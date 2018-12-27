MSI Trident X ile 4K Ultra Detay deneyimlemece

Genel Yayın Yönetmeni
MSI'ın boyutları konsol, gücü ise profesyonel iş istasyonu kapasitesinde olan Trident X oyuncu bilgisayarını bağladık 4K televizyona, 4K oyunculuğun sınırlarını zorladık.
MSI Trident X, konsol kadar alanda Core i7 9700K işlemci, 32GB RAM, RTX 2080 ve 512GB SSD - 2 TB HDD sıkıştırıyor. Biri 4K oyun oynamak istiyorsa o biziz :D
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"Lan"lı "lun"lu konuşmak sana hiç yakışmadı Mesut. Daha doğrusu böyle bir platforma yakışmadı. Tamam özel hayatımızda TRT Türkçesi ile konuşmuyoruz ama...
Valla yanlış anlama senin tarzın kesinlikle bu değil. Buysa da 15 yıldır taklit ettiğin şeye geri dön.
Bu ne lan ? Enes batur'un veletlere hitap ettiği videolara dönmüş.