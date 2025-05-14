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    Suudi Arabistan’a Amazon, Nvidia ve AMD’den milyarlarca dolarlık AI yatırımı

    ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Amazon ve Nvidia, Suudi yapay zeka girişimi Humain ile milyarlarca dolarlık stratejik ortaklığa imza attı.

    Suudi Arabistan’a Amazon, Nvidia ve AMD’den dev yatırım Tam Boyutta Gör
    Suudi Arabistan, yapay zeka alanında küresel bir güç olma hedefi doğrultusunda dev adımlar atıyor. Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulan ve kamu fonu PIF tarafından finanse edilen yapay zeka girişimi Humain, Amazon ve Nvidia gibi teknoloji devleriyle stratejik ortaklıklara imza attı. Bu işbirlikleri ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi Arabistan ziyareti kapsamında gelişti.

    Amazon’dan 5 milyar dolarlık “AI Zone” yatırımı

    Amazon’un bulut bilişim kolu Amazon Web Services (AWS), Humain ile birlikte Suudi Arabistan’da kapsamlı bir “AI Zone” inşa etmeye hazırlanıyor. Yaklaşık 5 milyar doların üzerinde bir yatırımla kurulacak olan bu yapay zeka bölgesi; özel sunucular, ağ altyapısı, eğitim ve sertifikasyon programlarıyla donatılacak. Humain, AWS teknolojileriyle yapay zeka çözümleri geliştirmeyi ve Suudi Arabistan merkezli girişimlere erişim sağlamayı taahhüt etti.

    Bu yatırım, Amazon’un geçen yıl duyurduğu 5,3 milyar dolarlık veri merkezi projesinden ayrı bir kalem olarak değerlendiriliyor. AWS, böylece yalnızca veri saklama değil, yapay zeka araştırma ve geliştirme süreçlerinde de Suudi Arabistan’ın stratejik ortağı olmayı hedefliyor.

    Nvidia’dan 18.000 GPU’luk destek

    Bir diğer çarpıcı gelişme ise Nvidia cephesinden geldi. Şirket CEO’su Jensen Huang, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Suudi-Amerikan Yatırım Forumunda yaptığı açıklamada, Humain’e 18.000 adet yapay zeka GPU göndereceklerini duyurdu. Bu donanımlar, 500 megavat kapasiteli dev veri merkezinin temelini oluşturacak.

    AMD'den 10 milyar dolarlık ortaklık

    AMD de Suudi Arabistan’ın yapay zeka girişimi Humain ile büyük ölçekli bir iş birliğine imza attı. Anlaşmaya göre taraflar, önümüzdeki beş yıl içinde 500 megavatlık yapay zeka bilgi işlem kapasitesi oluşturmak amacıyla 10 milyar dolara kadar yatırım yapacak. Bu altyapı, AMD'nin yüksek performanslı yapay zeka donanımları ve açık kaynaklı ROCm yazılım ekosistemi ile desteklenecek. Proje kapsamında, Suudi Arabistan’dan ABD’ye kadar uzanan bir yapay zeka bilgi işlem ağı kurulması hedefleniyor.

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    Suudi Arabistan’a Amazon, Nvidia ve AMD’den dev yatırım Tam Boyutta Gör
    Yatırımlar bunlarla sınırlı değil. Suudi Arabistan merkezli DataVolt, ABD'de yapay zeka veri merkezleri ve enerji altyapısına 20 milyar dolar yatırım yapacak. Google, DataVolt, Oracle, Salesforce, AMD ve Uber her iki ülkede de en son teknolojilere 80 milyar dolar yatırım yapmayı taahhüt ediyor. Suudi Arabistan ayrıca NASA'nın Artemis II görevine de katılacak. Elbette ABD'den gelen yatırımlar karşılıksız değil: Suudi Arabistan, ABD'den 142 milyar dolarlık savunma ekipman alırken savunma, enerji, teknoloji ve altyapıy alanlarında toplam 600 milyar dolarlık harcama sözü verdi.

    Bu gelişmeler, ABD’nin Ocak ayında gündeme getirdiği Yapay Zeka Yayılımına İlişkin Geçici Nihai Kural adlı ihracat kontrol politikalarının iptali sonrası geldi. Bu kurallar yürürlüğe girseydi, Nvidia’nın Suudi Arabistan’a bu ölçekli bir GPU sevkiyatı yapması neredeyse imkansız hale gelecekti. Öte yandan Humain ile birlikte Suudi Arabistan, kişisel ve finansal verilerin yerel olarak saklanmasını zorunlu kılıyor. Bu politika, Amazon, Google, Oracle gibi firmaların ülkede fiziksel veri merkezleri kurmasını zorunlu hale getiriyor. Humain, sadece bir teknoloji girişimi değil; aynı zamanda Suudi Arabistan’ın yapay zekada bölgesel merkez olma vizyonunun somutlaşmış hali. Şirket, çok modlu Arapça büyük dil modelleri, yeni nesil veri merkezleri, bulut altyapısı ve ileri düzey yapay zeka çözümleri geliştirmeyi hedefliyor.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/nvidia-sending-18-000-ai-gpus-to-saudi-arabias-state-backed-ai-data-centers-in-wake-of-cancelled-export-rules https://techcrunch.com/2025/05/13/aws-enters-into-strategic-partnership-with-saudi-arabia-backed-humain/ https://interestingengineering.com/culture/trump-secures-142b-arms-sale-in-saudi
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