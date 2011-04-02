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MSI, Fusion işlemcili panel bilgisayarı Wind TOP AE2050'nin Avrupa satışına başlıyor

8 yıl
9,9b
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI, Fusion işlemcili panel bilgisayarı Wind TOP AE2050'nin Avrupa satışına başlıyor
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MSI hepsi bir arada formundaki yeni nesil tablet bilgisayarlarından Wind Top AE2050'yi, Kuzey Amerika pazarından sonra Avrupa'da da kullanıma sunuyor. AMD'nin Fusion işlemcili Brazos platformunu temel alan bilgisayar, 20-inç boyutunda ve 1600 x 900 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip.

AMD'nin 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion E-350 işlemcisinden güç alan sistem, ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen Radeon HD 6310'u kullanıyor. 80x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli entegre grafik birimi, yüksek tanımlı (1080p) videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor.

2GB DDR3 bellek ve 500GB kapasiteli sabit diske sahip olan Wind Top AE2050'ye optik sürücü olarak DVD yazıcı eşlik ediyor. Kablosuz internet erişimi için 802.11n WiFi desteğine sahip olan panel bilgisayar, çok formatlı kart okuyucusuna, 3 Watt kapasiteli iki adet hoparlöre, entegre kameraya ve SRS Premium ses teknolojisine de sahip.

Üzerinde yer alan çift USB 3.0 portu ile uyumlu depolama sürücüleri üzerinden daha yüksek veri transfer hızına olanak tanıyan sistem, görüntü aktarımını ise HDMI çıkışı üzerinden gerçekleştiriyor. Windows 7 Home Premium (64-bit) işletim sistemiyle gelen ve USB klavye/fare seti ile sunulan Wind Top AE2050'nin başlangıç fiyatı ise 599 Avro.

MSI, Fusion işlemcili panel bilgisayarı Wind TOP AE2050'nin Avrupa satışına başlıyor
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MSI, Fusion işlemcili panel bilgisayarı Wind TOP AE2050'nin Avrupa satışına başlıyor
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FOREVERFORYOU 8 yıl
Bunun gibi çoklu dokunmatik ekrana sahip hepsi birarada bilgisayarlar gelecekte çok kullanılacak bana kalırsa. Tabi sistem olarak daha güçlü olması ve dokunmatik kullanımını çok daha üst seviyelere taşıyacak işletim sistemleri ile gelmeleri gerekiyor. Ben bir öğretmen olarak sınıfta kara tahta yerine bu tip hepsi birarada çok geniş ekranlı dokunmatik sistemlerin gelmesini dört gözle bekliyorum. Ama çok beklermişim gibi geliyor:)
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DH Misafiri 8 yıl
çakma imac işte, ama olmamış bu tutulmaz. zaten böyle bişey alcak olan class görüntüsü dışında bişeyine bakmaz bu da takoz gibi bişey baksana şuna böyle bişey alacağıma kasalı pcyi tercih ederim
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Reddemon35 8 yıl
kaba ve gereksiz kalınlıkta yarı inceliğinde yığınla ion var
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Batuist 8 yıl
böyle kocaman bir kasaya bu özellikleri mi uygun görmüşler?? notebooklar bile çok daha güçlü özelliklere sahip ve daha az yer kaplıyor.
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DH Misafiri 8 yıl
2GB RAM ve 64BIT ??
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