MSI'dan oyuncular için GeForce GTX 560M donanımlı dizüstü bilgisayar; GT683

Nvidia'nın dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı GeForce GTX 560M'i duyurmasıyla birlikte sistem üreticileri de yeni GPU'ya adapte olmaya başladılar. İşte o üreticilerden biri olan MSI, oyuncular için hazırladığı GeForce GTX 560M donanımlı yeni dizüstü bilgisayarı GT683'ü duyurdu. 15.6-inç büyüklüğünde ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan 3.5 Kg ağırlığında dizüstü bilgisayar, Intel'in Huron River platformunu kullanıyor ve 2GHz'de çalışan dört çekirdekli Core i7-2630QM işlemcisinden güç alıyor.

MSI tarafından açıklanan bilgilere göre 8GB'a kadar çift kanal DDR3 bellek desteği ile konfigüre edilebilen dizüstü bilgisayar, RAID 0 konfigürasyonunda çalışan 640GB kapasiteli iki adet sabit disk (her ikisi de 7200 devir/dakika hızlarında çalışıyor) ile toplamda 1.28TB'lık yüksek depolama kapasitesi sunuyor. Optik sürücü olarak DVD yazıcıya yer verilen GT683, donanım özellikleri kadar tasarım detaylarıyla da dikkat çekici bir sistem zira kasanın etrafına yerleştirilen LED aydınlatmalar özellikle karanlık ortamlarda GT683'e farklı bir kimlik kazandırabiliyor. Görüntü kadar ses kalitesiyle de iddialı olduğu belirtilen sistemde Dynaudio hoparlörlere ve subwoofer'a yer veriliyor.

GeForce GTX 560M ile ilgili haberimizde Nvidia'nın farklı bellek seçenkleri sunduğunu belirtmiştik. MSI GT683'de 1.5GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 560M'e yer veriliyor. USB 3.0 teknolojisinin de desteklendiği sistem, bu sayede uyumlu diskler kullanıldığında USB 2.0'a kıyasla ciddi oranda daha yüksek hızlarda veri transferi gerçekleştirebiliyor. GT683'ün diğer özellikleri arasındaysa 2MP kamera, çok formatlı kart okuyucusu, 802.11n WiFi, Gigabit Ethernet, HDMI çıkışı ve 9 hücreli pil gibi detaylara yer veriliyor.

Tam şarjda 3 saat boyunca kullanılabilen MSI GT683'ün yakında pazara sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı hakkında şu an için herhangi bir bilgi bulunmuyor.