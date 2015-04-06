Logitech MX MASTER inceleme

Haber Editörü
Logitech'in profesyonel çözümlerinden biri olan malzeme kalitesi üst düzeye taşınmış MX MASTER, 3 farklı cihaza kadar bağlanma imkanı sunarak bizlere büyük bir kolaylık sağlayabiliyor. Bu videomuzda f
Teknik Özellikler
- Çözünürlük: 400 dpi - 1600 dpi
Nominal Değer: 1000 dpi
- Sensör: Karanlık Alan Lazer algılayıcısı
Pil ömrü: Tek şarj için ortalama 40 gün
- Pil: yeniden şarj edilebilir Li-Po (500 mAh) pil
- Tuş sayısı: 5
- Kaydırma tekerleği: Evet
- Hareket düğmesi: Evet
- Kablosuz çalışma mesafesi: 32 ft (10 m)
- Kablosuz teknoloji: Gelişmiş 2,4 GHz kablosuz teknoloji
- Alıcı: Micro (Usb)
Bağlantı: Bluetooth veya Unifying alıcı
Ağırlık:145 gram
Paket İçeriği
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- Logitech MX Master™ kablosuz mouse
- Logitech Unifying Alıcı
- Yeniden şarj için micro USB kablosu
- Kullanıcı belgeleri
Nominal 1000 dpi değeri ile dikkat çeken fare, 400-1600 dpi arası çözünürlükle geliyor. Karanlık alan lazer algılayıcısı ile donatılmış faremizin 5 adet fonksiyon bulunmakta. Dahili 500 mAh bir pil ile gelen ürün ortalama 40 gün kullanım kapasitesi sunabiliyor. Bluetooth destekli ve 10 metre çekim mesafeli fare, 1 adet alıcı ile gelmekte.
utuya ilk baktığımda ağırlığı ve asaleti yansıttığı için tamam ben bunu ofiste kullanırım demiştim. Daha sonra kutudan çıkartınca buram buram kalite kokularını almaya başladım.
Gerçekten malzemenin kokusundan kalitesini direkt anlayacağınızı düşünüyorum.
Hoş koku bırakmayan, kalitesiz plastikle donatılmış farelerin yanında MX Master adını hakeden bir yüksekliğe çıkmış ve inmek istememiş.
Ürün görüntü olarak hafif parlak hafif de ağır bir havayı yansıtabiliyor. Öncelikle Siyah ve haki ile örülmüş faremiz üst düzey bir plastik malzeme ile kaplanmış.
Tekerlerde ve bazı kısımlarda ise hissiyatı üst seviyeye çıkartması adına kauçuk malzeme kullanılmış. Mühendisler gerçektende ürünü yapısı gereği konforlu bir şekilde elimizi ve bileğimizi destekleyebilecek bir kapasitede dizayn etmişler.
Büyük bir elim olmasına rağmen avuç iç ve alt kısmımı tam destekleyebilecek yapıda oturabildi. Ürünün yüzeyi, iç ve dış destek kısımları elde kötü his bırakmayan aksine temas ettiğinizde hoş bir his bırakacak farklı bir havaya sahip.
Ürünün ön yüzünde, tırtıklı bir yüzeye sahip tasarıma genç bir hava katan kaydırma tekerimiz dikkat çekerken hemen arkasında ise kaydırma kontrol tuşumuza rastlıyoruz.
Girintili bir yapıdaki sol kısma geçtiğimizde ise ileri geri tuşlarını ve ikinci bir kaydırma tekerini görebiliyoruz. Bunların hemen altına ise ustaca gizlenmiş baş parmak ile rahatça kontrol edebileceğimiz bir tuş koymayı ihmal etmemişler. Açıkçası windows pencereleri arası geçişte fazlasıyla iş görüyor.
Ürünün alt kısmına geçtiğimizde karşımıza oldukça büyük, rahat bir kayış sağlayabilen ayaklar çıkıyor. Diğer bir yandan açma kapama,bağlantı tuşu ve cihazlar arası geçiş kontrol tuşunu da görebilmekteyiz.
Ürünün ön yüzünün gölgede kalan kısmında ise bir adet micro usb portumuz bulunuyor. Cihazı beraberinde gelen standart usb kablo ile şarj ederken aynı zamanda da batarya durumunu da ışıklı bildirimler yardımıyla görebiliyoruz.
Tuşların olukça kaliteli ve hassas aynı zamanda da fare oldukça az ses çıkartıyor. Açıkçası ürünün kullanım kolaylığı konusunda da büyük bir avantaja sahip olduğunu söyleyebilirim.
Farenin malzeme kalitesi 145 gram ağırlığınının önüne geçmiş. Yine de özellikle çok fazla seyahat eden ve fare taşımayı seven biriyseniz az da olsa biraz daha hafif olsaydı diyebilirsiniz.Şunu da belirtmeliyim montumun cebinde rahatlıkla taşıyabilsem de kutunun içinden en azından güzel bir çanta çıkmasını isterdim.
Yalnız tasarımda dikkatimi çeken en büyük eksiklik usb alıcıyı fareye gizleyemiyor oluşumuzdu açıkçası bu yüzden kaybolma riski çok yüksek.
öncelikle fareyi bir çok yüzeyde kullandığımı belirtmeliyim. Test amaçlı baya tırtıklı yüzeyde bile denedim yine de istediğim noktaya ulaşmam konusunda bana sıkıntı yaratmadı.
Logitech'in teknolojisi ile bezenmiş Darkfield lazer sensöründen bahsetmem gerekirse optik ve geleneksel lazerlere kıyasla daha iyi led açısı ve sensör konumu ile parlak, pürüzlü bir çok yüzeyde ve karanlıkta kalan yüzey boşluklarında bile yüzeyin mikro yol haritasını oluşturmak için olası en küçük ayrıntıyı bile kullanarak daha üstün hassaslık deneyimi sunabiliyor.
Ürünün Kaydırma tuşu tıklanma hususunda biraz sert kalmış. Ama zamanla alışıyor insan. Yatay ve dikey scroll özelliği fare olayını ciddi anlamda değiştirmiş. Özellikle makale okurken ya da internette dolaşırken, bazı yakınlaştırdığım sayfalarda, detaylara daha hızlı hakim olmamda bana çok yardımcı oldu. Sayfanın istediğim an hızlıca sonuna gidebiliyor ya da istediğim noktasında manuel tuşu ile durabiliyorum.
Bluetooth 4.0'a kadar bir çok ürünle uyumlu olması ve 3 farklı cihazı kontrol edebilme imkanını bize sunması hem birden çok fare alıp masraf yapmamızı engelliyor hem de kaliteli bir çözüm sunabiliyor.
Evimde bulunan akıllı televizyonuma bile rahatlıkla bağlayabilip aynı zamanda da dizüstü bilgisayarımı da kontrol edebildim.Biliyorsunuz ki alternatif bir tercih olabilecek Elecom 9nove, 9 farklı cihaza bağlanabilen ve master ile hemen hemen aynı özellikleri barındırabilen bir fare olsa da hem malzeme kalitesi hem de kullanım süresi olarak Mx Master'ın gerisinde kalmış.
Ürünün bağlantı performansından bahsetmem gerekirse ortalama 7 metre çekim mesafesi sunabiliyor. 40 gün boyunca kullanma fırsatım olmadığı için dayanıklılık konusunda sizin kullanımınıza bağlı değişiklikler göstereceğini söylemekten başka bir şey kalmıyor bana. Ama 2 gün boyunca kullanıyorum tek diş bile inmediğini belirtmeliyim.
Beraberinde gelen yazılımdan bahsetmem gerekirse, bize farede bulunan 6 farklı kontrol ünitesine çeşitli görevler atamamıza imkan sağlayabiliyor. Örneğin yatay kaydırma tuşuna ses açma ve kısma fonksiyonu bile ekleyebiliyoruz. Onun dışında çeşitli hassasiyet hız seviyeleri ve kaydırma fonksiyonlarını da kontrol edebilme imkanımız bulunmakta. Yalnız iki farklı hassasiyet geçiş imkanı olduğunu da belirtmeliyim.
Özellikle oyun odaklı üretilmiş bir fare olmadığı için değinmek istemedim ama muhtemelen merak eden arkadaşlar olacak, o yüzden şunu söylemek istiyorum, sensörün katkıları yadsınamaz. Profesyonel düzeyde mikro ayar özellikleriyle donatılmış olmasa da kendi halinde bir çok oyunu rahatlıkla kaldırabiliyor.
Cihazın şöylede bir özelliği var sadece 4 dakika şarj ile neredeyse tüm gün kullanma imkanı sunabiliyor.
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logitechin birçok ürününde pil değişmiyor, şarj olması kullanımına bir engel teşkil etmediği içinde ekstra bir sorun olmuyor bu tabi.
Aynen benim de.