeyin alternatifinin olması neden bazılarını rahatsız ediyor.
Linux gelişmekte olan bir işletim sistemi adamların elinde finansal bir güç yok. Ücretsiz olarak size bir alternatif sunuyor. Kaldı ki gündelik işleri için bilgisayar kullanan ofis internet vb. microsfta para vermek akıl karı değil.
Ayrıca linux'un çok güçlü olduğu alanlarda mevcut serverlar mesela.
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bkadem 8 yıl
LORDTEK
bkadem10 yıl profesyonel, 6 yıl amatörlük yıllarımı da eklediğimizde toplamda 16 yıllık yazılım geliştirme tecrübemle aşağıdaki sonuca ulaştım:Windows = DelphiWindows = MS C++ ( Api,Driver, Oyun, Sistem yazılımları)Web = Asp.NET ( C# )Multi Platform = Java ( Netbeans, Eclipse )Veritabanı Yönetim Sistemi = Sql Server ( Windowsda )Veritabanı Yönetim Sistemi = Oracle ( Linuxda )Tabii yukarıda yazdıklarım şu an için geçerli, yarın başka bir dil veya platform çıkar o çok kullanılır. Ayrıca yukarıda yazdıklarımı yıllarca kullandım. Öyle sağdan soldan duymakla falan atmıyorum.
Oldu mu şimdi? Hem özgür yazılım, açık kaynak kod ve linux diyeceksin hem de PostgreSQL yerine yok MicrosoftSQL veya Oracle diyeceksin. Olmadı...

Ben açık kaynak kod demedim siz başkasına alıntı yapacakken bana yapmışsınız.
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saitcam 8 yıl
Sörvırlarda :) Linux tabanlı olmakla (aslında Unix) Linuxun kurulu olması çok farklı hemşerim, elmayla armudu karıştırmayalım. Linux beleş olduğu halde (evet evet beleş) toplumun dönüp yüzüne baktığı yok! (toplum derken bilgisayarla yeni tanışan türk toplumunu kastetmiyorum, kapiş?) Nerde bir korsanlık heveslisi, aklı bir karış havada macera perest varsa Linuxa atlıyor ve sonrada kendini özel zannediyor, tek kelimeyle komik! Neymiş de açık kaynak kodluymuş da cart curt, yemişim onun kodlarını ben!
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SiR MaNiaC 8 yıl
VS' e laf atıp komik olmayın. Beğenmiyor ya da kullanmıyor olabilirisiniz ama piyasadaki en iyi IDE VS di.Su götürmez hemde. eclipse ve netbeans inde güzel yanları var ama karşılaştırılmaz bile.

Yani bir IDE'de bütün dillere kod yazabiliyor olmak neden artı bir özellik olsun ki, aksine o ide nin dile özgü özel kolaylıklar getirmesini engeller bence. O açıdan baktığımızda en iyi ide heralde canım gözüm NOTEPAD olur.
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LORDTEK 8 yıl
cray
Kesinlikle katılıyorum. Herhalde 10 kere filan linux kurup öğrenmeye heveslendim, her seferinde bir sıkıntı yaşadım, çözümlerin hepside kod yazar gibi karmaşık. Elimde win7 gibi güzel bir işletim sistemi olunca, bir kaç deneme sonrasında ama ya ne uğraşıyorum diyorsun. Ayrıca piyasa milyontane linux versiyonu var, pardusunda bunlardan bir farkı yok.
Ben de sana katılıyorum :)
Ben neyse de davranışlarıyla penguene benzemeye çalışan linuxçu bi arkadaş bile "ya bu win7'yi güzel yapmışlar ben bile alıp kullanmayı düşünebilirim" demişti. Linux olayı harbiden saç baş yolduruyor. Ama iş, sunucu yönetimine gelince yani sunucu yapacak için değişir tabi. Linux, java, php, PostgreSQL çözümdür...
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