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MSI GX70 Oyuncu Dizüstü Bilgisayarı Video İnceleme

5 yıl
20,4b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda MSI'ın hem işlemci hemde grafik yongası olarak AMD platformunu kullanan 17.3" boyutundaki GX70 dizüstü bilgisayarını inceliyoruz.
 

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WanZei 5 yıl en beğenilen
Burada hata hem AMD hemde MSI ait.Amd mobil olarak platform yetersizliği yüzünden pazarı intel tarafına kaptırdı.MSI ise konfigürasyon konusunda saçma bir hatanın daniskasını yaptı 8970M gibi bir kart böyle bir sistemde harcandı gitti fakat bunun yerine AVADirect Clevo P375SM gibi bir konfigürasyon yapsaydı yok satar diyebilirdik.Intel Core i7 4700HQ ve 8970M güzel ikili olurdu.Zaten çoğu kişi işlemci darboğazı yüzünden bu bilgisayarı almaktan vazgeçti
Burada hata hem AMD hemde MSI ait.Amd mobil olarak platform yetersizliği yüzünden pazarı intel tarafına kaptırdı.MSI ise konfigürasyon konusunda saçma bir hatan...
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war3z 5 yıl


İlk kutu açılımlarından biriydi ben yaptım ama bende memnun kalmadım ve sattım ürünü kasası , malzeme kalitesi , sesi , klavyesi işlemci hariç diğer donanımları gerçekten çok güzel ama malesef işlemci gerçekten büyük sıkıntı tamam oyunları 30 fps de çalıştırıyor ki bazen onu bile bulamıyor ama yağ gibi akmıyor 60 lara çıkmıyor çözünürlüğü düşürüyorsun ama sonuç daha kötü çünkü çözünürlük düştükçe ekran kartındaki yük işlemciye biniyor ve orada çuvallıyor
günlük kullanım için internet , film ,müzik işlemcide işe yarar ama oyunda sınıfta kalıyor.
İlk kutu açılımlarından biriydi ben yaptım ama bende memnun kalmadım ve sattım ürünü kasası , malzeme kalitesi , sesi , klavyesi işlemci ha...
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deathness666 5 yıl
Güzelim 8970m işlemci yüzünden çok kaybetmiş. i7 4700 ile tam anlamıyla canavar olur 7970m-8970m
1 Yanıt Yanıtla +5
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1 Avatar
Tensi 5 yıl
Guzelim ekran kartini cope atmis MSI. 3500 TL yi verebilecek adam 3 - 500 daha koyar adam gibi Monster alir. Buna para verilmez.
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dersimo62 5 yıl
Çalan şarkı bu 1:09 dan sonra :
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ardarda45 5 yıl
3630qm +7970m kullanıyorum canavar gibi işlemci ile çok yazık etmiş msi güzelim f/p ekran kartına ve şu oyunları playclaw4 tarzı programla inceleseniz hem fraps hem cpu-gpu kullanım oranını hem de sıcaklık değerlerini görürüz (dizinizin üzerinde oynamıyorsunuzdur sanırsam) daha yararlı olur inceleme için teşekkürler... :))
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Berk Torku 5 yıl
yorum yapan arkadaslar genelde islemci tarafına yüklenmişler haklı olarak. cünkü test sonucları o sekil... Sunu belirtmek isterim. elimde hem i7 3610m hem de amd a10 5757m li laptop var. ve amd li laptopun islemci performansından gayet memnunum. basta fan sıkıntım vardı düzeldi simdi cihaz ucuyor resmen. Bu arada intel gibi bir devin pazarı domine etmek icin bu testlere nasıl oynayabilecegini de belirtmek isterim ! arkadaslar sunu söyliyim bu benchmarklara pek aldırmayın. samsung testlerde hile yapıyor diye cıkan haberleri hatırlıyorum. 4 quad 2.5 ghz 4mb L2 cache bir islemcinin i5 ten düsük bench mark skoru almasını pek mantıklı bulmuyorum. i5 hala somut 2 cekirdek. diger 2 izlec bana reklam geliyo. 4 gibi görünüyor ama değil. elimde i7 var öyle aman aman bi numara da yok. render ları amd cihazla alıyorum ve memnunum. bu arada Msi kasaları da tavsiye etmiyorum. daha önceden kullandım ve memnun kalmadım acıkcası...
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gtx295 5 yıl
aynı fiyata bu ürün dururken gidip gx alınmaz

newegg.com/...

930 dolar i5+gtx770M aynı kasa
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bytradm 5 yıl
teşekkürler güzel ürün mat ekranda cazibesini artırıyor.
geçen monster aaradı p150hm ile 24 ayı doldurdunuz(garanti bitti)
sorun varmı diye dedim yok .
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Hobar 5 yıl
İşlemci maalesef çok zayıf. intelin ultrabooklar için yaptığı 3317 bile cinebench 11.5 dan 2.3 civarı bir skor alıyor. Benim anlamadığım nokta ise amd nin a4-5000 diye düşük güç tüketimli bir işlemcisi var onun bile cinebench 11.5 puanı 1.5 gibi o sınıftaki bir işlemci için fena olmayacak bir skorken bu nasıl bu kadar düşük kalıyor anlamış değilim. İşlemci tarafındaki performansın en az 2 katına çıkması gerekiyor.
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XinT 5 yıl
Sıcaklık peki?
AMDler genelde ısınan bir platform olarak dilimizde yer etti.Tek fan ile bu durum nasıl olacak?
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XinT 5 yıl
Sıcaklık peki?
AMDler genelde ısınan bir platform olarak dilimizde yer etti.Tek fan ile bu durum nasıl olacak?
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demo22 5 yıl
cık cık cık çok yazık (işlemci...
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