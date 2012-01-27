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Optik Sürücüler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lite-On, 12x hızındaki yeni Blu-ray yazıcısını duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
14,9b
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29
Optik Sürücüler
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bir süredir pek gündeme gelmeyen Lite-On, sessizliğini yeni Blu-ray yazıcısı ile bozdu. iHBS112-04 kodunu taşıyan dahili yapıdaki yeni Blu-ray sürücü, 5-25-inç sürücü yuvasını kullanıyor ve SATA arabirimini destekliyor. Tek katmanlı BD-R medyalara 12x, çift katmanlı BD-R medyalara 8x, tek - çift katmanlı BD-RE medyalara 2x ve DVD±R medyalara 16x hızında kayıt yapabilen sürücü, Lite-On'un  ABS (auto-balanced spindle) teknolojisi sayesinde çalışma esnasında oluşan gürültü ve titreşimi azaltabiliyor.
Dahili bellek kapasitesi 8MB olan yeni sürücü, yurt dışında 90$ etiket fiyatı ile hem Lite-On hem de farklı marka isimleri altında sunulacak ki bu noktada Lite-On'ın önde gelen ODM üreticilerinden biri olarak farklı markalar için de üretim yaptığını eklemiş olalım. 

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hacı.basat 7 yıl
Vatanın sattığı paketi söylüyor, yakalarsan alırsın, yakalayamazsan 4x alırsın artık. Kampanya fiyatı ben 54 lira gördüm, daha da ucuza satmış olabilir. vatanbilgisayar.com/...
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DH Misafiri 7 yıl
Karakanarya 2 tl bd nerede var ustad yer varsa ben toplu alacagım Nette bakındım 5 den asagıya bulamadım
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Mesajı attım, 10 dk sonra 8$ zam yemiş, bu da amazon borsası... :)
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Pioneer DVD yazıcılarda efsaneydi, BD-Yazıcısı 79$, kimse tavsiye etmiyor mu bunu?
amazon.com/...
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Arranger. 7 yıl
amazon.com/...

Amazonda 85$
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abdulmusavvir 7 yıl
İşin özü 1 BD, 5 DVD'den ucuz ve büyük boyutlu belge sığdıramama problemi de olmadğı gibi diskten bilgisayara en az 10 kat daha hızlı kopyalıyor. Arşiv yapıyorsan DVD olayı bitmiştir.
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brev 7 yıl
Fiyatı iyiymiş.Medyalarıda kapasite bazında düşününce fiyatı makuldür.Bir sürü DVD ile uğraşmak yerine bu sürücü ve ucuz BD medyalardan alıp kullanmak daha mantıklı,genelde ucuz sürücü bulunmadığı için BluRay'in önü tıkanıyordu.Bu sürücü bunu değiştirebilir.Tabi türkiye fiyatı ne olur bilinmez...
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dreamblue35 7 yıl
90 $ bile olsa kaç kişi alıp da kaç kişi BR kullanacak merak ediyorum sürücüsü ayrı pahalı disk i ayrı pahalı alsa alsa şirketler alır onlarda bilgilerini 90 $ lık malzemeye güvenerek yatırım yapmaz, gider pioneer a yatırım yapar, ha son kullanıcının bu gereksinimleri karşılayacak parası varsa bir şey diyemem alır kullanır; iyi forumlar
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hacı.basat 7 yıl
Geçende benzer bir habere yazdım, Verbatim'in 4x 25li paketindeki BD'leri benim LG 8x çekiyor 9dk da, 6x 25li paketi bir türlü Vatanda gidip yakalayamadım, nasıl geldiği gibi stokta bitiyor halen anlamıyorum. 6x'i 10x filan görürmü denemek istiyorum.
BD çeken arkadaşlara tavsiyem 1 BDye 22.8 GB'den fazla bilgi yazmasınlar, temkin.
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1963bursa 7 yıl
Ankara'da 200liraya BD-Yazıcı satan çok bilgisayarcı var, 6x verbatim BD ler tanesi 2 lira 25 li paket 50 lira, ki bu rakam arşivciler için 5 DVD den ucuza geliyor, pahalı diyen arkadaşlar DVD ler ile kıyaslamıyorlar haberleri ola.
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