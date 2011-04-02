MSI, Fusion işlemcili panel bilgisayarı Wind TOP AE2050'nin Avrupa satışına başlıyor

MSI hepsi bir arada formundaki yeni nesil tablet bilgisayarlarından Wind Top AE2050'yi, Kuzey Amerika pazarından sonra Avrupa'da da kullanıma sunuyor. AMD'nin Fusion işlemcili Brazos platformunu temel alan bilgisayar, 20-inç boyutunda ve 1600 x 900 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip.

AMD'nin 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion E-350 işlemcisinden güç alan sistem, ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen Radeon HD 6310'u kullanıyor. 80x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli entegre grafik birimi, yüksek tanımlı (1080p) videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor.

2GB DDR3 bellek ve 500GB kapasiteli sabit diske sahip olan Wind Top AE2050'ye optik sürücü olarak DVD yazıcı eşlik ediyor. Kablosuz internet erişimi için 802.11n WiFi desteğine sahip olan panel bilgisayar, çok formatlı kart okuyucusuna, 3 Watt kapasiteli iki adet hoparlöre, entegre kameraya ve SRS Premium ses teknolojisine de sahip.

Üzerinde yer alan çift USB 3.0 portu ile uyumlu depolama sürücüleri üzerinden daha yüksek veri transfer hızına olanak tanıyan sistem, görüntü aktarımını ise HDMI çıkışı üzerinden gerçekleştiriyor. Windows 7 Home Premium (64-bit) işletim sistemiyle gelen ve USB klavye/fare seti ile sunulan Wind Top AE2050'nin başlangıç fiyatı ise 599 Avro.