Logitec'in Kablosuz 2.0 hoparlörü Z600 Test Masamızda

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Kablosuz Özelliğiyle ve bir çok avantajlarıyla dikkat çeken Z600 bu videoda.
Z600 Teknik Özellikler
Tipi:2.0 Hoparlör
Sürücü:full-range Sürücü
Kullanım Şekli: kablosuz
Frekans Aralığı: 80 Hz - 18 kHz
Aux Giriş Direnci: 10k Ohm
Yazılım: kullanmıyor (ihtiyaç yok)
Kablo Uzunluğu: 1.8 Metre
Bağlantı Şekli: 3.5 mm'lik stereo ve Bluetooth
Ağırlık: 1297 gr
Ses Çıkış Gücü: 15W rms
Temel Özellikler:
Güç Açma/Kapama
Bluetooth Bağlantı Tuşu
Dokunmatik Ses Kontrol
Led Gösterge: Güç ve Bluetooth Bağlantı için
Alıcı Özellikleri
Usb Protokol: 2.0 ve 3.0
Usb Hız Desteği: High-Speed
Alıcı Ebatı: Nano
Not: Farklı Renk Seçenekleri Bulunmuyor.
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boncuklu vazo gibi de gözüküyor uzaktan bakinca ,
dekorasyon icin misafir odasi gibi yerlere koyula bilir , kücük odali evlerde ..
sanirim farkli renkeri de yok ..