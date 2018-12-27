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MSI Trident X ile 4K Ultra Detay deneyimlemece

4 ay
15,3b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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MSI'ın boyutları konsol, gücü ise profesyonel iş istasyonu kapasitesinde olan Trident X oyuncu bilgisayarını bağladık 4K televizyona, 4K oyunculuğun sınırlarını zorladık.
MSI Trident X, konsol kadar alanda Core i7 9700K işlemci, 32GB RAM, RTX 2080 ve 512GB SSD - 2 TB HDD sıkıştırıyor. Biri 4K oyun oynamak istiyorsa o biziz :D 

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caneycaney 4 ay en beğenilen
mesut çevik'in CONOVOR BU AKIYEAH AKIYEAH demesi çok abes olmuş.Reklamın da bu kadarı diyor yani.
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atabey444 4 ay
Mesut gittikçe itici oluyorsun yapma kardeşim
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Sharparrow 4 ay
"deneyimlemece" ne ya? Şaka mı?
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cronus75 4 ay
Bazı veletler sanırım kıskançlık ve kızgınlıktan aşırı tepkiler yazıyor ama çok eğlenceli olmuş, sonuçta inceleme değil, deneyim yaşatmak için yapılmış bir video...
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MDV 4 ay
hahaha bu ne?

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Mihrali Bey 4 ay
Sen yerine ben utandım mesut abi.
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danteauditore 4 ay
Aşırı yapmacık. Şu konsol dediğin ederinden çok fazla olan sevimsiz kutuyu bedava verseler dahi çekilmemesi gereken bir video. Kalite yerin dibinde
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IMPEDIMENTA 4 ay
klasik mesut çevik iticiliği. deneyimlemece yazmış bir de ergen kezbanlar gibi. bu adam halen dh de nasıl barınıyor anlamıyorum
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hatrix 4 ay
bu nasıl çoktan bi incelemedir
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Erwin-Rommel 4 ay
Parodi falan mı bu video?
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Amd64x2 4 ay
2003 ten beri DH'yi takip ediyorum... Şaşkınlığımı gizleyemiyorum ve ne diyeceğimi bilemedim.
"Lan"lı "lun"lu konuşmak sana hiç yakışmadı Mesut. Daha doğrusu böyle bir platforma yakışmadı. Tamam özel hayatımızda TRT Türkçesi ile konuşmuyoruz ama...
Valla yanlış anlama senin tarzın kesinlikle bu değil. Buysa da 15 yıldır taklit ettiğin şeye geri dön.
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Fulton 4 ay
Dehşetül vahşet bir inceleme (!)
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martax32 4 ay
"Aha geliyo gaç gaç gaç gaç"
Bu ne lan ? Enes batur'un veletlere hitap ettiği videolara dönmüş.
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