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MSI'dan 20000TL'lik canavar "GT83VR 6RF TITAN SLI"

2 yıl
13,6b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Dizüstü bilgisayarda oyun oynanmaz mı diyorsunuz? 2 tane GTX1080'den gücünü alan MSI Titan bu sözünüzü unutturabilir :) Ön inceleme videomuzda Tunahan'la birlikte canavara ilk bakış atıyoruz.

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ø 2 yıl
En tepe sistemi toplayıp yanına hatrı sayılır laptop alınacak para. Msi'ın alıcıya hitap etmek değil de, farklı ürünlerle ilgi çekmek gibi bir misyonu var sanki.
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haciyusu 2 yıl
valla uçuk sistem alacak olsam 15000 liraya kendim toplarım ha diyelimki es kaza böyle bir diz üstü almam gerekti gider monster alırım yani sonuçta monster yerli malı "yerli malı yurdum malı "herkez bunu kullanmalı
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Guest-25CF1EFB4 2 yıl
Bunları ancak fetöcüler alabilir :)))
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uranuslu61 2 yıl
Biraz daha para bayilirsaniz 4k ekran seçeneğide var ayrica bunu almaya ancak mesut un maaşı yeter
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huseyincarnege 2 yıl
üstüne binilip geziliyormu
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selahattın ısık 2 yıl
Sistemsel hatadan dolayı bellek 6.4GB yeri 64GB görünmekte....
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theyapici 2 yıl
Gereksiz 1 yıllık sevda seneye cop
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ccguven 2 yıl
Commodore 64 Msi edition
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The white warrior 2 yıl
Kazıklamanın yeni hali
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çokrenkli 2 yıl
Gayet rahat taşınabilecek küçük ama çok güçlü hazır masaüstüler satılıyor.Yanına 1,5 kilodan hafif ultrabook takviyesiyle daha ucuz ve daha fonksiyonel 2 bilgisayarınız olur.
Bu ürün bana hiç mantıklı gelmiyor.
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serafon 2 yıl
Laptop'ta oyun mu oynanır? Oynanır ama bu kadar para verdikten sonra masaüstünü hiçbir şeye tercih etmem; ne işte, ne oyunda! Sadece geçici olarak kullanılabilir.
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