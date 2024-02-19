Meizu, akıllı telefon üretmeyi bıraktı, yapay zekaya odaklanacak

Tam Boyutta Gör Çin'in önde gelen teknoloji şirketlerinden Meizu, önemli bir stratejik değişime imza atarak akıllı telefon geliştirmeyi durdurma kararı aldı. Meizu artık yapay zekaya odaklanarak yarının cihazlarını geliştireceğini açıkladı. Şirket, yapay zekanın potansiyelinden yararlanarak artık "All in AI" yaklaşımını benimseyecek.

Xingji Meizu Group'un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Shen Ziyu, Meizu'nun 2023 yılında yalnızca bir cep telefonu şirketi olmaktan "ekolojik grup" olmaya başarıyla geçiş yaptığını belirtti.

Meizu, özellikle etkileyici çoklu terminal deneyimleri geliştirdi. Unbounded Zhixing açık platformu aracılığıyla temel yeteneklerini ortaklarıyla paylaştı ve MYVU markasını artırılmış gerçeklik gözlüklerinde lider konuma getirdi.

Meizu neden akıllı telefon piyasasından çıktı?

Shen ayrıca akıllı telefon pazarındaki değişikliklerden bahsetti. Telefonların akıcılık, sunulan özellikler ve fotoğraf gibi alanlarda benzer özellikler sunmaya başlaması nedeniyle tüketicilerin artık telefonlarını daha geç değiştirdiklerini (ortalama 51 ay) söyledi. Shen'e göre, akıllı telefon inovasyonu bugünlerde giderek daha fazla bellek, daha büyük sensörler, daha hızlı şarj gibi sayısal parametrelere indirgenmiş durumda.

Sonuç olarak Meizu, Meizu 21 Pro, Meizu 22 ve Meizu 23 gibi yakında çıkacak modellerin geliştirilmesini durdurarak akıllı telefon işinden çıktı.

Shen, akıllı telefon işinden uzaklaşma kararının Meizu'nun geçmişiyle örtüştüğünü söylüyor. Geçmişte şirket, büyüyen akıllı telefon pazarına yoğunlaşmak için yüksek satış rakamlarına sahip MP3 serisini sonlandrımıştı. Benzer şekilde MYVU akıllı gözlüklerin geliştirilmesi de Meizu'nun geleceğin teknolojisine yatırım yapma isteğini gösteriyor.

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AI işletim sistemi ve AI donanımları üretecek

Ekip oluşturma, kaynak tahsisi ve ürün planlamayı içeren iki yıllık hazırlık sürecinin ardından Shein, Meizu'nun yapay zeka alanını tamamen benimsemeye hazır olduğunu söylüyor. Planlar arasında 2024 yılında yapay zeka çağına uygun yeni bir mobil işletim sisteminin piyasaya sürülmesi ve bu yılın sonlarında ilk yapay zeka donanım ürününün piyasaya sürülmesi yer alıyor.

Meizu, mevcut ürün ve hizmetlere yönelik desteğin etkilenmeyeceğine dair kullanıcılara güvence veriyor.

Eski Meizu yöneticisi Li Nan, şirketin yeni stratejisine övgüde bulundu ve gelecekteki başarı için değişimin gerekliliğini vurguladı. Diğer markaların akıllı telefonlarındaki yapay zeka özelliklerini yalnızca hile olarak nitelendirdi. Ayrıca, Meizu "büyük dil modelleri için tamamen açık donanım" üzerinde çalışıyor ve bu alanda daha fazla gelişme vaat ediyor.

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