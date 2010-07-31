Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI'dan oyunculara özel yeni dizüstü bilgisayar: GX660R

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,7b
1
13
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

MSI oyuncular için hazırladığı yüksek performanslı yeni dizüstü bilgisayar modeli GX660R'yi kullanıma sunuyor.  396 x 269 x 55 mm boyutlarında ve 3.5 Kg ağırlığında olan dizüstü bilgisayar, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen 15.6-inç ekrana sahip. Intel Calpella platformunu temel alan ve Intel'in mobil Core i7 işlemcileriyle donatılabilen oyun odaklı dizüstü bilgisayar, 12GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor. Ekran kartı olarak DirectX 11 destekli Mobility Radeon HD 5870 ile güçlendirilen sistemde, depolama sürücüsü olaraksa RAID 0 kurulumunda çalışan 500GB kapasiteli iki adet diske yer verildiği açıklandı.

MSI'a özgü Turbo Drive Engine ve Cooler Bost gibi performans ve soğutma teknolojilerine sahip olan GX660R, USB 3.0 desteğiyle de dikkat çekiyor. Dynaudio ses teknolojisiyle yüksek grafik kalitesinin gelişmiş ses deneyimiyle birleştirildiği belirtilen dizüstü bilgisayarın diğer özellikleri arasında Bluetooth 2.1, 802.11n WiFi ve çok formatlı kart okuyucusu gibi detaylara yer veriliyor. LED aydınlatma ile aynı zamanda dikkat çekici bir görünüme sahip olan GX660R, 9 hücreli ve Windows 7 işletim sistemiyle geliyor. Önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen MSI GX660R'nin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mehmetgirgin 9 yıl
resim temsili mi yada daha önce görmüş gibiyim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ThunderVoid 9 yıl
Arkadan görünümü biraz kaba gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16670 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, msi ve
3 etiket daha dizüstü bilgisayar Notebook laptop
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Viewsonic PJD5112 3D Projeksiyon video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim