Logitech M600 Dokunmatik Fare video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
|yav o ortadaki şeyi döndürürken tark tark tark şeklinde ses çıkartmadıktan sonra o mause mause mi? ben sırf onun için faremi değiştim. kısaca gereksiz
|farenin normallerden farkı kaydırma tekerleğinin olmayışı. tasarım olarak güzel ama fiyatı biraz yüksek, çoklu dokunmatik olurmuydu aslında düşününce kullanması zor olabilirdi.
uygun fiyata bulursam k750 klavyenin yanına almayı düşünüyorum, Anywhere Mouse MX im eskimesin :)
|Donanım haber , donanımcıları seven bir politikadan çıkıp daha çok ürün tanıtıp para kazanmayı yeyleyen bir poltikaye geçiş yapıyor gibi geldi bana.
| Apple'ın magic mouse'u ile birebir aynı özellikleri taşıyor:
1- İki tuşa aynı anda basamıyorsunuz.
2- Kaydırma özelliği, bazı uygulamalarda saçma-sapan tepkiler verip, durduk yere sizi dökümanın el altına, üstüne, sağına, soluna ya da herhangi bir köşesine sürükleyebiliyor. Tüm bu sebeplerden ötürü, bu özelliğini kapatarak kullanıyorum. İstemeyerek de olsa, kaydırma özelliğini kullanamıyorum yani.
3- Çözünürlüğü düşük olduğu için fareyi hızlı olarak kullananlar bundan uzak dursun. Çünkü, fare ayarını sona bile dayasanız, oldukça yavaş kalıyor.
4- Pilli olduğu için de oldukça ağır ve uzun süreli kullanımlarda eli yoruyor.
5- Buna normal pil dayandıramazsınız. Bu sebeple, yanına bir de şarjlı pil ve şarj adaptörü de almak zorunda olduğunuz için, görünmeyen + maliyeti de var anlayacağınız.
6- Bununla birebir özelliklerdeki Apple magic mouse'un TR fiyatı 200+ TL civarındaydı. Bu farenin de onun yarı fiyatından daha aşağı olacağını sanmıyorum ki, 20 lira olsa bile alınacak fare değil. Sadece buradan bile Apple'ın nasıl kazıkçı bir firma olduğunu anlayabiliriz. *
"Peki hiç mi iyi bir yanı yok?" diyenleriniz olacaktır. Tasarımı dışında hiçbir özelliği yok. Sıradan bir PC faresi bile bundan çok daha iyidir.
Netice-i kelâm: FAIL.
* 18 yıllık macintosh kullanıcısıyım ama Apple fanı değilim.
|En gereksiz ürünler kataloğuna girer . Eminim pilleri de daha hızlı bitiriyordur, normal faredeki kadar hızlı işlemde yapılamaz. Çoklu algılama özelliği yok, dokunmatik ama mekanik işliyor. En azından iki parmakla zoom yapma özelliği koysaydınız. Bunu yaparken akıllarından ne geçiyordu bilmiyorum da rezalet bir ürün ortaya çıkarmışlar fiyatı da yüksekse zaten ...
|İki tane duracell pil veriyorlar.
strahd_von_zarovich
Apple patent kullanım hakkı vermediğinden böyle yapmış olabilirler
|aceleciburak insanlar elinden geleni yapıyor. Sen bu insalara ne maddi ne manevi herhangi bi destek vermiyorsun.Böyle sert yorum yapma hakkını nerden buluyorsun? Kibarca söyle baktın olmuyo takip etme olur biter.
| yine mi eleştirelim! eleştire eleştire cidden ben yorumdum ama siz hala sözünü verdiğiniz incelemeyi bile yapamıyosunuz klavye yok mouse yok htc için bataryalı kılıf katlanabilir kulaklık... biraz donanım istiyoruz teknoloji istiyoruz buna önem verin...
millet isyan etti çok talep ettide 4.1.1 li Galaxy Nexus incelemesini yayına aldınız bunun için gerçekten emeğinize sağlık ama birazda sözlerinizi tutun
15 Mayısta AMD Trinity Mobile APU nun inceleneceğini haber verdiniz ama Ağustos oldu hala yok 3 hafta önce haftanın menüsüne çıkan A8 4500M li HP de sırra kadem bastı...
inceliyecez diyosnuzda bi türlü göremiyoruz ...
|Güzle benziyor.
aceleciburak
Nick-Mesaj Uyumu.
millet isyan etti çok talep ettide 4.1.1 li Galaxy Nexus incelemesini yayına aldınız bunun için gerçekten emeğinize sağlık ama birazda sözlerinizi tutun
15 Mayısta AMD Trinity Mobile APU nun inceleneceğini haber verdiniz ama Ağustos oldu hala yok 3 hafta önce haftanın menüsüne çıkan A8 4500M li HP de sırra kadem bastı...
inceliyecez diyosnuzda bi türlü göremiyoruz ...