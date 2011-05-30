MSI'dan oyuncular için GeForce GTX 560M donanımlı dizüstü bilgisayar; GT683

Nvidia'nın dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı GeForce GTX 560M'i duyurmasıyla birlikte sistem üreticileri de yeni GPU'ya adapte olmaya başladılar. İşte o üreticilerden biri olan MSI, oyuncular için hazırladığı GeForce GTX 560M donanımlı yeni dizüstü bilgisayarı GT683'ü duyurdu. 15.6-inç büyüklüğünde ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan 3.5 Kg ağırlığında dizüstü bilgisayar, Intel'in Huron River platformunu kullanıyor ve 2GHz'de çalışan dört çekirdekli Core i7-2630QM işlemcisinden güç alıyor.
MSI tarafından açıklanan bilgilere göre 8GB'a kadar çift kanal DDR3 bellek desteği ile konfigüre edilebilen dizüstü bilgisayar, RAID 0 konfigürasyonunda çalışan 640GB kapasiteli iki adet sabit disk (her ikisi de 7200 devir/dakika hızlarında çalışıyor) ile toplamda 1.28TB'lık yüksek depolama kapasitesi sunuyor. Optik sürücü olarak DVD yazıcıya yer verilen GT683, donanım özellikleri kadar tasarım detaylarıyla da dikkat çekici bir sistem zira kasanın etrafına yerleştirilen LED aydınlatmalar özellikle karanlık ortamlarda GT683'e farklı bir kimlik kazandırabiliyor. Görüntü kadar ses kalitesiyle de iddialı olduğu belirtilen sistemde Dynaudio hoparlörlere ve subwoofer'a yer veriliyor.
GeForce GTX 560M ile ilgili haberimizde Nvidia'nın farklı bellek seçenkleri sunduğunu belirtmiştik. MSI GT683'de 1.5GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 560M'e yer veriliyor. USB 3.0 teknolojisinin de desteklendiği sistem, bu sayede uyumlu diskler kullanıldığında USB 2.0'a kıyasla ciddi oranda daha yüksek hızlarda veri transferi gerçekleştirebiliyor. GT683'ün diğer özellikleri arasındaysa 2MP kamera, çok formatlı kart okuyucusu, 802.11n WiFi, Gigabit Ethernet, HDMI çıkışı ve 9 hücreli pil gibi detaylara yer veriliyor.
Tam şarjda 3 saat boyunca kullanılabilen MSI GT683'ün yakında pazara sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı hakkında şu an için herhangi bir bilgi bulunmuyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kardeş ihtiyaçlarını tam belirle ondan sonra sana en uygununu alabilirsin. Mesela optimus veya "değiştirilebilir" grafik tamamen batarya süresi ile ilgili bir kıstas. Bu senin için önemli değilse ve ağırlık sorun teşkil etmiyorsa alabilirsin bu modeli. Çünkü yeterince güçlü. Ama gücü buna yakın ve şarj süresi uygun modellerde var. MSI ile Mosnter arasında ki bağlantı basit. Fokus PC msi ile anlaşıp logoyu söktürüyor ve kendi logosunu yapıştırıp satıyor.(eski modeller için) Olay bu. Fakat bu anlaşma bitti şimdilik. Yeni anlaşması eskisi gibi clevo ile devam ediyor. Zaten birçok markanında arkasında clevo vardır bunu da belirtelim.
Yazını okudum ve çoğu yönden sırf eleştirisel olarak yazmışsın. Resmen kötülemek niyetin gibi. GT683 seriisi birçok ünlü donanım sitesinden çok yüksek puanlar almış bir cihaz ve tek sorununun ışıklı klavye olmaması diye biliyorum. Ayrıca ağırlığından şikayet etmişsin, sen zaten baştan yanlış bir seçim yapmışsın laptop konusunda. Gaming laptop'ların hepsi belli bir kg üzerinde oluyor bunu sende iyi biliyorsundur. Hatta MSI GT683 gaming laptop'lar arasında hafif sayılabilecek bir laptop. Oyun için yapılan bir sistemin çok güç yiyeceğini herkes biliyor o yüzden şarjı konusundaki eleştirini de mantıksız buluyorum. Lider konumdaki Alienware seriisinden tut tüm gaming laptop'larda şarj sorunu vardır çünkü bunu alan insan prizden çıkarmadan oynar oyununu zaten GTX560M gibi gelişmiş grafik kartları prize takılı olmadan full performans vermezler.
Sevgiler
Kardeş ben moster filan kullanmıyorum. Amerikadan getirilmiş GX680 modeli bendeki. Ve profesyonel anlamda bakıyorum ben notebooka. Sizin ihtiyaçlarınız nedir bilmiyorum ben kendi ihtiyacıma göre değerlendirdim. Sizi veya bir başkasını oldukça memnun edebilir ama beni o kadarda memnun etmedi. Ses olarak cızırtı yabancı sitelerdede bahsedilmiş. Ama oyunlarda on numara makine ona sözüm yok. Mesela 3.5 kg olmasıda çok kişi için sıkıntı olabilir. Ben alacaklara eksilerini yazdım. Tabi yazdıklarım benim düşüncelerim.Saygılar...