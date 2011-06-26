LulzSec hacker grubu dağılıyor





Sony gibi oyun devleri dahil pek çok firmanın ağlarını hackleyen ve özellikle ülkemizdeki bazı kurumlara saldıran hacker grupları geçtiğimiz iki ayın en çok konuşulan konularından birisi haline gelmişti.

Anonymous hacker grubu firmalara en fazla zararı vererek adını duyurmuştu. Anonymous grubu dışında ortaya yeni bir grup daha çıktı. LulzSec adlı bu grup genelde zayıf güvenlik önlemleri alan firmaların veya kurumların sitelerine saldırarak ortaya çıkan zaafiyeti gösterme amacını güttü.

LulzSec Boat adını verdikleri grubu 6 kişiden oluşuyor. Grup son olarak Arizona'da binlerce kişinin email adresleri, isimleri ve telefon numaralarından oluşan dosyaları internette paylaşmıştı. Sony, Kamu Yayın Servisi PBS, ABD Senatosu, EVE Online, Mincraft ve League of Legends gibi firma ve kurumların sitelerinin hacklenmesi gibi saldırılara karıştılar. Grubu kabul etmediği ancak kamuoyunda onların yaptığı düşünülen Scotland Yard ve UK Census kurumlarının sitelerinin hacklenmesi de buna dahil.

LulzSec grubunun ortaya çıkmasının üzerinden 50 gün geçti ve grup bir internet sitesinde yayınladıkları mesajla artık hackerlık faaliyetlerine son verdiklerini açıkladı. Mesajda 6 kişiyle başladıkları yolculuğun 50 günü tamamladığını, ellerinden geldiği kadar kurum veya şirketlere saldırdıklarını ve artık başka denizlere açılma vaktinin geldiğini belirten grup başlattıkları bu trendin kendilerinden sonra devam ettirileceğine yürekten inandıklarını vurguladı.

LulzSec mağdurları derin bir nefes alır mı bilinmez ancak grubun yolundan gidecekler sitelere korku salmaya devam edebilir.