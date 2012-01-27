Lite-On, 12x hızındaki yeni Blu-ray yazıcısını duyurdu

Bir süredir pek gündeme gelmeyen Lite-On, sessizliğini yeni Blu-ray yazıcısı ile bozdu. iHBS112-04 kodunu taşıyan dahili yapıdaki yeni Blu-ray sürücü, 5-25-inç sürücü yuvasını kullanıyor ve SATA arabirimini destekliyor. Tek katmanlı BD-R medyalara 12x, çift katmanlı BD-R medyalara 8x, tek - çift katmanlı BD-RE medyalara 2x ve DVD±R medyalara 16x hızında kayıt yapabilen sürücü, Lite-On'un ABS (auto-balanced spindle) teknolojisi sayesinde çalışma esnasında oluşan gürültü ve titreşimi azaltabiliyor.

Dahili bellek kapasitesi 8MB olan yeni sürücü, yurt dışında 90$ etiket fiyatı ile hem Lite-On hem de farklı marka isimleri altında sunulacak ki bu noktada Lite-On'ın önde gelen ODM üreticilerinden biri olarak farklı markalar için de üretim yaptığını eklemiş olalım.