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LulzSec hacker grubu dağılıyor

7 yıl
3,9b
1
12
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony gibi oyun devleri dahil pek çok firmanın ağlarını hackleyen ve özellikle ülkemizdeki bazı kurumlara saldıran hacker grupları geçtiğimiz iki ayın en çok konuşulan konularından birisi haline gelmişti.
Anonymous hacker grubu firmalara en fazla zararı vererek adını duyurmuştu. Anonymous grubu dışında ortaya yeni bir grup daha çıktı. LulzSec adlı bu grup genelde zayıf güvenlik önlemleri alan firmaların veya kurumların sitelerine saldırarak ortaya çıkan zaafiyeti gösterme amacını güttü.
LulzSec Boat adını verdikleri grubu 6 kişiden oluşuyor. Grup son olarak Arizona'da binlerce kişinin email adresleri, isimleri ve telefon numaralarından oluşan dosyaları internette paylaşmıştı. Sony, Kamu Yayın Servisi PBS, ABD Senatosu, EVE Online, Mincraft ve League of Legends gibi firma ve kurumların sitelerinin hacklenmesi gibi saldırılara karıştılar. Grubu kabul etmediği ancak kamuoyunda onların yaptığı düşünülen Scotland Yard ve UK Census kurumlarının sitelerinin hacklenmesi de buna dahil.
LulzSec grubunun ortaya çıkmasının üzerinden 50 gün geçti ve grup bir internet sitesinde yayınladıkları mesajla artık hackerlık faaliyetlerine son verdiklerini açıkladı. Mesajda 6 kişiyle başladıkları yolculuğun 50 günü tamamladığını, ellerinden geldiği kadar kurum veya şirketlere saldırdıklarını ve artık başka denizlere açılma vaktinin geldiğini belirten grup başlattıkları bu trendin kendilerinden sonra devam ettirileceğine yürekten inandıklarını vurguladı.
LulzSec mağdurları derin bir nefes alır mı bilinmez ancak grubun yolundan gidecekler sitelere korku salmaya devam edebilir.

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counter23 7 yıl en beğenilen
ewet başka denizlere acılmalarını zamanı gelse iyi olur yani bbüyük bir şirketin gğvenliginde çalışa bilirler :))
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alpa07 7 yıl
bizde kurduk 1 saat sonra kapattık
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oRHaN07 7 yıl
yalan söylüyorlar bence:D
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raimaster 7 yıl
bocekgrafik
raimaster Anonymousda haker grubu dedinizya helal olsun bravo...
Ne diyeceklerdi. Hayırlı internet çocukları mı yoksa.
Sadece Sonyye yaptıklarıyla bile milyonlarca insanı mağdur ettiler. Diğerlerini hiç saymıyorum. Bu mu hak savunuculuğu?

Ben halk savunucusu demedim zaten.Sonyi hackleyen onlar ama bu kadar kapalı kalmasının ve bilgilerin çalınmasını sağlayan onlar değil.Tabi bu durumda insanların bilgilerini korumasız sakladıgı için Sony kızmak daha mantıklı.
Benim hacker grubuna itirazımın sebebi bu grubun yaptığı işlerin hack değil genellikle dos saldırsından ibaret oması ve içindeki çoğu kişinin hackerlıktan haberi olmamasıydı.
Bu arada Anonymous adını sanırım master ve visa'nın wikileakse yardımı engelemesinden sonra master ve visayı çökertmesi ile duyurmuştu.
Haberde halk savunucuları denemez çünkü halk geniş bie kavramdır.Halk savunucu derseniz yoruma girer.Sizinde söylediğiniz gibi onlar sony'i çökertiklerinde halk için yatıklarını söyleselerde arada bu olayla alaksı olmayan sadece oyun oynamak istiyen kulanıcılara zara verdiler
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bocekgrafik 7 yıl
raimaster
Anonymousda haker grubu dedinizya helal olsun bravo...


Ne diyeceklerdi. Hayırlı internet çocukları mı yoksa.

Sadece Sony'ye yaptıklarıyla bile milyonlarca insanı mağdur ettiler. Diğerlerini hiç saymıyorum. Bu mu hak savunuculuğu?
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raimaster 7 yıl
Anonymous'da haker grubu dedinizya helal olsun bravo...
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Castiel 7 yıl
sadtneverdie
Muse00gundi lamerlar parayı kırdı sımdıde o parayı ezmeye gidiyorlar
Cahilsin bari belli etme. Adamlar dünyayı salladı sen kalkmış lamer diyorsun.

tamam kral sensin.
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Mr.Legend 7 yıl
aslında diğer firmaların, bu hacker olaylarından ders çıkartması gerekir. Ama bazıları ne yazık ki başlarına geldikten sonra geliştirmeye başlıyor
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sadtneverdie 7 yıl
Muse00
gundi lamerlar parayı kırdı sımdıde o parayı ezmeye gidiyorlar

Cahilsin bari belli etme. Adamlar dünyayı salladı sen kalkmış lamer diyorsun.
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Castiel 7 yıl
gundi lamerlar parayı kırdı sımdıde o parayı ezmeye gidiyorlar
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séquestre 7 yıl
Bence de tatile çıkıyorlar :)
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aydogdu1453 7 yıl
Tatile çıkıyolardır tatile :) .
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