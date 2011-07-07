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Logitec, sessizlik konusunda iddialı harici sabit disk ailesini duyurdu

7 yıl
7,4b
1
13
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Japonya merkezli Logitec firması 500 GB, 750 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği sunan harici sabit disk ailesini duyurdu: LHD-PBJU3W
80 x 124 x 14 mm ebatlarında ve 150 gram ağırlığında parlak yüzeyli tasarımıyla dikkat çeken harici sabit disk ailesinin ön plana çıkarılan özelliği ''sessizlik faktörü''. Logitech, LHD-PBJU3W serisinin çalışma anında yalnızca 18 desibel ses çıkardığını dile getiriyor. Karşılaştırmak gerekirse yine aynı firma tarafından üretilen LHD-ENU2W 35.3 desibel, LHD-ENU2HLW ise 27.5 desibel ses üretmekte.
Hem USB 2.0 hem USB 3.0 bağlantısını destekleyen ve Japonya'da satışa sunulan harici sabit diskler gereken enerjiyi yine USB üzerinden karşılıyor, ek adaptör kullanımı gerekmiyor.

http://www.logitec.co.jp/press/2011/0707_04.html Yorum Yaz
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MxFxOx 6 yıl
logitech hardisk işine mi girdi diycektim yorumlardan uyandım bunlarda insaf yok arkadaş
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birolmth 7 yıl
adamlar harbiden dikkat çekici bir marka yapmışlar ama çin zihniyeti ağır basmış:D
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birolmth 7 yıl
M1A2Abrams
logitech olsay idi satın alırdım çünkü çok şık bir cihaz olmuş

logitech kalitesi el atsaydı gerçektende çok iyi bir cihaz olurdu malasef üretmiyorlar ama :(
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akakivanc 7 yıl
blank42
akakivanc
harbinurhaberi okuyan bir cok insan urunun Logitech firmasi tarafindan uretildigini zanneder halbuki alakasi yok LOGITEC mis neyin nesi bu firma,cakma logitech mi ?
sen dedikten sonra baslıa baktım iyi bi yerden yakalamıssın bnde diyecektim logitech ne cakadar hddden herkesbildii işi yapsın diye
Bu görüşe katılmıyorum örnek ; samsung hdd

dedigim yalnıs anlasılmıs kendi disknini uretirse yorumum gecerli.öteki turlu ne uzarız ne kısalırız o konuda haklısınız
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hardtracker 7 yıl
arkadaslar logitech demisken firmaya adam gibi bir laptop klavyesi gelistirmeleri konusunda talepte bulunmak istiyorum.ama sitelerinde feedback veya urun teklifi seklinde herhangi bir linke rastlamadim.
microsoft arc keyboard tarzinda kucuk tasinmasi kolay ince bir klavye yapsa baya alici bulur heralde.
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kımyasal 7 yıl
Logitech tezek yapsa satın alırım :D
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M1A2Abrams 7 yıl
logitech olsay idi satın alırdım çünkü çok şık bir cihaz olmuş
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MeT06. 7 yıl
..Knight..
İsimlerinin çok benzer olması nedeniyle Logitech ile Logitec birbiriyle karıştırılabiliyor. İkisi de farklı üreticiler...

yeni mi çıktı piyasaya bu ?
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pulto23 7 yıl
akakivanc
harbinurhaberi okuyan bir cok insan urunun Logitech firmasi tarafindan uretildigini zanneder halbuki alakasi yok LOGITEC mis neyin nesi bu firma,cakma logitech mi ?
sen dedikten sonra baslıa baktım iyi bi yerden yakalamıssın bnde diyecektim logitech ne cakadar hddden herkesbildii işi yapsın diye

logitech yapsa kalite olarakk diger markalardannn daha iyi olur bencee...
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blank42 7 yıl
akakivanc
harbinurhaberi okuyan bir cok insan urunun Logitech firmasi tarafindan uretildigini zanneder halbuki alakasi yok LOGITEC mis neyin nesi bu firma,cakma logitech mi ?
sen dedikten sonra baslıa baktım iyi bi yerden yakalamıssın bnde diyecektim logitech ne cakadar hddden herkesbildii işi yapsın diye

Bu görüşe katılmıyorum örnek ; samsung hdd
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