MSI'dan oyunculara özel yeni dizüstü bilgisayar: GX660R

MSI oyuncular için hazırladığı yüksek performanslı yeni dizüstü bilgisayar modeli GX660R'yi kullanıma sunuyor. 396 x 269 x 55 mm boyutlarında ve 3.5 Kg ağırlığında olan dizüstü bilgisayar, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen 15.6-inç ekrana sahip. Intel Calpella platformunu temel alan ve Intel'in mobil Core i7 işlemcileriyle donatılabilen oyun odaklı dizüstü bilgisayar, 12GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor. Ekran kartı olarak DirectX 11 destekli Mobility Radeon HD 5870 ile güçlendirilen sistemde, depolama sürücüsü olaraksa RAID 0 kurulumunda çalışan 500GB kapasiteli iki adet diske yer verildiği açıklandı.

MSI'a özgü Turbo Drive Engine ve Cooler Bost gibi performans ve soğutma teknolojilerine sahip olan GX660R, USB 3.0 desteğiyle de dikkat çekiyor. Dynaudio ses teknolojisiyle yüksek grafik kalitesinin gelişmiş ses deneyimiyle birleştirildiği belirtilen dizüstü bilgisayarın diğer özellikleri arasında Bluetooth 2.1, 802.11n WiFi ve çok formatlı kart okuyucusu gibi detaylara yer veriliyor. LED aydınlatma ile aynı zamanda dikkat çekici bir görünüme sahip olan GX660R, 9 hücreli ve Windows 7 işletim sistemiyle geliyor. Önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen MSI GX660R'nin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.