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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

M9 modeliyle iPhone 4'e meydan okuyan Meizu'nun yeni hedefi iPad

8 yıl
19,5b
1
9
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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iPhone 4'e rakip olarak gösterilen akıllı telefonu M9 ile Çin'de önemli bir lansman başarısına imza atan Meizu, bir yandan bu modelin uluslararası satışı için hazırlıklarına devam ederken, öte taraftan Android işletim sistemli tablet bilgisayar için kolları sıvamış durumda. Firma tarafından mBook olarak isimlendirilmesi beklenen tabletin, 8.4-inç büyüklüğünde ekrana sahip olacağı belirtiliyor. 1.5GHz hızında işlemci kullanması ve WiFi ile birlikte 3G ve GPS özelliklerine sahip olması beklenen tabletin belki de en dikkat çekici yanı, 12 saat olacağı iddia edilen pil süresi. Etkileyici ses kalitesi sunacağı belirtilen Meizu mBook'un şu an için konsept aşamasında olduğu belirtiliyor.

Meizu tepe yöneticisi Jack Wong'un açıklamasına göre mBook, 2011 ortalarına doğru lanse edilecek ve bu noktada satışa sunulacağı ilk pazar, şirketin anavatanı Çin olacak gibi görünüyor. iPad / iPad 2'ye rakip olması beklenen mBook'la ilgili detayların önümüzdeki haftalarda netleşmeye başlaması bekleniyor.


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XPerience 8 yıl
M6 modelini bundan 4-5 yıl önce lisede kullandığımı biliyorum.Bir arkadaşıma
abisi Çin'den hediye getirmişti.Cihaz harikaydı gerçekten bayılıyordum dokunmatik
tepkisine ve ses kalitesi de gayet iyiydi.Malzeme de aynı şekilde kalite.Meizu'yu
o zamandan biliyorum gerçekten bir Çin malı gibi üretmiyorlar daha da iyisini
yapıyorlar.O yüzden aklımda pek fazla soru işareti oluşmuyor teknik hizmetleri
dışında.O da zaman geçtikçe yaygınlaşacaktır.
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huseyincarnege 8 yıl
bu telefon türkiyeye gelirmi acaba.........................?
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Batuist 8 yıl
çok şükür çinden artık çakma yerine rakip firma geldi.. baktıki çakma üretebiliyoruz neden kendi markamızla üretmeyelim dediler.. gerçi apple baskı kurmasaydı ne olurdu bilinmez.. yinede iddialı ürünlerle geleceğini düşünüyorum..
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Bluepower 8 yıl
Batuist

çok şükür çinden artık çakma yerine rakip firma geldi.. baktıki çakma üretebiliyoruz neden kendi markamızla üretmeyelim dediler.. gerçi apple baskı kurmasaydı ne olurdu bilinmez.. yinede iddialı ürünlerle geleceğini düşünüyorum..


zaten meizu baya süredir var m2-m4-m6 slim adlı mp4 çalarlarla piyasaya girdi (mp4 çalarlarının türkiyedeki distirbitörü next)
forumda 70 sayfa konusu var en iyi f/p mp4 çalar

mp4 çalar çıkardıktan sonra iphone ile aynı tasarımlı m8 i çıkardı süperdi ama apple dava açtı çakmamızı yapmışlar diye piyasadan kaldırmak zorunda kaldılar.

m6 slim mp4 çalar : pcmasters.de/...
m8 cep telefonu : itechnews.net/...
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gunescan 8 yıl
İyi gidiyorlar. Belki apple'ın bu fahiş fiyatlarına bi dur dedirtir.
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apokoc 8 yıl
hmm meizu çok iddalı bu sıralar :)
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