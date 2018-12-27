MSI Trident X ile 4K Ultra Detay deneyimlemece

MSI'ın boyutları konsol, gücü ise profesyonel iş istasyonu kapasitesinde olan Trident X oyuncu bilgisayarını bağladık 4K televizyona, 4K oyunculuğun sınırlarını zorladık.

MSI Trident X, konsol kadar alanda Core i7 9700K işlemci, 32GB RAM, RTX 2080 ve 512GB SSD - 2 TB HDD sıkıştırıyor. Biri 4K oyun oynamak istiyorsa o biziz :D