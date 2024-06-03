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    İlk Copilot Plus oyun dizüstü bilgisayarları Asus ve MSI'dan geliyor

    Nvidia ve AMD, Microsoft'un Qualcomm destekli dizüstü bilgisayarlar için yakın zamanda duyurduğu AI Copilot Plus özelliklerini içeren oyun dizüstü bilgisayarlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
    İlk Copilot Plus oyun dizüstü bilgisayarları Asus ve MSI'dan geli Tam Boyutta Gör
    Nvidia ve AMD, Microsoft'un Copilot Plus AI özelliklerini oyun dizüstü bilgisayarlarına getiriyor. Nvidia, Asus ve MSI'dan sonunda Copilot Plus PC özelliklerini içerecek "RTX AI PC" dizüstü bilgisayarların yolda olduğunu açıkladı.

    Nvidia'nın Copilot Plus özelliklerine sahip RTX AI dizüstü bilgisayarları çok yakında geliyor

    ASUS ve MSI'ın yeni duyurulan RTX AI PC dizüstü bilgisayarları, GeForce RTX 4070'e kadar GPU'lara ve Windows 11 AI PC özelliklerine sahip çip üzerinde enerji açısından verimli sistemlere sahip olacaklar. Nvidia bu dizüstü bilgisayarların AMD'nin en yeni Strix CPU'larıyla geleceğini doğruladı.

    Windows 11 AI bilgisayarları Copilot+ bilgisayar deneyimleri için ücretsiz bir güncelleme alacak. Bu, Microsoft'un AMD yongalarında Recall ve diğer AI destekli Windows özelliklerini başlatmaya hazır olmayabileceğini veya 18 Haziran'da piyasaya sürülecek Windows on Arm Qualcomm destekli donanım için bir süre ayrıcalıklı olabileceğini gösteriyor.

    Nvidia ayrıca dizüstü bilgisayarlardaki yapay zeka destekli görevler için ayrıca çaba gösteriyor. Microsoft, AI modellerini NPU'lara aktarmaya devam ederken Nvidia, PC'deki bu yapay zeka savaşında GPU'larını kullanışlı hale getirmek için hazırlanmaya devam ediyor.

    Nvidia, GPU'larının NPU'lardan daha ağır AI iş yüklerini çalıştırma kapasitesine sahip olduğuna dikkat çekerek "RTX AI dizüstü bilgisayarlar" markasını daha sıkı kullanıyor. Hatta Haziran ayında model özelleştirme, optimizasyon ve dağıtıma yönelik araçlar içeren bir RTX yapay zeka araç setini de piyasaya sürüyor.

    İlk Copilot Plus oyun dizüstü bilgisayarları Asus ve MSI'dan geli Tam Boyutta Gör

    Microsoft, Windows Copilot çalışma zamanını geçen ay duyurdu. Nvidia, RTX GPU'ları kullanarak yapay zeka modellerini hızlandırma çalışmasının bu yılın sonlarında geliştirici önizlemesinde yayınlanacağını söyledi.

    Microsoft'un Windows Copilot çalışma zamanı, geliştiricilerin uygulamalarına yapay zeka destekli özellikler eklemelerini kolaylaştırmak için tasarlandı ve bu özellikleri hızlandırmak için NPU donanımına ve Nvidia'nın GPU'larına oldukça güveniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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