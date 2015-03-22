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Logitech G430 7.1 Oyuncu Kulaklığı inceleme videosu

4 yıl
29b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Logitech'in, tasarımı ve rahatlığı ile dikkat çeken, 7.1 kanal Surround oyuncu kulaklığı G430, ofisimize konuk oluyor.


Teknik Özellikler

Sürücü: 40 mm
Frekans yanıtı: 20 Hz-20 KHz
Empedans: 32 ohm
Hassasiyet: 90 dB SPL/mW

Mikrofon Toplama düzeni: Kardiyot (Tek yönlü)
Tür: Basınç Gradyanı Elektret Kondensatörü
Frekans yanıtı:  50-20 KHz
Hassasiyet: -40 dBV/Pa re: 0 dB = 1 Pa, 1 KHz
Aydınlatma: Yok
Bağlantı: Stereo(2.3 metre) ve Usb
Ağırlık: 255 gram
Gürültü Engelleme: Bulunuyor

Ürün Özellikleri

Kablo üzerinden ses denetimi
Dolby 7.1 surround ses
Yassı yapılı kulaklıklar
Yıkanabilir kulaklık süngeri kılıfları
Gürültü engelleyici mikrofon
Tam hızlı, dijital USB


Logitech G430 7.1 Oyuncu Kulaklığı inceleme videosu


Arkası kapalı tipte tasarlanmış 7.1 kanal G430, 20 Hz-20 KHz frekans aralığında çalışan, 32 ohm direnç değerli 40 mm'lik bir sürücü ile geliyor. 90 dB hassasiyet oranı bulunan kulaklığın tek yönlü bir elektrek mikrofonu bulunmakta. 2.3 metrelik bir kablosu bulunan 255 gram ağırlığındaki G430, ortalama olarak 255 tl gibi bir fiyata temin edebiliyor.

kulaklığa ilk bakışta arkası kapalı ve kulağı çevreleyen bir tipte tasarlandığını görebiliyoruz. Açık turkuazın çekici tonuyla bezenmiş G430, insanın içine sinebilmeyi başarıyor. Ürün genel olarak siyah ve açık turkuaz tonlarına hakim olsa da arada grinin de izlerine rastlamak mümkün.
Logitech G430 7.1 Oyuncu Kulaklığı inceleme videosu
 

Genel olarak sert ve kolay kırılamayacak kıvamda, kaliteli bir plastik malzeme ile kaplanmış. Ürün, yetecek düzeyde bir esnekliğe sahip. G430'un, tasarım olarak baya popüler bir ürün olan G930'un izlerini de yansıttığını görebiliyoruz. Şahsen G430'un daha dikkat çekici ve Logitech'in modern yüzünü yansıtan bir havaya sahip olduğunu düşünüyoruz.

Kulaklıkta ne yazık ki Led aydınlatmaya yer vermemişler. Bir oyuncu kulaklığını çekici kılan en önemli unsurlardan biri haline geldiğini düşünürsek, en azından gövde arka kısımlarına konulabilirmiş.

Mikrofon tasarımının da artık daha estetik bir hal almasının vaktinin geldiğini düşünüyorum. Açıkçası bir süre sonra çok göze batıyor. Ustaca gizlenene daha ufak çaplı mikrofonlara sahip oyuncu kulaklıklarına az çok hepiniz rastlamışsınızdır. G430'un mikrofonu da gizlenebiliyor ama sırıtmasını engelleyebilecek kıvamda değil.

Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim estetik hatlara sahip olsa da hantal bir hava barındırdığını söyleyebilirim. Özellikle Cerberus'un taç dizaynını daha estetik bulan biri olarak nedense çoğu 7.1 kulaklığın duruşunun artık kalıplaşmaya başladığını düşünüyorum.

Logitech G430 7.1 Oyuncu Kulaklığı inceleme videosu


Taç kısmına yakından baktığımızda gözümüze ilk file kumaş ile kaplanmış yastığımız çıkıyor. Bir çok kulaklık yastığına nazaran oldukça yumuşak olduğunu ve şeklini bozulmadan koruduğunu sizlerde görebilirsiniz.

Taç kızağımızı metal tercih etmeleri dayanıklılık açısından iyi olmuş.Kafa yapımıza uygun yükseklik ayarlama faslının birazcık uğraştırdığını ve kızağın güç kullanmadan kolayca kayamadığını da belirtmek istiyorum.


Arkası kapalı tipte tasarlanmış kulaklığımızın oldukça büyük bir pad haznesine sahip olduğunu görebiliyoruz. G430 Tamamiyle kulağı çevreleyen bir tipte tasarlanmış.

Padler de yastık gibi aynı yumuşaklıkta ve rahatına düşkün insanlara fazlasıyla hitap edebilecek kıvamda. Ürün genel olarak hafif olduğu için hiç bir rahatsızlık hissetmediğimi de bildirmek istiyorum.

G430'un oldukça uzun bir çift girişli örme kablosu bulunmakta. Kablonun üzerine ise ses yükseltme ve kısmay, mikrofon açma ve kapama görevlerini üstlenmiş bir kontrol ünitesi yerleştirmişler. Kutudan ise ek olarak usb ses kartının çıkması da hem yazılımı hem de kulaklığı kontrol edebilmemiz adına önemli bir detay. 

Logitech G430 7.1 Oyuncu Kulaklığı inceleme videosu

Usb ses kartının özellikle kablo kısmının pek güven vermediğini sizlerde görebilirsiniz. O yüzden daha narin ve dikkatli kullanılmasını öneririm.

Ürünü uzun süre hem kendi ses kartıyla hem de elimde bulunan profesyonel ses kartı ile deneyimleme fırsatım oldu. 430'un ses çıkış gücü standart bir düzeyde, en azından 2-3 desibel daha yüksek olabilirmiş. 

Gerçi izolasyon performansı o kadar iyi ki dışarıdan ses almadığı için direkt dış Dünya ile bağlantımı kesebildi. 

Ürünün surrround performansı özellikle beraberinde gelen uygulamayı kurcaladığımda beni daha da fazla etkiledi. Başta bize nasıl bir deneyim olduğunu hissettirmeye çalışmışlar yine de deneyimlerime dayanarak sizlere aktarmaya çalıştığım için kapatıp aktif etmem ve aradaki farkı yansıtmam yetti.Programa değinmem gerekirse çeşitli ekolayzer aya

Surround kalitesinden bahsetmek gerekirse kulaklığın akustik performansıyla da birleşip ciddi anlamda sizi etkisi altına alabiliyor.

Logitech G430 7.1 Oyuncu Kulaklığı inceleme videosu

Özellikle oyun oynarken tamamiyle atmosferin içine girip kendimi profesyonel bir oyuncu moduna sokabildim. İster istemez insan bi gaza geliyor. Kulaklığı oyunculara özel çıkmış ayak seslerini bile önceden yansıtabilen bir ses kartıyla denediğimde sonucun beni daha da şaşırtacağını düşünüyorum. Patlamalardan tutun uçak sesleri gibi bir çok çevresel sesi bana oldukça detaylı yansıtabilen bir kulaklık.

Film performansı bana nedense orta düzeyde geldi. Terminatör izlerken tema müziğinden tutun, fon seslere kadar yetecek düzeyde bir sunuma sahip. Özellikle yoğun patlama seslerinde üstesinden gelebiliyor. Yalnız vokal performansını pek doğal bulmadım onun dışında Mid ve High-Mid seslerde distorsiyona mağruz kalabiliyor.

Bass konusunta tatmin edici, derinlik nanıma hissiyatı beklenen düzeye çıkartabiliyor. Vokal performansı biraz daha iyi olabilirmiş. Yüksek oktavlı yoğun seslerde hafif ses bozulabiliyor.

Müzik performansından bahsetmem gerekirse dip seslerde başarılı bulsam da tiz seslerde genelde davulla desteklenen vurgusal kompozisyonlarda kayba uğruyor. Örneğin zil sesleri çabuk dağılıyor ve vurguların hissiyatı çabuk kayboluyor. Onun dışında  telli çalgılarda baya başarılı bulduğum kulaklık pop türünde de elde tutulur bir performans sergileyebiliyor.

Genel olarak distorsiyona daha az maruz kalsaydı, mid ve high-mid yönünden daha doğal yansıtabilseydi sesleri oyun dışı kullanımda da tercih edilebilirdi. 

Ürün kullanım kolaylığı ve rahatlığı açısından oldukça başarılı. uzun süre oyun oynamama rağmen sanki kafamda durmuyormuş gibiydi. Hem kulaklarım hem de psikolojik olarak kendimi rahat hissettiğim yegane kulaklıklardan biridir.

Şunun da altını çizmek istiyorum ek bir ses kartına ihtiyaç duymadan kullanabileceğiniz uygun bir ses kartı koymalarının avantajı da yadsınamaz.

Logitech G430 7.1 Oyuncu Kulaklığı inceleme videosu

Mikrofondan bahsetmem gerekirse Frekans karakteristiği geniş ve düz karakterde bir mikrofon tercih etmeleri hoşuma gitti. Sesli parti görüşmelerinde,  arkadaşlarım sesimi oldukça net ve sıkıntısız aldıklarını belirtti.

Programa değinmem gerekirse çeşitli ekolayzer ve ses ayar imkanlarına ulaşabildiğimiz yararlı bir program olmuş.
Açıkçası oyuncu kulaklığı olarak rahatlık ve ses kalitesi olarak tatmin edici bir seviyede olsa da diğer kullanımlar için biraz daha iyi bir performansa sahip olabilirmiş. 

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Powerofdreams 4 yıl
g930 ile karşılaştırınca nasıl acaba?
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eBOLa 4 yıl
Güzel bir inceleme olmuş , ikinci tekrar inceleme yapılmış ama bu aslında iyi oldu, iki farklı elden değerlendirme görmüş olur millet donanimhaber.com/...
g430'u incelemeleri izledikten sonra almıştım bu kulaklığı anlatmadan önce editörlere bir önerim olacak;
Bir incelemede en çok merak ettiğim ve bence en önemli olan husus ; ürünün benzerlerine oranla nasıl olduğu konusu.Yani editörler cihazların benzerlerini sürekli deneyip kıyaslama fırsatını bulmuşken aradaki ses kalitesine ilişkin bir yorum yapsa o inceleme harbiden karar verirken çok etkili olabilirdi.Ben ürünü almadan önce bu farkları çok merak ediyordum. İncelemelerin birçoğunda en çok merak ettiğim husus buydu. Örneğin ben g430 alırken creative ile arasındaki ses farkını çok merak ettim çünkü fiyatları ve özellikleri çok yakındı ama deneyen kişiler kıyas etmeden tek bir kulaklığı anlatıyordu . Arasındaki farkı deneyim edinenler bu farkları anlatabilecekken nedense heryerde görebileceğimiz teknik özellikleri anlatıp geçmekte (her zaman değil tabi) . Önerim bu farkların da anlatılması. Yani kulağa gelen ses kalitesinden bahsediyorum. Teknik özellikleri zaten yazılı olarak heryerde bulabiliyoruz ondan dedim.
Bu arada G430 deneyimimi anlatayım. Tek kelimeyle "dengeli" bir cihaz diyebilirim. Yani çevresel surround sesi ve basları gayet iyi alabiliyorsunuz. Tasarım olarak ise bence en iyi oyuncu kulaklığı. Kaldıki kulaklığın o açık renk kısmı kirlenirse çıkarıp çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz. Üzerinde gereksiz ışıktı şu bu koymamışlar böylece hafif bir kulaklık çıkmış ortaya ki kim kafasında ağır bir yük ve yanan ışıklarla oyun oynamak isterki genellikle oyuna odaklanır millet. Demekki biraz piyasacılık oyunundan sıyrılıp oyuncu mentalitesi akıl edilince konsepte uygun bir ürün ortaya çıkarabilmişler.
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BerkMendi 4 yıl
Bende 2 Ayı Devirdim Bu Kulaklıkla Sanırsam. Alacaklara Kesin Tavsiyemdir
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turexx 4 yıl
5. ayımı doldurdum cok guzel bir kulaklık herhangi bir eksisini su ana kadar gormedim almayı dusunenlere tavsiye ederim
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lostlast 4 yıl
Samsung'un telefonları gibi.
G230 kullanıyorum mavi yerine kırmızı. Farkı 7.1 olmasi, kulağı onun kadar ısıtıyor değmez. Hele Y.ici hiç değmez
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durmanow 4 yıl
Görüşlerine katılmıyorum Sezer abi tam anlamıyla para israfı olduğunu düşünüyorum 200 küsür ücret için oldukça düşük performanslı, aldığıma pişmanım program kapalı iken nedenini anlamadığım bir şekil de sol taraftan ses yüksek sağ taraftan az geldiğini fark ettim logitech in programı kapalıyken performansı bilerek düşürüyor. 7.1 sadece göz boyama olmuş Kısacası ÇÖP bir kulaklık olmuş yada benim beklentilerim çok yüksek.
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amazoon 4 yıl
sürekli aklımda olan bir kulaklık yakın zamanda alacagım bunu :) ve seti tamamlayacam
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DH Sezer 4 yıl durmanow
Her türlü görüş ve kullanıcı deneyimi tabi ki de önemli. Videoda neye sahipse bahsettim. Bence senin kulaklıkta kanal problemi olabilir. İstersen Logitech'e gönder eminim ilgileneceklerdir.
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MALTHAEL 4 yıl
G-230 ile arasındaki fark birisi kırmızı diğeri mavi yastık kullanıyor olması ve G430 ile birlikte gelen 7.1 ses kartı .
Ülkemizde çok pahalıya satılıyor almak isteyenler yurt dışından alsınlar derim .
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Kediyeyolgösterenadam 4 yıl
Almayı düşünebilirim fakat benim için en önemlisi mikrofon. Mikrofon sesi saf ve temiz alıyorsa kaliteli alıyorsa kesinlikle kaçırmam. Olmadı ayrı bir mikrofon düşünürüm.
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cikopelo 4 yıl
Ben şahsen Razer Electra aldım.
Hem yanımda götürürken kablosunun çıkması hem ses kalitesi çok iyi.
Bir ses kartı için o parayı vermem buna.
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AdaminTeki 4 yıl
Ek ses karti ozelligi cok iyi. Kisa bir sure sonra alacagim bu urunu..
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alito 4 yıl
Keşke kablosu çıkarılabilir bir yapıda olsaymış. Bu tür bütünleşik kablolar dayanıklılık açısından bana pek güven vermiyor.
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