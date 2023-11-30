Meizu 21 tanıtıldı: Snapdragon 8 Gen 3, 200MP kamera, Android 14

Meizu 21, 6.55 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED ekrana sahip. Panel, simetrik 1.74 mm yan ve üst çerçevelere sahip ve otomatik modda 1100 nit tepe parlaklık sağlıyor. Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili telefon, 12GB’a kadar RAM, 512GB’a kadar depolama alanı sunuyor. Arka kısım, önceki modeldeki metal kamera halkaları tasarımını koruyor ancak artık 200MP ana kamera (Samsung S5KHP3) mevcut. 200MP birincil kameraya 13MP ultra geniş lens (S53L6) ve 5MP derinlik sensörü (Samsung S5K5E9) eşlik ediyor. Öndeki kamera 32MP ve Samsung S5KJD1 sensörünü taşıyor.
Flyme 10.5 ile gelen telefon, 80w kablolu şarjı destekleyen 4800 mAh bataryadan güç alıyor. Çift stereo hoparlör, ekran içi parmak izi sensörü, çift SIM, WiFi 7, Bluetooth 5.4, GNSS, NFC, telefonun diğer özellikleri arasında.
Meizu 21 fiyatı
Meizu, siyah, mor, yeşil ve beyaz renk seçenekleriyle geliyor. Telefon, 5 Aralık’ta satışa sunulacak. Depolama ve bellek miktarına göre Meizu 21 fiyatı şu şekilde:
- 8GB + 256GB: 480 dolar
- 12GB + 256GB: 520 dolar
- 12GB + 512GB: 565 dolar
Meizu 21 özellikleri
- Ekran: 6.55 inç, 1080x2340, 120Hz, 1800 nit, AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
- Bellek: 8GB / 12GB RAM
- Depolama: 256GB / 512GB UFS 4.0
- Arka kamera: 200MP f/1.7 (geniş) + 13MP f/2.4 (ultra geniş) + 5MP f/2.4
- Ön kamera: 32MP f/2.4
- Yazılım: Android 14, Flyme 10.5
- Batarya: 4800 mAh, 80w kablolu şarj
- Boyut ve ağırlık: 156.7 x 75.3 x 7.9mm, 198 g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.