Meizu 21 tanıtıldı: Snapdragon 8 Gen 3, 200MP kamera, Android 14

Tam Boyutta Gör Meizu, birkaç minimal değişiklikle önceki modelin genel tasarımını koruyor. Qualcomm’un en yeni işlemcisinden güç alan telefon, kamera ve pil tarafında da iyileştirmelerle geliyor. Meizu 21 özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

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Meizu 21, 6.55 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED ekrana sahip. Panel, simetrik 1.74 mm yan ve üst çerçevelere sahip ve otomatik modda 1100 nit tepe parlaklık sağlıyor. Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili telefon, 12GB’a kadar RAM, 512GB’a kadar depolama alanı sunuyor. Arka kısım, önceki modeldeki metal kamera halkaları tasarımını koruyor ancak artık 200MP ana kamera (Samsung S5KHP3) mevcut. 200MP birincil kameraya 13MP ultra geniş lens (S53L6) ve 5MP derinlik sensörü (Samsung S5K5E9) eşlik ediyor. Öndeki kamera 32MP ve Samsung S5KJD1 sensörünü taşıyor.

Flyme 10.5 ile gelen telefon, 80w kablolu şarjı destekleyen 4800 mAh bataryadan güç alıyor. Çift stereo hoparlör, ekran içi parmak izi sensörü, çift SIM, WiFi 7, Bluetooth 5.4, GNSS, NFC, telefonun diğer özellikleri arasında.

Meizu 21 fiyatı

Meizu, siyah, mor, yeşil ve beyaz renk seçenekleriyle geliyor. Telefon, 5 Aralık’ta satışa sunulacak. Depolama ve bellek miktarına göre Meizu 21 fiyatı şu şekilde:

8GB + 256GB : 480 dolar

: 480 dolar 12GB + 256GB : 520 dolar

: 520 dolar 12GB + 512GB: 565 dolar

Meizu 21 özellikleri

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Ekran : 6.55 inç, 1080x2340, 120Hz, 1800 nit, AMOLED

: 6.55 inç, 1080x2340, 120Hz, 1800 nit, AMOLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Bellek : 8GB / 12GB RAM

: 8GB / 12GB RAM Depolama : 256GB / 512GB UFS 4.0

: 256GB / 512GB UFS 4.0 Arka kamera : 200MP f/1.7 (geniş) + 13MP f/2.4 (ultra geniş) + 5MP f/2.4

: 200MP f/1.7 (geniş) + 13MP f/2.4 (ultra geniş) + 5MP f/2.4 Ön kamera : 32MP f/2.4

: 32MP f/2.4 Yazılım : Android 14, Flyme 10.5

: Android 14, Flyme 10.5 Batarya : 4800 mAh, 80w kablolu şarj

: 4800 mAh, 80w kablolu şarj Boyut ve ağırlık: 156.7 x 75.3 x 7.9mm, 198 g

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Meizu 21 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı