Logitech K750 kablosuz solar klavye video inceleme

DH Misafiri Arkadaşlar ben klavyeyi yılbaşında aldım ancak gün geçtikçe gösterge %100'den %20'lere kadar indi ama bir türlü kendi kendine şarj olmadı bütün gece ışık altında da bıraktım ama yine de nafile. Acaba klavye arızalı mı yoksa ben mi bir türlü şarj edemedim anlayamadım. On/Off düğmesini açık bıraktım da denedim olmadı bu akşamda kapalı olarak denicem yine olmazsa bi sıkıntı olduğunu düşünücem. Nasıl şarj edilebildiğini bilen arkadaşlar varsa yardımcı olabilirmi??
postman1903 Gercekten Pc donanimlari konusunda klavye acisindan ve maus acisindan cok iyi ürünler üreten bu firma bence cok basarili...Bunun disimda logitech G-500 maus ve g-19 klavye kullaniyorum:D iyiler ama klavye bence yumusak tuslu olmali 10 parmakcilar icin.:D eski bankaciyimda:D saygilarimla efenim....
DH Misafiri süpper, mouse'a da yapsınlar alalım...
Düz ışığın altında 1 gün beklettiysen kesinlikle şarj olması lazımdı. Problem var muhtemelen.
saygilarimla efenim....
Kulaklıkları , Hoperlörleri , Uzaktan kumandaları , game padleri ,Diresiyon setleri Logitech ne çıkartıyorsa Hepsi iyi arkadaş.. Bir marka bukadar mı kaliteden ödün vermez.
Dizüstü ve monitörlerde uygulanırsa çok daha iyi olur
Bence de...
Klavyede olmasa da olur.
Mouse'ta da olsun alalım...