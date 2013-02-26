MWC 2013: Firefox OS'e bir destek de Sony'den

Mobil Dünya Kongresi'nden Mozilla ve Firefox OS meraklıları için güzel haberler gelmeye devam ediyor.Mozilla Vakfının geliştirdiği açık kaynaklı mobil işletim sistemi Firefox OS'e ZTE, Huawei, Alcatel ve LG'den sonra Sony'den de destek geldi.
Sony ile iletişim dünyasının önemli servis sağlayacılarından Telefonica'nın birlikte düzenlediği basın toplantısında duyurulan iş birliği çerçevesinde Mozilla Firefox OS'li akıllı telefonun geliştirme aşamasında olduğu açıklandı. Sony Mobile'ın icra kurulu başkan vekili ve Ürün Grubu başındaki üst düzey yöneticisi Bob Ishida, kendileri için hedefin üst düzey kullanıcı deneyimini olduğunu belirttiği açıklamada şunları ifade etti:
"Sony Mobile olarak müşterilerimize üst düzey kullanıcı deneyimi sunmamızı sağlayacak yenilikçi teknolojileri her zaman değerlendiriyoruz. Bu kapsamda mühendislerimiz, geliştirebilirlik anlamında önemli potansiyele sahip olan Firefox OS Mobile ve HTML5 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor."
Bob Ishida, geliştirme çalışmaları kapsamında, servis sağlayıcısı iş ortaklarıyla da birlikte çalışarak geliştirme aşamasındaki Firefox OS'li ilk akıllı telefonunu 2014 yılında satışa sunmayı planladıklarını söyledi. Öte yandan Telefónica'nin üst düzey yöneticisi Marieta del Rivero ise Firefox OS için yaptıkları iş birliğinin pazarın yeni segmentlerine ulaşabilmek için bir fırsat olduğunu ifade etti.
http://blog.digital.telefonica.com/?press-release=sony-mobile-telefonica-reinforce-partnership Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Android çeşitlilik olsun diye çıkmıştı, bakalım ilerleyen bu çeşitliliğe ne kadar dayanabilecek.
kullanımını alt seviyede tutabilirler mi göreceğiz bakalım.
Batarya tüketiminin açık kaynakla alakası yok. Android temelde Linux olmasına rağmen gerçekte Linux ile alakası olmayan bir sistem. Sanal makine üzerinden çalışması ve tamamen internete bağımlı yapısı yüzünden aşırı batarya tüketimi olan bir sistem. Bakınız iPhone'a hâlâ 1 GHz ile çalışıp 1.5 GHz Android cihazlar ile aynı performansı verebiliyor. Hatta onlardan daha stabil çalışıyor. Bunun Linux örneği MeeGo işletim sistemli N9'dur. Batarya ömrü de gayet iyi.
Bence Android i yakalamak için geç kaldılar.
Hatirladigim kadariyla xperia x2 iydi o cihaz. Basarili olmamasina sasilmamali yani.
Bence windowphone sisteminde de bir cihazi olmali diye dusunuyorum samsung gibi.
Sony genel anlamda hiç windows cihazı çıkartmadı. Çıkan ürünler htc üretimi idi.
Dahası çok sistem olmasinin kime ne faydası var. Androidde bir suru uygulama aldim simdi iphone yada wp ye gecersem heba olacaklar.
Nasıl bi mantığın var anlamadım ama firefox os Ã destek vermesi beleşçiliği göstermez aksine risk aldığını gösterir çünkü firefox os wp ye göre yeni bir işletim sistemi wp nin iyi kötü oturmuş bir sistemi 130000 İ aşmış uygulama sayısı var