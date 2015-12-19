MSI anakartlarda, K serisi harici işlemcilere hız aşırtma desteği





Uzun süredir hız aşırtma konusunu sadece K serisi işlemcilere havale eden Intel, Skylake mimarisi ile birlikte diğer modellere kapıyı hafiften aralıyor. Z170 tabanlı anakartlar artık bir BIOS güncellemesi ile K serisi harici işlemcilerin hız aşırtmasına imkan tanıyor.





Çarpan kilidi kapalı işlemcilerde temel frekans değerleri ile oynayarak hız aşırtma mümkün oluyordu ancak diğer bileşenlere yük bindirmesi tüm sistemi riske atıyordu. Intel'in Skylake işlemcilerin temel frekans değerlerini PCIe bus gibi bileşenlere bağlı olmaktan çıkarması, hız aşırtma durumlarında yük bindirmemesini sağladı. Böylece temel frekans değerlerinde hız aşırtma da güvenli hale geldi. Ayrıca daha önce 100MHz,125MHz şeklinde devam eden taban frekans değeri artırımları da Skylake işlemcilerde 1-500MHz arası değerlere dönüştürüldü. Bu sayede hız aşırtmada daha esnek bir yapı sağlandı.





ASRock'un ardından MSI Z170 tabanlı anakartlarda da, yapılacak bir BIOS güncellemesi ile hız aşırtma imkanı sunmayı başlanacak. Güncellemeyi alacak anakartlar XPOWER GAMING TE, GAMING M9, GAMING M7, GAMING M5 ve G45 GAMING şeklinde sıralanıyor. Kaynak linkindeki sayfalarda, anakartlara sunulan BIOS güncellemesi ve hız aşırtma testleri de ayrıntılı bir şekilde paylaşılmış.





Taban frekans değerlerinin artırılması ile ilgili en önemli konu entegre grafik biriminin devre dışı bırakılması gerektiği. Bu bakımdan hız aşırtma yapanların ihtiyaç duyacağı grafik gücünü harici bir ekran kartından sağlaması gerekecek. ASRock, güncellemenin yanında SKY OC adıyla entegre grafik birimini, işlemci turbo oranını ve C-State durumunu devre dışı bıraktığı bir de yazılım geliştirmişti. MSI anakartlarda böyle bir desteği olmadığı için kullanıcılar bu işlemleri kendisi yapacak.





Güncelleme ile hız aşırtılabilecek işlemciler; Intel Pentium G4400, G4500, G4520, Core i3-6100, i3-6300, i3-6320, Core i5-6400, i5-6500, i5-6600 ve Core i7-6700 şeklinde sıralanıyor. Bununla birlikte MSI anakartları için geliştirilen güncelleme şimdilik üçüncü taraf geliştiriciler tarafından sunuluyor.

http://forum.hwbot.org/showpost.php?p=409934&postcount=1