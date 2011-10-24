Linux çekirdek 3.1 çıktı; NFC desteği ve daha fazlası...

Tam 10 farklı aday sürümden sonra Linux çekirdeğinin (kernel) 3.1 sürümü dakikalar önce Linus Torvalds tarafından yayınlandı. Açık kaynak işletim sisteminin yeni çekirdek sürümü uzun süredir merakla beklenen yeni özelliklere ek olarak çeşitli güncellemeler ve iyileştirmeler de içeriyor.

Akıllı telefonlarla birlikte yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan NFC yani Yakın Alan İletişim teknolojisine destek kazanan Linux aynı zamanda OpenRISC açık kaynak işlemci desteği, yeni iSCSI uyarlaması ve Wii kontrolcü desteği de içeriyor. Yeni işlemci güç araçları ile daha iyi güç yönetimi ve çok sayıda yeni sürücü güncellemesi de çekirdek 3.1'in detayları arasında yer alıyor.

Linux çekirdek 3.1 hakkında daha fazla bilgi için; http://kernelnewbies.org/Linux_3.1