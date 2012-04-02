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MPman'den 8.0-inç ekranlı ve Android 4.0 ICS işletim sistemli tablet: MID84C

7 yıl
10,5b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Farklı üreticilerden yeni tablet hamleleri gelmeye devam ediyor. MP3/MP4 çalardan taşınabilir medya oynatıcıya, HI-FI sistemlerden ses kayıt cihazlarına kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan MPman, MID84C modelini duyurdu.
208 mm uzunluğunda, 153 mm genişliğinde, 12.5 mm kalınlığında ve 496 gram ağırlığında dizayn edilen MID84C tablet, 1 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli ARM Cortex-A8 işlemciden ve 1 GB DDR3 RAM'den güç alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.0 Ice Cream Sandwich versiyonunu kullanıyor. Tablette Android Market ile Google Play'in desteklenmediği vurgulanmış. 500.000'e yakın uygulama, GetJar App Store üzerinden indirilebilmekte.

8-inç boyutunda 4:3 formatında dokunmatik kapasitif ekrana ve 4 GB dahili flash belleğe yer verilen tabletin kapasitesi microSD kartlarla (32 GB'a kadar) arttırılabiliyor. Bünyesinde Wi-Fi bağlantısını, mini-HDMI - USB 2.0 portlarını barındıran tabletin ön yüzünde görüntülü konuşma için VGA kamera mevcut. Son olarak tablet 1080p çözünürlükte videoları oynatabiliyor.

MPman MID84C'nin fiyatına dair bir bilgi verilmemiş ancak fiyatın bütçe dostu olacağı belirtiliyor. Firmanın 7.0-inç ekranlı ve 512 MB RAM'li tableti MID74C, 99 Euro'dan satışa sunulmuştu.

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E_Aydin35 7 yıl
Evet isim pek tanıdık değil, evet belki o kadar tecrüb esahibi bir şirket değil ancak düşük fiyat ve uygun tabletlerle şans yakalanama diye bir şey yok..
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