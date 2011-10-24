Linux çekirdek 3.1 çıktı; NFC desteği ve daha fazlası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Tam 10 farklı aday sürümden sonra Linux çekirdeğinin (kernel) 3.1 sürümü dakikalar önce Linus Torvalds tarafından yayınlandı. Açık kaynak işletim sisteminin yeni çekirdek sürümü uzun süredir merakla beklenen yeni özelliklere ek olarak çeşitli güncellemeler ve iyileştirmeler de içeriyor.
Akıllı telefonlarla birlikte yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan NFC yani Yakın Alan İletişim teknolojisine destek kazanan Linux aynı zamanda OpenRISC açık kaynak işlemci desteği, yeni iSCSI uyarlaması ve Wii kontrolcü desteği de içeriyor. Yeni işlemci güç araçları ile daha iyi güç yönetimi ve çok sayıda yeni sürücü güncellemesi de çekirdek 3.1'in detayları arasında yer alıyor.
Linux çekirdek 3.1 hakkında daha fazla bilgi için; http://kernelnewbies.org/Linux_3.1
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hocam sen gerçek misin?
Microsoft ürünleri dışında (.NET) neredeyse bütün programlama dilleri Linux'e doğal (native) destek verir. IDE sorununu da Netbeans veya Eclipse ile çözersin. Daha birçok IDE de mevcut. Önce bilip sonra fikir sahibi olmak lazım. Yazılım dünyası Windows'tan oluşmuyor.
bir de kalkıp diyorlar ki VS en iyi ide. hadi bilmeyene yutturursun ama bilene sökmez bu. vs daha bi eclipse bile değil hatta. vs ile sadece ms programları geliştirebilirken eclipse ile c++'tan tut java, android her türlü ortama uygulama geliştirebilirsin. ayrıca vs liselerde eclipse mühendisliklerde gösteriliyor. bu bari farkı anlamanızda yardımcı olsun...