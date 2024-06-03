İlk Copilot Plus oyun dizüstü bilgisayarları Asus ve MSI'dan geliyor

Tam Boyutta Gör Nvidia ve AMD, Microsoft'un Copilot Plus AI özelliklerini oyun dizüstü bilgisayarlarına getiriyor. Nvidia, Asus ve MSI'dan sonunda Copilot Plus PC özelliklerini içerecek "RTX AI PC" dizüstü bilgisayarların yolda olduğunu açıkladı.

Nvidia'nın Copilot Plus özelliklerine sahip RTX AI dizüstü bilgisayarları çok yakında geliyor

ASUS ve MSI'ın yeni duyurulan RTX AI PC dizüstü bilgisayarları, GeForce RTX 4070'e kadar GPU'lara ve Windows 11 AI PC özelliklerine sahip çip üzerinde enerji açısından verimli sistemlere sahip olacaklar. Nvidia bu dizüstü bilgisayarların AMD'nin en yeni Strix CPU'larıyla geleceğini doğruladı.

Windows 11 AI bilgisayarları Copilot+ bilgisayar deneyimleri için ücretsiz bir güncelleme alacak. Bu, Microsoft'un AMD yongalarında Recall ve diğer AI destekli Windows özelliklerini başlatmaya hazır olmayabileceğini veya 18 Haziran'da piyasaya sürülecek Windows on Arm Qualcomm destekli donanım için bir süre ayrıcalıklı olabileceğini gösteriyor.

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Nvidia ayrıca dizüstü bilgisayarlardaki yapay zeka destekli görevler için ayrıca çaba gösteriyor. Microsoft, AI modellerini NPU'lara aktarmaya devam ederken Nvidia, PC'deki bu yapay zeka savaşında GPU'larını kullanışlı hale getirmek için hazırlanmaya devam ediyor.

Nvidia, GPU'larının NPU'lardan daha ağır AI iş yüklerini çalıştırma kapasitesine sahip olduğuna dikkat çekerek "RTX AI dizüstü bilgisayarlar" markasını daha sıkı kullanıyor. Hatta Haziran ayında model özelleştirme, optimizasyon ve dağıtıma yönelik araçlar içeren bir RTX yapay zeka araç setini de piyasaya sürüyor.

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Microsoft, Windows Copilot çalışma zamanını geçen ay duyurdu. Nvidia, RTX GPU'ları kullanarak yapay zeka modellerini hızlandırma çalışmasının bu yılın sonlarında geliştirici önizlemesinde yayınlanacağını söyledi.

Microsoft'un Windows Copilot çalışma zamanı, geliştiricilerin uygulamalarına yapay zeka destekli özellikler eklemelerini kolaylaştırmak için tasarlandı ve bu özellikleri hızlandırmak için NPU donanımına ve Nvidia'nın GPU'larına oldukça güveniyor.

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