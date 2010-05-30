MSI'dan SiS çipsetli yeni dizüstü bilgisayar: EX465MX

Computex 2010 fuarı kapsamında, sponsoru olduğu 3DMark 11 uygulaması için demo gösterim yapmaya hazırlanan MSI, dizüstü bilgisayar gamına yeni bir model daha ekledi. EX465MX adını taşıyan Intel işlemcili (Core 2 jenerasyonu) yeni dizüstü bilgisayar, 14-inç LED backlit ekrana sahip. SiS tarafından geliştirilen 672 DX ve 968 yongalarının birlikte kullanıldığı dizüstü bilgisayar, 4GB DDR2 bellek kapasitesine, tercihe bağlı olarak 250GB, 320GB ve 500GB disk seçeneklerine ve DirectX 10.1 desteği sunan ve HD video hızlandırma yeteneği ile gelen ATi Radeon HD 545v 512MB ekran kartına sahip.

Diğer özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu, Ethernet, 802.11n WiFi, Bluetooth 2.1 ve 1.3MP entegre inernet kamerası gibi detaylara verilen MSI EX465MX'in önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi olmadığını da belirtmeliyiz.