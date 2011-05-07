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Optik Sürücüler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lite-On USB 3.0 teknolojisiyle uyumlu harici Blu-ray yazıcısını Avrupa'da satışa sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,9b
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Optik Sürücüler
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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USB 3.0 teknolojisini kullanan harici Blu-ray sürücülerinin sayısı giderek artıyor. Asus ve Plextor gibi üreticilerden sonra Lite-On da yeni Blu-ray sürücüsünü Avrupa'da satışa sunacağını açıkladı. Kod adı eHBU212 olan ve harici formda tasarılanan yeni sürücü, BD-R medyalara 12x hızında veri kaydı yapabiliyor.

Yüksek miktarda verinin yazımı esnasında herhangi bir sorun yaşanmaması adına Smart-Burn ve Smart-X gibi teknolojilerle donatılan yeni sürücüde, 8MB tampon bellek bulunuyot. LighScribe desteği ile uyumlu medyaların üzerine kaplama basabilen sürücü, 12x hızında BD-R medya kaydına ek olarak çift katmanlı BD-R DL medyalara 8x, DVD-R/+R medyalara 16x, DVD-RAM'lere 12x, DVD-R/+R DL ve DVD+RW medyalara 8x, DVD-RW'lere 6x, CD-R'lere 48x ve CD-RW'lere 24x hızında kayıt yapıyor.

CyberLink'in içerisinde yazma, yedekleme ve oynatma uygulamalarını barındıran Blu-Ray yazılım paketiyle sunulan Lite-On eHBU212 ön-sipariş listelerine 155 Avro seviyesinden giriş yaparken, Avrupa'da resmi satışın bu ayın sonuna doğru başlayacağı belirtiliyor.


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ghost recon advanced 8 yıl
burada 350 tl gibi fiattan satılır
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