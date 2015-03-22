Logitech G430 7.1 Oyuncu Kulaklığı inceleme videosu

Logitech'in, tasarımı ve rahatlığı ile dikkat çeken, 7.1 kanal Surround oyuncu kulaklığı G430, ofisimize konuk oluyor.

Sürücü: 40 mm

Frekans yanıtı: 20 Hz-20 KHz

Empedans: 32 ohm

Hassasiyet: 90 dB SPL/mW



Mikrofon Toplama düzeni: Kardiyot (Tek yönlü)

Tür: Basınç Gradyanı Elektret KondensatörüFrekans yanıtı: 50-20 KHzHassasiyet: -40 dBV/Pa re: 0 dB = 1 Pa, 1 KHzAydınlatma: YokBağlantı: Stereo(2.3 metre) ve UsbAğırlık: 255 gramGürültü Engelleme: Bulunuyor

Ürün Özellikleri

Kablo üzerinden ses denetimi

Dolby 7.1 surround ses

Yassı yapılı kulaklıklar

Yıkanabilir kulaklık süngeri kılıfları

Gürültü engelleyici mikrofon

Tam hızlı, dijital USB

Arkası kapalı tipte tasarlanmış 7.1 kanal G430, 20 Hz-20 KHz frekans aralığında çalışan, 32 ohm direnç değerli 40 mm'lik bir sürücü ile geliyor. 90 dB hassasiyet oranı bulunan kulaklığın tek yönlü bir elektrek mikrofonu bulunmakta. 2.3 metrelik bir kablosu bulunan 255 gram ağırlığındaki G430, ortalama olarak 255 tl gibi bir fiyata temin edebiliyor.



kulaklığa ilk bakışta arkası kapalı ve kulağı çevreleyen bir tipte tasarlandığını görebiliyoruz. Açık turkuazın çekici tonuyla bezenmiş G430, insanın içine sinebilmeyi başarıyor. Ürün genel olarak siyah ve açık turkuaz tonlarına hakim olsa da arada grinin de izlerine rastlamak mümkün.

Genel olarak sert ve kolay kırılamayacak kıvamda, kaliteli bir plastik malzeme ile kaplanmış. Ürün, yetecek düzeyde bir esnekliğe sahip. G430'un, tasarım olarak baya popüler bir ürün olan G930'un izlerini de yansıttığını görebiliyoruz. Şahsen G430'un daha dikkat çekici ve Logitech'in modern yüzünü yansıtan bir havaya sahip olduğunu düşünüyoruz.

Kulaklıkta ne yazık ki Led aydınlatmaya yer vermemişler. Bir oyuncu kulaklığını çekici kılan en önemli unsurlardan biri haline geldiğini düşünürsek, en azından gövde arka kısımlarına konulabilirmiş.

Mikrofon tasarımının da artık daha estetik bir hal almasının vaktinin geldiğini düşünüyorum. Açıkçası bir süre sonra çok göze batıyor. Ustaca gizlenene daha ufak çaplı mikrofonlara sahip oyuncu kulaklıklarına az çok hepiniz rastlamışsınızdır. G430'un mikrofonu da gizlenebiliyor ama sırıtmasını engelleyebilecek kıvamda değil.

Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim estetik hatlara sahip olsa da hantal bir hava barındırdığını söyleyebilirim. Özellikle Cerberus'un taç dizaynını daha estetik bulan biri olarak nedense çoğu 7.1 kulaklığın duruşunun artık kalıplaşmaya başladığını düşünüyorum.







Taç kısmına yakından baktığımızda gözümüze ilk file kumaş ile kaplanmış yastığımız çıkıyor. Bir çok kulaklık yastığına nazaran oldukça yumuşak olduğunu ve şeklini bozulmadan koruduğunu sizlerde görebilirsiniz.



Taç kızağımızı metal tercih etmeleri dayanıklılık açısından iyi olmuş.Kafa yapımıza uygun yükseklik ayarlama faslının birazcık uğraştırdığını ve kızağın güç kullanmadan kolayca kayamadığını da belirtmek istiyorum.



Arkası kapalı tipte tasarlanmış kulaklığımızın oldukça büyük bir pad haznesine sahip olduğunu görebiliyoruz. G430 Tamamiyle kulağı çevreleyen bir tipte tasarlanmış.



Padler de yastık gibi aynı yumuşaklıkta ve rahatına düşkün insanlara fazlasıyla hitap edebilecek kıvamda. Ürün genel olarak hafif olduğu için hiç bir rahatsızlık hissetmediğimi de bildirmek istiyorum.



G430'un oldukça uzun bir çift girişli örme kablosu bulunmakta. Kablonun üzerine ise ses yükseltme ve kısmay, mikrofon açma ve kapama görevlerini üstlenmiş bir kontrol ünitesi yerleştirmişler. Kutudan ise ek olarak usb ses kartının çıkması da hem yazılımı hem de kulaklığı kontrol edebilmemiz adına önemli bir detay.







Usb ses kartının özellikle kablo kısmının pek güven vermediğini sizlerde görebilirsiniz. O yüzden daha narin ve dikkatli kullanılmasını öneririm.

Ürünü uzun süre hem kendi ses kartıyla hem de elimde bulunan profesyonel ses kartı ile deneyimleme fırsatım oldu. 430'un ses çıkış gücü standart bir düzeyde, en azından 2-3 desibel daha yüksek olabilirmiş.

Gerçi izolasyon performansı o kadar iyi ki dışarıdan ses almadığı için direkt dış Dünya ile bağlantımı kesebildi.



Ürünün surrround performansı özellikle beraberinde gelen uygulamayı kurcaladığımda beni daha da fazla etkiledi. Başta bize nasıl bir deneyim olduğunu hissettirmeye çalışmışlar yine de deneyimlerime dayanarak sizlere aktarmaya çalıştığım için kapatıp aktif etmem ve aradaki farkı yansıtmam yetti.Programa değinmem gerekirse çeşitli ekolayzer aya



Surround kalitesinden bahsetmek gerekirse kulaklığın akustik performansıyla da birleşip ciddi anlamda sizi etkisi altına alabiliyor.







Özellikle oyun oynarken tamamiyle atmosferin içine girip kendimi profesyonel bir oyuncu moduna sokabildim. İster istemez insan bi gaza geliyor. Kulaklığı oyunculara özel çıkmış ayak seslerini bile önceden yansıtabilen bir ses kartıyla denediğimde sonucun beni daha da şaşırtacağını düşünüyorum. Patlamalardan tutun uçak sesleri gibi bir çok çevresel sesi bana oldukça detaylı yansıtabilen bir kulaklık.



Film performansı bana nedense orta düzeyde geldi. Terminatör izlerken tema müziğinden tutun, fon seslere kadar yetecek düzeyde bir sunuma sahip. Özellikle yoğun patlama seslerinde üstesinden gelebiliyor. Yalnız vokal performansını pek doğal bulmadım onun dışında Mid ve High-Mid seslerde distorsiyona mağruz kalabiliyor.



Bass konusunta tatmin edici, derinlik nanıma hissiyatı beklenen düzeye çıkartabiliyor. Vokal performansı biraz daha iyi olabilirmiş. Yüksek oktavlı yoğun seslerde hafif ses bozulabiliyor.

Müzik performansından bahsetmem gerekirse dip seslerde başarılı bulsam da tiz seslerde genelde davulla desteklenen vurgusal kompozisyonlarda kayba uğruyor. Örneğin zil sesleri çabuk dağılıyor ve vurguların hissiyatı çabuk kayboluyor. Onun dışında telli çalgılarda baya başarılı bulduğum kulaklık pop türünde de elde tutulur bir performans sergileyebiliyor.



Genel olarak distorsiyona daha az maruz kalsaydı, mid ve high-mid yönünden daha doğal yansıtabilseydi sesleri oyun dışı kullanımda da tercih edilebilirdi.



Ürün kullanım kolaylığı ve rahatlığı açısından oldukça başarılı. uzun süre oyun oynamama rağmen sanki kafamda durmuyormuş gibiydi. Hem kulaklarım hem de psikolojik olarak kendimi rahat hissettiğim yegane kulaklıklardan biridir.

Şunun da altını çizmek istiyorum ek bir ses kartına ihtiyaç duymadan kullanabileceğiniz uygun bir ses kartı koymalarının avantajı da yadsınamaz.







Mikrofondan bahsetmem gerekirse Frekans karakteristiği geniş ve düz karakterde bir mikrofon tercih etmeleri hoşuma gitti. Sesli parti görüşmelerinde, arkadaşlarım sesimi oldukça net ve sıkıntısız aldıklarını belirtti.

Programa değinmem gerekirse çeşitli ekolayzer ve ses ayar imkanlarına ulaşabildiğimiz yararlı bir program olmuş.

Açıkçası oyuncu kulaklığı olarak rahatlık ve ses kalitesi olarak tatmin edici bir seviyede olsa da diğer kullanımlar için biraz daha iyi bir performansa sahip olabilirmiş.