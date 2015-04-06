Logitech MX MASTER inceleme

utuya ilk baktığımda ağırlığı ve asaleti yansıttığı için tamam ben bunu ofiste kullanırım demiştim. Daha sonra kutudan çıkartınca buram buram kalite kokularını almaya başladım.

Gerçekten malzemenin kokusundan kalitesini direkt anlayacağınızı düşünüyorum.





Hoş koku bırakmayan, kalitesiz plastikle donatılmış farelerin yanında MX Master adını hakeden bir yüksekliğe çıkmış ve inmek istememiş.



Ürün görüntü olarak hafif parlak hafif de ağır bir havayı yansıtabiliyor. Öncelikle Siyah ve haki ile örülmüş faremiz üst düzey bir plastik malzeme ile kaplanmış.







Tekerlerde ve bazı kısımlarda ise hissiyatı üst seviyeye çıkartması adına kauçuk malzeme kullanılmış. Mühendisler gerçektende ürünü yapısı gereği konforlu bir şekilde elimizi ve bileğimizi destekleyebilecek bir kapasitede dizayn etmişler. Tekerlerde ve bazı kısımlarda ise hissiyatı üst seviyeye çıkartması adına kauçuk malzeme kullanılmış.



Büyük bir elim olmasına rağmen avuç iç ve alt kısmımı tam destekleyebilecek yapıda oturabildi. Ürünün yüzeyi, iç ve dış destek kısımları elde kötü his bırakmayan aksine temas ettiğinizde hoş bir his bırakacak farklı bir havaya sahip.



Ürünün ön yüzünde, tırtıklı bir yüzeye sahip tasarıma genç bir hava katan kaydırma tekerimiz dikkat çekerken hemen arkasında ise kaydırma kontrol tuşumuza rastlıyoruz.



Girintili bir yapıdaki sol kısma geçtiğimizde ise ileri geri tuşlarını ve ikinci bir kaydırma tekerini görebiliyoruz. Bunların hemen altına ise ustaca gizlenmiş baş parmak ile rahatça kontrol edebileceğimiz bir tuş koymayı ihmal etmemişler. Açıkçası windows pencereleri arası geçişte fazlasıyla iş görüyor.



Ürünün alt kısmına geçtiğimizde karşımıza oldukça büyük, rahat bir kayış sağlayabilen ayaklar çıkıyor. Diğer bir yandan açma kapama,bağlantı tuşu ve cihazlar arası geçiş kontrol tuşunu da görebilmekteyiz.





Ürünün ön yüzünün gölgede kalan kısmında ise bir adet micro usb portumuz bulunuyor. Cihazı beraberinde gelen standart usb kablo ile şarj ederken aynı zamanda da batarya durumunu da ışıklı bildirimler yardımıyla görebiliyoruz.



Tuşların olukça kaliteli ve hassas aynı zamanda da fare oldukça az ses çıkartıyor. Açıkçası ürünün kullanım kolaylığı konusunda da büyük bir avantaja sahip olduğunu söyleyebilirim.



Farenin malzeme kalitesi 145 gram ağırlığınının önüne geçmiş. Yine de özellikle çok fazla seyahat eden ve fare taşımayı seven biriyseniz az da olsa biraz daha hafif olsaydı diyebilirsiniz.

Şunu da belirtmeliyim montumun cebinde rahatlıkla taşıyabilsem de kutunun içinden en azından güzel bir çanta çıkmasını isterdim.



