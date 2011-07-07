Logitec, sessizlik konusunda iddialı harici sabit disk ailesini duyurdu

Japonya merkezli Logitec firması 500 GB, 750 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği sunan harici sabit disk ailesini duyurdu: LHD-PBJU3W

80 x 124 x 14 mm ebatlarında ve 150 gram ağırlığında parlak yüzeyli tasarımıyla dikkat çeken harici sabit disk ailesinin ön plana çıkarılan özelliği ''sessizlik faktörü''. Logitech, LHD-PBJU3W serisinin çalışma anında yalnızca 18 desibel ses çıkardığını dile getiriyor. Karşılaştırmak gerekirse yine aynı firma tarafından üretilen LHD-ENU2W 35.3 desibel, LHD-ENU2HLW ise 27.5 desibel ses üretmekte.



Hem USB 2.0 hem USB 3.0 bağlantısını destekleyen ve Japonya'da satışa sunulan harici sabit diskler gereken enerjiyi yine USB üzerinden karşılıyor, ek adaptör kullanımı gerekmiyor.



http://www.logitec.co.jp/press/2011/0707_04.html