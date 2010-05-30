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MSI'dan SiS çipsetli yeni dizüstü bilgisayar: EX465MX

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,4b
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9
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2010 fuarı kapsamında, sponsoru olduğu 3DMark 11 uygulaması için demo gösterim yapmaya hazırlanan MSI, dizüstü bilgisayar gamına yeni bir model daha ekledi. EX465MX adını taşıyan Intel işlemcili (Core 2 jenerasyonu) yeni dizüstü bilgisayar, 14-inç LED backlit ekrana sahip. SiS tarafından geliştirilen 672 DX ve 968 yongalarının birlikte kullanıldığı dizüstü bilgisayar, 4GB DDR2 bellek kapasitesine, tercihe bağlı olarak 250GB, 320GB ve 500GB disk seçeneklerine ve DirectX 10.1 desteği sunan ve HD video hızlandırma yeteneği ile gelen ATi Radeon HD 545v 512MB ekran kartına sahip.

Diğer özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu, Ethernet, 802.11n WiFi, Bluetooth 2.1 ve 1.3MP entegre inernet kamerası gibi detaylara verilen MSI EX465MX'in önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi olmadığını da belirtmeliyiz.


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Batuist 9 yıl
sis'in geçmişi pek parlak değildi belki onlar geçmişten günümüze bir kıyas yapıyorlar arkadaşlar.. aranızda eski olanlar mutlaka bilir..
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CoreXXX 9 yıl
sis mi aman bendek uzak olsun. haberi bile yapılmaz ama almayın diye uyarı haberi olabilir mesela:D
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-K@- 9 yıl
kalite insanların ihtiyaçlarını karşılama ile çlçülebilir neye göre kalite düşmüş diyorsunuz anlamış değiliz
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mo0rfin 9 yıl
@Denubis
Katılıyorum, neye göre kalitesine karar verdiniz?
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boraedmit 9 yıl
yeni model eklemiş peh peh.... eklemese daha iyi olurmuş.... nerede eski msi
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Denubis 9 yıl
neye göre kalitesine karar verdiniz acaba?
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melyyh 9 yıl
bu haber mi şimdi? kalite iyici düşmeye başladı...
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syler23 9 yıl
SİS çipset çok dandik donanımları yaaa..
MSI dan beklenmeyecek bi kalitede bi laptop
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