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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI, Intel Cedar Trail tabanlı yeni nesil netbook modelini duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performans tutkunları için hazırladığı üst seviye anakart modeli Big Bang XPower II'yi dün lanse eden MSI, performanstan ziyade taşınabilirliğe önem veren mobil kullanıcılar içinse bugün bir duyuru yaptı ve Intel'in bir önceki jenerasyona göre hem genel işlem hem de grafik performansı açısından önemli güncellemeler yaptığı Cedar Trail kod adlı yeni Atom platformunu temel alan netbook modeli U180'i duyurdu.
32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 1.86GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom N2800 işlemcisinden güç alan netbook, ekran kartı olaraksa özünde bir PowerVR SGX545 çözümü olan işlemciye entegre GMA3650 grafik birimi ile geliyor. 10.1-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde LED-backlit ekran ile donatılan sisteme ayrıca 1GB DDR3 bellek ve 320GB kapasiteli sabit disk eşlik ediyor.
Diğer özellikleri arasında 10/100 LAN, 802.11n WiFi, 0.3 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, kart okuyucusu, Windows 7 Starter işletim sistemi ve 6 hücreli pil gibi detaylara yer verilen yeni netbook modelinin resmi satış tarihi ve tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı henüz açıklanmazken, ön-sipariş listelerine 326 Avro seviyesinde giriş yaptığını görüyoruz.  

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IL EST MON COCAINE 7 yıl
1024*600 ve 1 gb ram anlamdaılar mı hala bu haliyle oyuncaktan başka bir şey değil bunlar
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cgdincer 7 yıl
inceltin sunları biraz
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emregök 7 yıl
ozellikleri yeterli sanırım
sadece nette gezinmek için sayfa hareketleri kaymak gibi ne zaman olacak
bu cözümde sanki buna yaklaşılacak.
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KarabekirLee 7 yıl
Bir çok üretici netbook pazarından çekilemye başladı. Nedir bu netbook inadı anlamadım...
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HighonFire 7 yıl
anlaşıldı netbook pazarında da asus vs msi kapışması olacak :D
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