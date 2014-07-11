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Logitec'in Kablosuz 2.0 hoparlörü Z600 Test Masamızda

4 yıl
39,3b
1
Diğer Elektronik Cihazlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Kablosuz Özelliğiyle ve bir çok avantajlarıyla dikkat çeken Z600 bu videoda.



Z600 Teknik Özellikler

Tipi:2.0 Hoparlör
Sürücü:full-range Sürücü
Kullanım Şekli: kablosuz
Frekans Aralığı: 80 Hz - 18 kHz
Aux Giriş Direnci: 10k Ohm
Yazılım: kullanmıyor (ihtiyaç yok)
Kablo Uzunluğu: 1.8 Metre
Bağlantı Şekli: 3.5 mm'lik stereo ve Bluetooth
Ağırlık: 1297 gr
Ses Çıkış Gücü: 15W rms

Temel Özellikler:

Güç Açma/Kapama
Bluetooth Bağlantı Tuşu
Dokunmatik Ses Kontrol
Led Gösterge: Güç ve Bluetooth Bağlantı için

Alıcı Özellikleri

Usb Protokol: 2.0 ve 3.0
Usb Hız Desteği: High-Speed
Alıcı Ebatı: Nano

Not: Farklı Renk Seçenekleri Bulunmuyor.

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mementopolis 4 yıl en beğenilen
ikiz kule'ler mi ? ;D Nükleer sentral'a benziyorlar :D

boncuklu vazo gibi de gözüküyor uzaktan bakinca ,
dekorasyon icin misafir odasi gibi yerlere koyula bilir , kücük odali evlerde ..
sanirim farkli renkeri de yok ..

ikiz kule'ler mi ? ;D Nükleer sentral'a benziyorlar :Dboncuklu vazo gibi de gözüküyor uzaktan bakinca ,dekorasyon icin misafir odasi gibi yer...
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Aristoxenus 4 yıl
ilgi çekici
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DH Sezer 4 yıl Aristoxenus
Tüm samimiyetimle söylemek gerekirse sahne performansını mutlaka bir çok kişinin gidip tatmasını isterim, en azından aklınızda bir fikir oluşur ve ona göre kıyaslarsınız.
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mementopolis 4 yıl en beğenilen
ikiz kule'ler mi ? ;D Nükleer sentral'a benziyorlar :D

boncuklu vazo gibi de gözüküyor uzaktan bakinca ,
dekorasyon icin misafir odasi gibi yerlere koyula bilir , kücük odali evlerde ..
sanirim farkli renkeri de yok ..

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HAAltuntas 4 yıl
Logitech, tasarım ve (videodan anlaşıldığı üzere özellikle bass) bu seviye için tatmin edici seviyede bir ürün ortaya koymuş görünüyor. USB ve Aux girişlerindeki tıpa benzeri plastiğin rengi biraz sırıtmış. Onun dışında tasarım kusursuz görünüyor. Hoparlör üzeri bulunan dokunmatik ses kontrol özelliği inceleme boyunca dikkatimi çeken en akılda kalıcı ve kullanım kolaylığı sağlayacağını düşündüğüm noktalardan.

Bir müzik tutkunu olarak DH'de ses üzerine yapılan incelemelerin son zamanlarda artışta olmasını mutlulukla karşıladığımı söylemek istiyorum.

Ayrıca playlistte algıda seçicilik sebebi olsa gerek Tiesto, Hardwell, Diplo gibi hayranı olduğum isimleri görmek de güzeldi.

İnceleme için teşekkürler.
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