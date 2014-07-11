Logitec'in Kablosuz 2.0 hoparlörü Z600 Test Masamızda

Kablosuz Özelliğiyle ve bir çok avantajlarıyla dikkat çeken Z600 bu videoda.













Z600 Teknik Özellikler





Tipi:2.0 Hoparlör

Sürücü:full-range Sürücü

Kullanım Şekli: kablosuz

Frekans Aralığı: 80 Hz - 18 kHz

Aux Giriş Direnci: 10k Ohm

Yazılım: kullanmıyor (ihtiyaç yok)

Kablo Uzunluğu: 1.8 Metre

Bağlantı Şekli: 3.5 mm'lik stereo ve Bluetooth

Ağırlık: 1297 gr

Ses Çıkış Gücü: 15W rms





Temel Özellikler:





Güç Açma/Kapama

Bluetooth Bağlantı Tuşu

Dokunmatik Ses Kontrol

Led Gösterge: Güç ve Bluetooth Bağlantı için





Alıcı Özellikleri





Usb Protokol: 2.0 ve 3.0

Usb Hız Desteği: High-Speed

Alıcı Ebatı: Nano





Not: Farklı Renk Seçenekleri Bulunmuyor.