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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI'dan ince tasarımı ve güçlü donanımıyla dikkat çeken dizüstü bilgisayar; X-Slim X460

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan ince tasarımı ve güçlü donanımıyla dikkat çeken dizüstü bilgisayar; X-Slim X460
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MSI ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlarını konumlandırdığı X-Slim serisine güçlü konfigürasyonuyla dikkat çeken yeni bir model daha ekliyor. Firma tarafından CeBIT 2011'de katılımcıların beğenisine sunulan X-Slim X460 modeli, Intel'in Huron River kod adını taşıyan Sandy Bridge tabanlı yeni nesil mobil platformunu temel alıyor.

Açıklanan teknik özellik bilgilerine göre Core i5 ve Core i7 serisi Sandy Bridge işlemcileriyle donatılabilen yeni dizüstü bilgisayar, ekran kartı olaraksa 1GB GDDR3 bellekli GeForce 540M GT ile geliyor. Bu sayede DirectX 11 desteği sunan ve yüksek tanımlı videoları akıcı bir şekilde oynatabilen X460, 14-inç 16:9 LED ekrana sahip.

HDTV'lerle bağlantı için üzerinde HDMI portu da bulunan dizüstü bilgisayar aynı zamanda USB 3.0 portuna da destek sunuyor. 802.11n WiFi, Bluetooth ve 720p video kaydı yapabilen HD kamera gibi özellikleri de bünyesinde barındıranX-Slim X460'ın ilerleyen haftalarda satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı fiyatı ise açıklanmadı.

MSI'dan ince tasarımı ve güçlü donanımıyla dikkat çeken dizüstü bilgisayar; X-Slim X460
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MSI'dan ince tasarımı ve güçlü donanımıyla dikkat çeken dizüstü bilgisayar; X-Slim X460
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Mr.Loney 8 yıl
bu ince halimi:)
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famouse 8 yıl
ammada ince ha ... pizza reklamındakı gibi iiincecik :)
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ozkan_tpc 8 yıl
şu anki piyasaya göre 2500 tl civarı olur.
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KalemKolik 8 yıl
Neresi ince tasarım merak ettim.Eğer bu ince tasarım ise macbook air ve samsung 9 series nedir cevabını bulamadım.
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Scream505 8 yıl
Tam aradığım özellikte ekranı 14" yeterli hafif ve güçlü...
Fiyatını merakla bekliyorum.
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DH Misafiri 8 yıl
Türkiye'de satılmadıktan sonra neye yarar...
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bkadem 8 yıl
Fiyatı abartılı olmazsa taşınabilirlik ve performans açısından alınası bir ürün.
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