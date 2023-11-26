Meizu 21 özellikleri ve renk seçenekleri belli oldu

Meizu 21, 6.55 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1800 nit parlaklık sunan AMOLED ekrana sahip olacak. Siyah, beyaz, yeşil ve mor tonlarında gelecek telefon, üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak.
Telefonun inceliği 7.9mm, ağırlığı 198 gr. Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisini taşıyan telefon, 80w Super mCharge hızlı şarj teknolojili 4800 mAh bataryaya sahip olacak. Kameralara gelince, OIS destekli 200MP Samsung HP3 ana kamera, 12MP ultra geniş lens ve 5MP derinlik sensörü, telefonun arka kamera kurulumunu oluşturacak. Ön kamera hakkında bir bilgi yok. Ultrasonic mTouch ekran içi parmak izi okuyucu, OneMind 10.5 mEngine Ultra ve çift stereo hoparlör, telefonun diğer özellikleri arasında.
Meizu 21 fiyatı hakkında herhangi bir bilgi yok ancak fiyatının Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili Xiaomi 14 modelinden daha düşük (560 dolar altı) olması bekleniyor.
Meizu 21 beklenen özelikleri
- Ekran: 6.55 inç, FHD+ (2340x1080), 120Hz, 1920Hz PWM, 1800 nit)
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
- Batarya: 4800 mAh, 80W Super mCharge
- Kamera: 200MP (HP3) 7P lens, OIS, 12MP 122° ultra geniş, 5MP derinlik
- Yazılım: Flyme 10.5, Android 14
- Boyut ve ağırlık: 156.7 x 75.3 x 7.9mm, 198 g
- Diğer: Ultrasonic mTouch, mEngine Ultra, çift hoparlör
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.