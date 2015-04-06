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Logitech MX MASTER inceleme

4 yıl
4,4b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Logitech'in profesyonel çözümlerinden biri olan malzeme kalitesi üst düzeye taşınmış MX MASTER, 3 farklı cihaza kadar bağlanma imkanı sunarak bizlere büyük bir kolaylık sağlayabiliyor. Bu videomuzda f


Teknik Özellikler


Çözünürlük: 400 dpi - 1600 dpi
Nominal Değer: 1000 dpi
Sensör: Karanlık Alan Lazer algılayıcısı
Pil ömrü: Tek şarj için ortalama 40 gün
Pil: yeniden şarj edilebilir Li-Po (500 mAh) pil
Tuş sayısı: 5
Kaydırma tekerleği: Evet
Hareket düğmesi: Evet
Kablosuz çalışma mesafesi: 32 ft (10 m)
Kablosuz teknoloji: Gelişmiş 2,4 GHz kablosuz teknoloji
Alıcı: Micro (Usb)
Bağlantı: Bluetooth veya Unifying alıcı 
Ağırlık:145 gram 

Paket İçeriği

  • Logitech MX Master™ kablosuz mouse
  • Logitech Unifying Alıcı
  • Yeniden şarj için micro USB kablosu
  • Kullanıcı belgeleri

    Logitech MX MASTER inceleme




    Nominal 1000 dpi değeri ile dikkat çeken fare, 400-1600 dpi arası çözünürlükle geliyor. Karanlık alan lazer algılayıcısı ile donatılmış faremizin 5 adet fonksiyon bulunmakta. Dahili 500 mAh bir pil ile gelen ürün ortalama 40 gün kullanım kapasitesi sunabiliyor. Bluetooth destekli ve 10 metre çekim mesafeli fare, 1 adet alıcı ile gelmekte.

    utuya ilk baktığımda ağırlığı ve asaleti yansıttığı için tamam ben bunu ofiste kullanırım demiştim. Daha sonra kutudan çıkartınca buram buram kalite kokularını almaya başladım.
    Gerçekten malzemenin kokusundan kalitesini direkt anlayacağınızı düşünüyorum.

    Hoş koku bırakmayan, kalitesiz plastikle donatılmış farelerin yanında MX Master adını hakeden bir yüksekliğe çıkmış ve inmek istememiş.

    Ürün görüntü olarak hafif parlak hafif de ağır bir havayı yansıtabiliyor. Öncelikle Siyah ve haki ile örülmüş faremiz üst düzey bir plastik malzeme ile kaplanmış.

    Logitech MX MASTER inceleme

    Tekerlerde ve bazı kısımlarda ise hissiyatı üst seviyeye çıkartması adına kauçuk malzeme kullanılmış. Mühendisler gerçektende ürünü yapısı gereği konforlu bir şekilde elimizi ve bileğimizi destekleyebilecek bir kapasitede dizayn etmişler.

    Büyük bir elim olmasına rağmen  avuç iç ve alt kısmımı tam destekleyebilecek yapıda oturabildi. Ürünün yüzeyi, iç ve dış destek kısımları elde kötü his bırakmayan aksine temas ettiğinizde hoş bir his bırakacak farklı bir havaya sahip.

    Ürünün ön yüzünde, tırtıklı bir yüzeye sahip tasarıma genç bir hava katan kaydırma tekerimiz dikkat çekerken hemen arkasında ise kaydırma kontrol tuşumuza rastlıyoruz.

    Girintili bir yapıdaki sol kısma geçtiğimizde ise ileri geri tuşlarını ve ikinci bir kaydırma tekerini görebiliyoruz. Bunların hemen altına ise ustaca gizlenmiş baş parmak ile rahatça kontrol edebileceğimiz bir tuş koymayı ihmal etmemişler. Açıkçası windows pencereleri arası geçişte fazlasıyla iş görüyor.

    Ürünün alt kısmına geçtiğimizde karşımıza oldukça büyük, rahat bir kayış sağlayabilen ayaklar çıkıyor. Diğer bir yandan açma kapama,bağlantı tuşu ve cihazlar arası geçiş kontrol tuşunu da görebilmekteyiz.

    Ürünün ön yüzünün gölgede kalan kısmında ise bir adet micro usb portumuz bulunuyor. Cihazı beraberinde gelen standart usb kablo ile şarj ederken aynı zamanda da batarya durumunu da ışıklı bildirimler yardımıyla görebiliyoruz. 

    Tuşların olukça kaliteli ve hassas aynı zamanda da fare oldukça az ses çıkartıyor. Açıkçası ürünün kullanım kolaylığı konusunda da büyük bir avantaja sahip olduğunu söyleyebilirim. 

    Farenin malzeme kalitesi 145 gram ağırlığınının önüne geçmiş. Yine de özellikle çok fazla seyahat eden ve fare taşımayı seven biriyseniz az da olsa biraz daha hafif olsaydı diyebilirsiniz.
    Şunu da belirtmeliyim montumun cebinde rahatlıkla taşıyabilsem de kutunun içinden en azından güzel bir çanta çıkmasını isterdim.

    Yalnız tasarımda dikkatimi çeken en büyük eksiklik usb alıcıyı fareye gizleyemiyor oluşumuzdu açıkçası bu yüzden kaybolma riski çok yüksek.

    Logitech MX MASTER inceleme


    öncelikle fareyi bir çok yüzeyde kullandığımı belirtmeliyim. Test amaçlı baya tırtıklı yüzeyde bile denedim yine de istediğim noktaya ulaşmam konusunda bana sıkıntı yaratmadı.

    Logitech'in teknolojisi ile bezenmiş Darkfield lazer sensöründen bahsetmem gerekirse optik ve geleneksel lazerlere kıyasla daha iyi led açısı ve sensör konumu ile parlak, pürüzlü bir çok yüzeyde ve karanlıkta kalan yüzey boşluklarında bile  yüzeyin mikro yol haritasını oluşturmak için olası en küçük ayrıntıyı bile kullanarak daha üstün hassaslık deneyimi sunabiliyor.

    Ürünün Kaydırma tuşu tıklanma hususunda biraz sert kalmış. Ama zamanla alışıyor insan. Yatay ve dikey scroll özelliği fare olayını ciddi anlamda değiştirmiş. Özellikle makale okurken ya da internette dolaşırken, bazı yakınlaştırdığım sayfalarda, detaylara daha hızlı hakim olmamda bana çok yardımcı oldu. Sayfanın istediğim an hızlıca sonuna gidebiliyor ya da istediğim noktasında manuel tuşu ile durabiliyorum.

    Bluetooth 4.0'a kadar bir çok ürünle uyumlu olması ve 3 farklı cihazı kontrol edebilme imkanını bize sunması hem birden çok fare alıp masraf yapmamızı engelliyor hem de kaliteli bir çözüm sunabiliyor.

    Evimde bulunan akıllı televizyonuma bile rahatlıkla bağlayabilip aynı zamanda da dizüstü bilgisayarımı da kontrol edebildim.
    Biliyorsunuz ki alternatif bir tercih olabilecek Elecom 9nove, 9 farklı cihaza bağlanabilen ve master ile hemen hemen aynı özellikleri barındırabilen bir fare  olsa da hem malzeme kalitesi hem de kullanım süresi olarak Mx Master'ın gerisinde kalmış.

    Ürünün bağlantı performansından bahsetmem gerekirse ortalama 7 metre çekim mesafesi sunabiliyor. 40 gün boyunca kullanma fırsatım olmadığı için dayanıklılık konusunda sizin kullanımınıza bağlı değişiklikler göstereceğini söylemekten başka bir şey kalmıyor bana. Ama 2 gün boyunca kullanıyorum tek diş bile inmediğini belirtmeliyim.

    Logitech MX MASTER inceleme


    Beraberinde gelen yazılımdan bahsetmem gerekirse, bize farede bulunan 6 farklı kontrol ünitesine çeşitli görevler atamamıza imkan sağlayabiliyor. Örneğin yatay kaydırma tuşuna ses açma ve kısma fonksiyonu bile ekleyebiliyoruz. Onun dışında çeşitli hassasiyet hız seviyeleri ve kaydırma fonksiyonlarını da kontrol edebilme imkanımız bulunmakta. Yalnız iki farklı hassasiyet geçiş imkanı olduğunu da belirtmeliyim.

    Özellikle oyun odaklı üretilmiş bir fare olmadığı için değinmek istemedim ama muhtemelen merak eden arkadaşlar olacak, o yüzden şunu söylemek istiyorum, sensörün katkıları yadsınamaz. Profesyonel düzeyde mikro ayar özellikleriyle donatılmış olmasa da kendi halinde bir çok oyunu rahatlıkla kaldırabiliyor.

    Cihazın şöylede bir özelliği var sadece 4 dakika şarj ile neredeyse tüm gün kullanma imkanı sunabiliyor.

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Tavsiye etmem aldım pişmam oldum. Mac destekli diyor ama OSx'in en güncel sürümü El Capitan'da bile basic tuşlar dışında hiç bir tuş çalışmıyor. Scroll zaten çalıştığını görmedim :)
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DH Misafiri 3 yıl
acık sen birdaha ürün tanıtma lütfen üründen soğudum yeminle bu nasıl bir sestir ya başka adam mı yok donanım haber şu zayıf sakallı var birtane o tanıtsın o iyi tanıtıyor..
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MaGeSuKo 3 yıl
Bu ürünü almayı düşünüyordum ama yabancı forumlarda scroll ile ilgil problemlerden bahsedilmiş kendine scroll etme gibi. Bu sorunu yaşayan var mı ya da sorun giderildimi acaba yeni üretimlerde?
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ozakin70 4 yıl
Scroll daki sağ sol un olmaması bi eksiklik bunun yanında pilinin değişememesi büyük sıkıntı ve bluetooth özelliği biraz samsungun el göz takip sistemleri gibi kalmış yani var sadece var kullanan yok fiyat normal bu kalitedeki bi cihaz için tabi gönül daha uygun bi fiyat olmasını ister
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Technics 4 yıl ozakin70
ozakin70

Scroll daki sağ sol un olmaması bi eksiklik bunun yanında pilinin değişememesi büyük sıkıntı ve bluetooth özelliği biraz samsungun el göz takip sistemleri gibi kalmış yani var sadece var kullanan yok fiyat normal bu kalitedeki bi cihaz için tabi gönül daha uygun bi fiyat olmasını ister

logitechin birçok ürününde pil değişmiyor, şarj olması kullanımına bir engel teşkil etmediği içinde ekstra bir sorun olmuyor bu tabi.
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DH Misafiri 4 yıl
Ütü yapıyormu bu modeli ?
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interwap 4 yıl
Logitech ürünlerini gördükçe performance MX çift tık sorunu aklıma geliyor.
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GoldPunch 4 yıl interwap
interwap
Logitech ürünlerini gördükçe performance MX çift tık sorunu aklıma geliyor.

Aynen benim de.
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Bomshack 4 yıl
Pek hoşuma gitmedi detaylar güzel ama tasarımı beğenmedim birazda küçük gözüktü gözüme gerçekten öylemi?
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alperen_69 4 yıl
Bence en büyük eksikliği ki benim en çok kullandığım tuşlar olan yandaki ileri geri tuşu pek kullanışlı olmamış
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