Tam Boyutta Gör Meizu 21 modeli 30 Kasım’da resmî olarak tanıtılacak. Marka, şu ana kadar düz modelin ekranı, işlemcisi ve batarya kapasitesi hakkında bilgileri doğruladı. Tanıtım öncesinde telefonun tüm teknik özellikleri sızdırıldı.

Meizu 21 ne zaman çıkacak? İşte tanıtım tarihi ve özellikleri 23 sa. önce eklendi

Meizu 21, 6.55 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1800 nit parlaklık sunan AMOLED ekrana sahip olacak. Siyah, beyaz, yeşil ve mor tonlarında gelecek telefon, üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak.

Telefonun inceliği 7.9mm, ağırlığı 198 gr. Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisini taşıyan telefon, 80w Super mCharge hızlı şarj teknolojili 4800 mAh bataryaya sahip olacak. Kameralara gelince, OIS destekli 200MP Samsung HP3 ana kamera, 12MP ultra geniş lens ve 5MP derinlik sensörü, telefonun arka kamera kurulumunu oluşturacak. Ön kamera hakkında bir bilgi yok. Ultrasonic mTouch ekran içi parmak izi okuyucu, OneMind 10.5 mEngine Ultra ve çift stereo hoparlör, telefonun diğer özellikleri arasında.

Meizu 21 fiyatı hakkında herhangi bir bilgi yok ancak fiyatının Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili Xiaomi 14 modelinden daha düşük (560 dolar altı) olması bekleniyor.

Meizu 21 beklenen özelikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 6.55 inç, FHD+ (2340x1080), 120Hz, 1920Hz PWM, 1800 nit)

: 6.55 inç, FHD+ (2340x1080), 120Hz, 1920Hz PWM, 1800 nit) İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Batarya : 4800 mAh, 80W Super mCharge

: 4800 mAh, 80W Super mCharge Kamera : 200MP (HP3) 7P lens, OIS, 12MP 122° ultra geniş, 5MP derinlik

: 200MP (HP3) 7P lens, OIS, 12MP 122° ultra geniş, 5MP derinlik Yazılım : Flyme 10.5, Android 14

: Flyme 10.5, Android 14 Boyut ve ağırlık : 156.7 x 75.3 x 7.9mm, 198 g

: 156.7 x 75.3 x 7.9mm, 198 g Diğer: Ultrasonic mTouch, mEngine Ultra, çift hoparlör

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Meizu 21 özellikleri ve renk seçenekleri belli oldu