MSI'dan ince tasarımı ve güçlü donanımıyla dikkat çeken dizüstü bilgisayar; X-Slim X460

MSI ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlarını konumlandırdığı X-Slim serisine güçlü konfigürasyonuyla dikkat çeken yeni bir model daha ekliyor. Firma tarafından CeBIT 2011'de katılımcıların beğenisine sunulan X-Slim X460 modeli, Intel'in Huron River kod adını taşıyan Sandy Bridge tabanlı yeni nesil mobil platformunu temel alıyor.

Açıklanan teknik özellik bilgilerine göre Core i5 ve Core i7 serisi Sandy Bridge işlemcileriyle donatılabilen yeni dizüstü bilgisayar, ekran kartı olaraksa 1GB GDDR3 bellekli GeForce 540M GT ile geliyor. Bu sayede DirectX 11 desteği sunan ve yüksek tanımlı videoları akıcı bir şekilde oynatabilen X460, 14-inç 16:9 LED ekrana sahip.

HDTV'lerle bağlantı için üzerinde HDMI portu da bulunan dizüstü bilgisayar aynı zamanda USB 3.0 portuna da destek sunuyor. 802.11n WiFi, Bluetooth ve 720p video kaydı yapabilen HD kamera gibi özellikleri de bünyesinde barındıranX-Slim X460'ın ilerleyen haftalarda satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı fiyatı ise açıklanmadı.