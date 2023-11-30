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    Meizu 21 tanıtıldı: Snapdragon 8 Gen 3, 200MP kamera, Android 14

    Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili telefon modellerine bir yenisi eklendi: Çin'de tanıtılan amiral gemisi telefon Meizu 21, yan ve üst simetrik ince beyaz ekran çerçevesiyle dikkat çekiyor.
    Meizu 21 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Meizu, birkaç minimal değişiklikle önceki modelin genel tasarımını koruyor. Qualcomm’un en yeni işlemcisinden güç alan telefon, kamera ve pil tarafında da iyileştirmelerle geliyor. Meizu 21 özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

    Meizu 21, 6.55 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED ekrana sahip. Panel, simetrik 1.74 mm yan ve üst çerçevelere sahip ve otomatik modda 1100 nit tepe parlaklık sağlıyor. Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili telefon, 12GB’a kadar RAM, 512GB’a kadar depolama alanı sunuyor. Arka kısım, önceki modeldeki metal kamera halkaları tasarımını koruyor ancak artık 200MP ana kamera (Samsung S5KHP3) mevcut. 200MP birincil kameraya 13MP ultra geniş lens (S53L6) ve 5MP derinlik sensörü (Samsung S5K5E9) eşlik ediyor. Öndeki kamera 32MP ve Samsung S5KJD1 sensörünü taşıyor.

    Flyme 10.5 ile gelen telefon, 80w kablolu şarjı destekleyen 4800 mAh bataryadan güç alıyor. Çift stereo hoparlör, ekran içi parmak izi sensörü, çift SIM, WiFi 7, Bluetooth 5.4, GNSS, NFC, telefonun diğer özellikleri arasında.

    Meizu 21 fiyatı

    Meizu, siyah, mor, yeşil ve beyaz renk seçenekleriyle geliyor. Telefon, 5 Aralık’ta satışa sunulacak. Depolama ve bellek miktarına göre Meizu 21 fiyatı şu şekilde:

    • 8GB + 256GB: 480 dolar
    • 12GB + 256GB: 520 dolar
    • 12GB + 512GB: 565 dolar

    Meizu 21 özellikleri

    meizu 21 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.55 inç, 1080x2340, 120Hz, 1800 nit, AMOLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
    • Bellek: 8GB / 12GB RAM
    • Depolama: 256GB / 512GB UFS 4.0
    • Arka kamera: 200MP f/1.7 (geniş) + 13MP f/2.4 (ultra geniş) + 5MP f/2.4
    • Ön kamera: 32MP f/2.4
    • Yazılım: Android 14, Flyme 10.5
    • Batarya: 4800 mAh, 80w kablolu şarj
    • Boyut ve ağırlık: 156.7 x 75.3 x 7.9mm, 198 g
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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