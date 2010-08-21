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MSI'dan AMD tabanlı yeni dizüstü bilgisayar: FX610

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,5b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Arka arkaya duyurduğu yeni modellerle dizüstü bilgisayar pazarındaki iddiasını gözler önüne seren MSI, ürün gamına AMD tabanlı yeni bir model daha ekliyor. Firmanın FX610 model adını taşıyan 15.6-inç büyüklüğündeki dizüstü bilgisayar, AMD'nin Phenom II mobil serisi dört çekirdekli işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor.

DDR3 bellek desteği sunan ve tercihe bağlı olarak farklı bellek kapasiteriyle donatılabilen dizüstü bilgisayar 500GB, 640GB ya da 720GB'lık sabit disk ile alınabiliyor. Ekran kartı olarak DirectX 11 desteği sunan ve yüksek tanımlı video oynatabilen ATi Mobility Radeon HD 5470'in kullanıldığı sisteme 6 hücreli pil güç veriyor.

ECO Engine, GPU Boost ve Cinema Pro gibi MSI'a özgü performans ve pil ömrü odaklı teknolojilerin kullanıldığı FX610'da, çok formatlı kart okuyucusu, Ethernet, 802.11n WiFi, Bluetooth, HD internet kamerası ve iki adet hoparlör gibi detaylar da unutulmamış. Windows 7 işletim sistemiyle gelen FX610'un fiyatı ise açıklanmadı.


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kopele1984 9 yıl
msi ın çok başarılı ürünleri var notebook olarak ama malesef türkiyede göremiyoruz şuan..
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DH Misafiri 9 yıl
Sanırım ben MSI fanıyım :) Birçok ürününün piyasa geneline göre kaliteli olduğu görüşündeyim.
Şu an M670 serisi kullanıyorum ve çok memnunum.
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