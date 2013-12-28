MSI GX70 Oyuncu Dizüstü Bilgisayarı Video İnceleme

Haber Editörü
|Guzelim ekran kartini cope atmis MSI. 3500 TL yi verebilecek adam 3 - 500 daha koyar adam gibi Monster alir. Buna para verilmez.
| Çalan şarkı bu 1:09 dan sonra :
|3630qm +7970m kullanıyorum canavar gibi işlemci ile çok yazık etmiş msi güzelim f/p ekran kartına ve şu oyunları playclaw4 tarzı programla inceleseniz hem fraps hem cpu-gpu kullanım oranını hem de sıcaklık değerlerini görürüz (dizinizin üzerinde oynamıyorsunuzdur sanırsam) daha yararlı olur inceleme için teşekkürler... :))
|yorum yapan arkadaslar genelde islemci tarafına yüklenmişler haklı olarak. cünkü test sonucları o sekil... Sunu belirtmek isterim. elimde hem i7 3610m hem de amd a10 5757m li laptop var. ve amd li laptopun islemci performansından gayet memnunum. basta fan sıkıntım vardı düzeldi simdi cihaz ucuyor resmen. Bu arada intel gibi bir devin pazarı domine etmek icin bu testlere nasıl oynayabilecegini de belirtmek isterim ! arkadaslar sunu söyliyim bu benchmarklara pek aldırmayın. samsung testlerde hile yapıyor diye cıkan haberleri hatırlıyorum. 4 quad 2.5 ghz 4mb L2 cache bir islemcinin i5 ten düsük bench mark skoru almasını pek mantıklı bulmuyorum. i5 hala somut 2 cekirdek. diger 2 izlec bana reklam geliyo. 4 gibi görünüyor ama değil. elimde i7 var öyle aman aman bi numara da yok. render ları amd cihazla alıyorum ve memnunum. bu arada Msi kasaları da tavsiye etmiyorum. daha önceden kullandım ve memnun kalmadım acıkcası...
| aynı fiyata bu ürün dururken gidip gx alınmaz
newegg.com/...
930 dolar i5+gtx770M aynı kasa
|teşekkürler güzel ürün mat ekranda cazibesini artırıyor.
geçen monster aaradı p150hm ile 24 ayı doldurdunuz(garanti bitti)
sorun varmı diye dedim yok .
|İşlemci maalesef çok zayıf. intelin ultrabooklar için yaptığı 3317 bile cinebench 11.5 dan 2.3 civarı bir skor alıyor. Benim anlamadığım nokta ise amd nin a4-5000 diye düşük güç tüketimli bir işlemcisi var onun bile cinebench 11.5 puanı 1.5 gibi o sınıftaki bir işlemci için fena olmayacak bir skorken bu nasıl bu kadar düşük kalıyor anlamış değilim. İşlemci tarafındaki performansın en az 2 katına çıkması gerekiyor.
|Sıcaklık peki?
AMDler genelde ısınan bir platform olarak dilimizde yer etti.Tek fan ile bu durum nasıl olacak?
|Sıcaklık peki?
AMDler genelde ısınan bir platform olarak dilimizde yer etti.Tek fan ile bu durum nasıl olacak?
|cık cık cık çok yazık (işlemci...
İlk kutu açılımlarından biriydi ben yaptım ama bende memnun kalmadım ve sattım ürünü kasası , malzeme kalitesi , sesi , klavyesi işlemci hariç diğer donanımları gerçekten çok güzel ama malesef işlemci gerçekten büyük sıkıntı tamam oyunları 30 fps de çalıştırıyor ki bazen onu bile bulamıyor ama yağ gibi akmıyor 60 lara çıkmıyor çözünürlüğü düşürüyorsun ama sonuç daha kötü çünkü çözünürlük düştükçe ekran kartındaki yük işlemciye biniyor ve orada çuvallıyor
günlük kullanım için internet , film ,müzik işlemcide işe yarar ama oyunda sınıfta kalıyor.