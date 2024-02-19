Meizu, akıllı telefon üretmeyi bıraktı, yapay zekaya odaklanacak

- Meizu neden akıllı telefon piyasasından çıktı?
- AI işletim sistemi ve AI donanımları üretecek
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Xingji Meizu Group'un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Shen Ziyu, Meizu'nun 2023 yılında yalnızca bir cep telefonu şirketi olmaktan "ekolojik grup" olmaya başarıyla geçiş yaptığını belirtti.
Meizu, özellikle etkileyici çoklu terminal deneyimleri geliştirdi. Unbounded Zhixing açık platformu aracılığıyla temel yeteneklerini ortaklarıyla paylaştı ve MYVU markasını artırılmış gerçeklik gözlüklerinde lider konuma getirdi.
Meizu neden akıllı telefon piyasasından çıktı?
Shen ayrıca akıllı telefon pazarındaki değişikliklerden bahsetti. Telefonların akıcılık, sunulan özellikler ve fotoğraf gibi alanlarda benzer özellikler sunmaya başlaması nedeniyle tüketicilerin artık telefonlarını daha geç değiştirdiklerini (ortalama 51 ay) söyledi. Shen'e göre, akıllı telefon inovasyonu bugünlerde giderek daha fazla bellek, daha büyük sensörler, daha hızlı şarj gibi sayısal parametrelere indirgenmiş durumda.
Sonuç olarak Meizu, Meizu 21 Pro, Meizu 22 ve Meizu 23 gibi yakında çıkacak modellerin geliştirilmesini durdurarak akıllı telefon işinden çıktı.
AI işletim sistemi ve AI donanımları üretecek
Ekip oluşturma, kaynak tahsisi ve ürün planlamayı içeren iki yıllık hazırlık sürecinin ardından Shein, Meizu'nun yapay zeka alanını tamamen benimsemeye hazır olduğunu söylüyor. Planlar arasında 2024 yılında yapay zeka çağına uygun yeni bir mobil işletim sisteminin piyasaya sürülmesi ve bu yılın sonlarında ilk yapay zeka donanım ürününün piyasaya sürülmesi yer alıyor.
Meizu, mevcut ürün ve hizmetlere yönelik desteğin etkilenmeyeceğine dair kullanıcılara güvence veriyor.
Eski Meizu yöneticisi Li Nan, şirketin yeni stratejisine övgüde bulundu ve gelecekteki başarı için değişimin gerekliliğini vurguladı. Diğer markaların akıllı telefonlarındaki yapay zeka özelliklerini yalnızca hile olarak nitelendirdi. Ayrıca, Meizu "büyük dil modelleri için tamamen açık donanım" üzerinde çalışıyor ve bu alanda daha fazla gelişme vaat ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.