Logitech M600 Dokunmatik Fare video inceleme

Logitech M600, dokunmatik teknolojiyle mekanik teknolojinin tek gövdede hayat bulduğu farklı bir fare. Kablosuz ve ufak yapısıyla dizüstü bilgisayar kullanıcılarını hedefleyen M600, bakalım dokunmatik yüzeyinde ne gibi marifetler saklıyor.

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