MSI'dan 14 inçlik dizüstü bilgisayar: CX410

Haber Editörü
Tayvan merkezli bilgisayar ve elektronik bileşen üreticilerinden MSI, ürün gamının en yeni üyesi 14 inçlik CX410 dizüstü bilgisayarını duyurdu. AMD'nin Vision (Danube) platformunun imzasını taşıyan dizüstü bilgisayar üzerinde çift çekirdekli Athlon II işlemcisi bulunuyor.
Şimdilik satış fiyatı ve satışa sunulma tarihi bilinmeyen CX410'un "bilinen" özellikleri şöyle;
- Athlon II işlemci
- 1366x768 piksel çözünürlüğü destekleyen 14 inç ekran
- 8GB'a kadar bellek desteği
- 512MB Mobility Radeon HD 545v
- 802.11b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 2.1 + EDR desteği
- HDMI, VGA çıkışı
- 3 adet USB portu
- MS/ SD/ MMC/ MS Pro destekli kart girişi
- 0.3 Megapiksellik kamera
- 250/320/500GB'lık depolama birimleri
- Windows 7 işletim sistemi
- 2.22 kgf ağırlık
- 6 hücreli batarya
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