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    Anlık Bildirim

    Meizu, akıllı telefon üretmeyi bıraktı, yapay zekaya odaklanacak

    Çin'in önde gelen teknoloji şirketlerinden Meizu, önemli bir stratejik değişime imza atarak akıllı telefon geliştirmeyi durdurma kararı aldı. Meizu artık yapay zekaya odaklanacak.
    Meizu, akıllı telefon üretmeyi bıraktı, yapay zekaya odaklanacak Tam Boyutta Gör
    Çin'in önde gelen teknoloji şirketlerinden Meizu, önemli bir stratejik değişime imza atarak akıllı telefon geliştirmeyi durdurma kararı aldı. Meizu artık yapay zekaya odaklanarak yarının cihazlarını geliştireceğini açıkladı. Şirket, yapay zekanın potansiyelinden yararlanarak artık "All in AI" yaklaşımını benimseyecek.

    Xingji Meizu Group'un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Shen Ziyu, Meizu'nun 2023 yılında yalnızca bir cep telefonu şirketi olmaktan "ekolojik grup" olmaya başarıyla geçiş yaptığını belirtti.

    Meizu, özellikle etkileyici çoklu terminal deneyimleri geliştirdi. Unbounded Zhixing açık platformu aracılığıyla temel yeteneklerini ortaklarıyla paylaştı ve MYVU markasını artırılmış gerçeklik gözlüklerinde lider konuma getirdi.

    Meizu neden akıllı telefon piyasasından çıktı?

    Shen ayrıca akıllı telefon pazarındaki değişikliklerden bahsetti. Telefonların akıcılık, sunulan özellikler ve fotoğraf gibi alanlarda benzer özellikler sunmaya başlaması nedeniyle tüketicilerin artık telefonlarını daha geç değiştirdiklerini (ortalama 51 ay) söyledi. Shen'e göre, akıllı telefon inovasyonu bugünlerde giderek daha fazla bellek, daha büyük sensörler, daha hızlı şarj gibi sayısal parametrelere indirgenmiş durumda.

    Sonuç olarak Meizu, Meizu 21 Pro, Meizu 22 ve Meizu 23 gibi yakında çıkacak modellerin geliştirilmesini durdurarak akıllı telefon işinden çıktı.

    Meizu, akıllı telefon üretmeyi bıraktı, yapay zekaya odaklanacak
    Shen, akıllı telefon işinden uzaklaşma kararının Meizu'nun geçmişiyle örtüştüğünü söylüyor. Geçmişte şirket, büyüyen akıllı telefon pazarına yoğunlaşmak için yüksek satış rakamlarına sahip MP3 serisini sonlandrımıştı. Benzer şekilde MYVU akıllı gözlüklerin geliştirilmesi de Meizu'nun geleceğin teknolojisine yatırım yapma isteğini gösteriyor.

    AI işletim sistemi ve AI donanımları üretecek

    Ekip oluşturma, kaynak tahsisi ve ürün planlamayı içeren iki yıllık hazırlık sürecinin ardından Shein, Meizu'nun yapay zeka alanını tamamen benimsemeye hazır olduğunu söylüyor. Planlar arasında 2024 yılında yapay zeka çağına uygun yeni bir mobil işletim sisteminin piyasaya sürülmesi ve bu yılın sonlarında ilk yapay zeka donanım ürününün piyasaya sürülmesi yer alıyor.

    Meizu, mevcut ürün ve hizmetlere yönelik desteğin etkilenmeyeceğine dair kullanıcılara güvence veriyor.

    Eski Meizu yöneticisi Li Nan, şirketin yeni stratejisine övgüde bulundu ve gelecekteki başarı için değişimin gerekliliğini vurguladı. Diğer markaların akıllı telefonlarındaki yapay zeka özelliklerini yalnızca hile olarak nitelendirdi. Ayrıca, Meizu "büyük dil modelleri için tamamen açık donanım" üzerinde çalışıyor ve bu alanda daha fazla gelişme vaat ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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