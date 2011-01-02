M9 modeliyle iPhone 4'e meydan okuyan Meizu'nun yeni hedefi iPad

iPhone 4'e rakip olarak gösterilen akıllı telefonu M9 ile Çin'de önemli bir lansman başarısına imza atan Meizu, bir yandan bu modelin uluslararası satışı için hazırlıklarına devam ederken, öte taraftan Android işletim sistemli tablet bilgisayar için kolları sıvamış durumda. Firma tarafından mBook olarak isimlendirilmesi beklenen tabletin, 8.4-inç büyüklüğünde ekrana sahip olacağı belirtiliyor. 1.5GHz hızında işlemci kullanması ve WiFi ile birlikte 3G ve GPS özelliklerine sahip olması beklenen tabletin belki de en dikkat çekici yanı, 12 saat olacağı iddia edilen pil süresi. Etkileyici ses kalitesi sunacağı belirtilen Meizu mBook'un şu an için konsept aşamasında olduğu belirtiliyor.

Meizu tepe yöneticisi Jack Wong'un açıklamasına göre mBook, 2011 ortalarına doğru lanse edilecek ve bu noktada satışa sunulacağı ilk pazar, şirketin anavatanı Çin olacak gibi görünüyor. iPad / iPad 2'ye rakip olması beklenen mBook'la ilgili detayların önümüzdeki haftalarda netleşmeye başlaması bekleniyor.