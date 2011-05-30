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MSI'dan oyuncular için GeForce GTX 560M donanımlı dizüstü bilgisayar; GT683

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
20,4b
1
6
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı GeForce GTX 560M'i duyurmasıyla birlikte sistem üreticileri de yeni GPU'ya adapte olmaya başladılar. İşte o üreticilerden biri olan MSI, oyuncular için hazırladığı GeForce GTX 560M donanımlı yeni dizüstü bilgisayarı GT683'ü duyurdu. 15.6-inç büyüklüğünde ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan 3.5 Kg ağırlığında dizüstü bilgisayar, Intel'in Huron River platformunu kullanıyor ve 2GHz'de çalışan dört çekirdekli Core i7-2630QM işlemcisinden güç alıyor.

MSI tarafından açıklanan bilgilere göre 8GB'a kadar çift kanal DDR3 bellek desteği ile konfigüre edilebilen dizüstü bilgisayar, RAID 0 konfigürasyonunda çalışan 640GB kapasiteli iki adet sabit disk (her ikisi de 7200 devir/dakika hızlarında çalışıyor) ile toplamda 1.28TB'lık yüksek depolama kapasitesi sunuyor. Optik sürücü olarak DVD yazıcıya yer verilen GT683, donanım özellikleri kadar tasarım detaylarıyla da dikkat çekici bir sistem zira kasanın etrafına yerleştirilen LED aydınlatmalar özellikle karanlık ortamlarda GT683'e farklı bir kimlik kazandırabiliyor. Görüntü kadar ses kalitesiyle de iddialı olduğu belirtilen sistemde Dynaudio hoparlörlere ve subwoofer'a yer veriliyor.

GeForce GTX 560M ile ilgili haberimizde Nvidia'nın farklı bellek seçenkleri sunduğunu belirtmiştik. MSI GT683'de 1.5GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 560M'e yer veriliyor. USB 3.0 teknolojisinin de desteklendiği sistem, bu sayede uyumlu diskler kullanıldığında USB 2.0'a kıyasla ciddi oranda daha yüksek hızlarda veri transferi gerçekleştirebiliyor. GT683'ün diğer özellikleri arasındaysa 2MP kamera, çok formatlı kart okuyucusu, 802.11n WiFi, Gigabit Ethernet, HDMI çıkışı ve 9 hücreli pil gibi detaylara yer veriliyor.

Tam şarjda 3 saat boyunca kullanılabilen MSI GT683'ün yakında pazara sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı hakkında şu an için herhangi bir bilgi bulunmuyor.


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hellmare 8 yıl
GökselÖztürk
Bende msı ın bu modelin almayı düşünüyorum ama bu yorumdan sonra almayabilirim monster ın bir modelinin kasasıyla aynı msı ın kasası arasındaki bağlantı nedir ?

Kardeş ihtiyaçlarını tam belirle ondan sonra sana en uygununu alabilirsin. Mesela optimus veya "değiştirilebilir" grafik tamamen batarya süresi ile ilgili bir kıstas. Bu senin için önemli değilse ve ağırlık sorun teşkil etmiyorsa alabilirsin bu modeli. Çünkü yeterince güçlü. Ama gücü buna yakın ve şarj süresi uygun modellerde var. MSI ile Mosnter arasında ki bağlantı basit. Fokus PC msi ile anlaşıp logoyu söktürüyor ve kendi logosunu yapıştırıp satıyor.(eski modeller için) Olay bu. Fakat bu anlaşma bitti şimdilik. Yeni anlaşması eskisi gibi clevo ile devam ediyor. Zaten birçok markanında arkasında clevo vardır bunu da belirtelim.
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zaferya5 8 yıl
hellmare,

Yazını okudum ve çoğu yönden sırf eleştirisel olarak yazmışsın. Resmen kötülemek niyetin gibi. GT683 seriisi birçok ünlü donanım sitesinden çok yüksek puanlar almış bir cihaz ve tek sorununun ışıklı klavye olmaması diye biliyorum. Ayrıca ağırlığından şikayet etmişsin, sen zaten baştan yanlış bir seçim yapmışsın laptop konusunda. Gaming laptop'ların hepsi belli bir kg üzerinde oluyor bunu sende iyi biliyorsundur. Hatta MSI GT683 gaming laptop'lar arasında hafif sayılabilecek bir laptop. Oyun için yapılan bir sistemin çok güç yiyeceğini herkes biliyor o yüzden şarjı konusundaki eleştirini de mantıksız buluyorum. Lider konumdaki Alienware seriisinden tut tüm gaming laptop'larda şarj sorunu vardır çünkü bunu alan insan prizden çıkarmadan oynar oyununu zaten GTX560M gibi gelişmiş grafik kartları prize takılı olmadan full performans vermezler.

Sevgiler
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GökselÖztürk 8 yıl
Bende msı ın bu modelin almayı düşünüyorum ama bu yorumdan sonra almayabilirim monster ın bir modelinin kasasıyla aynı msı ın kasası arasındaki bağlantı nedir ?
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hellmare 8 yıl
heymen96
Dedigin modelin monster versiyonunu kullaniyorum ve bu dedigin sorunlar ben de yok ses sistemi gayet basarili touchpad de dedigin kadar kotu degil sarj problemi olabilir ona bir sey demiyorum.

Kardeş ben moster filan kullanmıyorum. Amerikadan getirilmiş GX680 modeli bendeki. Ve profesyonel anlamda bakıyorum ben notebooka. Sizin ihtiyaçlarınız nedir bilmiyorum ben kendi ihtiyacıma göre değerlendirdim. Sizi veya bir başkasını oldukça memnun edebilir ama beni o kadarda memnun etmedi. Ses olarak cızırtı yabancı sitelerdede bahsedilmiş. Ama oyunlarda on numara makine ona sözüm yok. Mesela 3.5 kg olmasıda çok kişi için sıkıntı olabilir. Ben alacaklara eksilerini yazdım. Tabi yazdıklarım benim düşüncelerim.Saygılar...
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heymen96 8 yıl
Dedigin modelin monster versiyonunu kullaniyorum ve bu dedigin sorunlar ben de yok ses sistemi gayet basarili touchpad de dedigin kadar kotu degil sarj problemi olabilir ona bir sey demiyorum.
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hellmare 8 yıl
Donanım olarak değiştirilen grafik sistemini maalesef desteklemiyor ve işlemcideki gpu çöpe! Ayrıca bu destek sağlansaydı eminim 9 hücreli pil ile 5 saatin üzerine çok rahat çıkabilirdi. Hem gtx560m çok güç çekiyor merkezi işlemcideki gpu ya göre. Adamlar performansta sorun olmasın düşüncesiyle Optimus sistemini destelememişler. Çok yazık olmuş gerçekten. 3 saatlil pil süreside her şey kapalı iken en düşük ışık ve durağan durumda ikendir. Yoksa nette dolaşsanız 2 saati geçmez oyun ise 1 saati ancak bulur. Işıklar ise çok gereksiz. Ben kapatıyorum her seferinde. Açılışta otomatik kendini açıyor bende. Birde fan sürekli sesli çalışıyor gece rahatsız etmeye başlıyor ben gibi gece çok yazı okuyanları pek memnun etmeyecektir. Kasası plastik vari bir yapıda. tuşları ise skandal ötesi. MSI eşşek yükü ile paramızı olıyor ama dandik bir klavye ile yollamış ürünü. Her bastığımda esniyor ve ben bu yazıyıda yazrken esnemeye bağlı olarak artan sinir katsayım artıyor. Full HD ekran ise masaüstünde kullanılamaz derecede küçültüyor simgeler. Ama filmler için iyi olabilir. Ses kalitesini de abrtmamak gerek. Ben beğenmediğim için Creative 5.1 sistemi bağlıyorum çoğu kez. Çok açınca üzerideki hoparlörler cırtı yapıyor maalesef. 2 tane usb 3.0 olması çok iyi gerçekten. Hızlı bir arabirim. Ama hızı usb 2.0 5 katı kadar olmuyo. Yaklaşık ortalama 70-80 mb civarı oluyor. Tabi bu hızda harddiskinde sınırlarını görmemizde etkili oluyor. Ama yinede hız çok iyi eski sürüme göre. Unutmadan şunuda belirteyim ki mause pad iğrenç denecek düzeyde sıradan ve boş. Düşünün multitouch bile yok. Bırak çoklu dukunuşu sağda sanal kaydırma bile yok! Fiyat bilgisi biliniyor ve USA de 1499 dolar olarak belirlenmiş. Ancak ülkemizde 3200 tl den aşağı gelmez.
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