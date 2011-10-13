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Logitech K750 kablosuz solar klavye video inceleme

7 yıl
89,5b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Logitech'in kablosuz ve kendisini hem güneş hemde suni ışık kaynaklarından şarj edebilen klavyesi K750'yi inceliyoruz. Logitech K750, dahili güneş panelleriyle kablosuz klavyesinde pil sorununu tamamen ortadan kaldırıyor.
 

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Piêr Dé Sans 7 yıl en beğenilen
Eski hesap makinelerinde vardı bu olay yeni akıl ediyorlar.
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DH Misafiri 3 yıl
arkadaşlar bu tür klavyelerde türkçe harfler olan ç,ş,ğ gibi harfler nasıl yazılıyor.
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kyilmaztr 6 yıl
geç kalmış teknoloji bence
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Guest-0924579C4 5 yıl
bana bunun beyazı lazım gören varmı beyazını ??
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sonurakar 6 yıl
F/P uygun değil gibi biraz daha ucuz olsaydı...
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-gg- 7 yıl
Gece lambada bile sarj oluyo. Ben 3 aydir kullaniyorum daha % 99 a dustugunu gormedim
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atmaca57 7 yıl
iyiymiş
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar ben klavyeyi yılbaşında aldım ancak gün geçtikçe gösterge %100'den %20'lere kadar indi ama bir türlü kendi kendine şarj olmadı bütün gece ışık altında da bıraktım ama yine de nafile. Acaba klavye arızalı mı yoksa ben mi bir türlü şarj edemedim anlayamadım. On/Off düğmesini açık bıraktım da denedim olmadı bu akşamda kapalı olarak denicem yine olmazsa bi sıkıntı olduğunu düşünücem. Nasıl şarj edilebildiğini bilen arkadaşlar varsa yardımcı olabilirmi??
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PS3!BF3! 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Arkadaşlar ben klavyeyi yılbaşında aldım ancak gün geçtikçe gösterge %100'den %20'lere kadar indi ama bir türlü kendi kendine şarj olmadı bütün gece ışık altında da bıraktım ama yine de nafile. Acaba klavye arızalı mı yoksa ben mi bir türlü şarj edemedim anlayamadım. On/Off düğmesini açık bıraktım da denedim olmadı bu akşamda kapalı olarak denicem yine olmazsa bi sıkıntı olduğunu düşünücem. Nasıl şarj edilebildiğini bilen arkadaşlar varsa yardımcı olabilirmi??

Düz ışığın altında 1 gün beklettiysen kesinlikle şarj olması lazımdı. Problem var muhtemelen.
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postman1903 7 yıl
Gercekten Pc donanimlari konusunda klavye acisindan ve maus acisindan cok iyi ürünler üreten bu firma bence cok basarili...Bunun disimda logitech G-500 maus ve g-19 klavye kullaniyorum:D iyiler ama klavye bence yumusak tuslu olmali 10 parmakcilar icin.:D eski bankaciyimda:D
saygilarimla efenim....
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KURSAD. 7 yıl postman1903
postman1903

Gercekten Pc donanimlari konusunda klavye acisindan ve maus acisindan cok iyi ürünler üreten bu firma bence cok basarili...Bunun disimda logitech G-500 maus ve g-19 klavye kullaniyorum:D iyiler ama klavye bence yumusak tuslu olmali 10 parmakcilar icin.:D eski bankaciyimda:D
saygilarimla efenim....

Kulaklıkları , Hoperlörleri , Uzaktan kumandaları , game padleri ,Diresiyon setleri Logitech ne çıkartıyorsa Hepsi iyi arkadaş.. Bir marka bukadar mı kaliteden ödün vermez.
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06ensar 7 yıl
Ben buradaki videolari androld galaxy notede nasil izliyebilirim
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yenerbalcı 7 yıl
Teknolojik olarak güzel cihaz

Dizüstü ve monitörlerde uygulanırsa çok daha iyi olur

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DH Misafiri 7 yıl
süpper, mouse'a da yapsınlar alalım...
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Pulstar 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

süpper, mouse'a da yapsınlar alalım...

Bence de...

Klavyede olmasa da olur.

Mouse'ta da olsun alalım...
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Piêr Dé Sans 7 yıl en beğenilen
Eski hesap makinelerinde vardı bu olay yeni akıl ediyorlar.
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krstarica 7 yıl
Kesinlikle eklenmesi gerekiyor, bu şekilde bir çözüm olabilir de geçebilirim. Sadece pil sorunu nedeniyle kablolu klavye ile yola devam etmek gerçekten zor.
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