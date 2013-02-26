MWC 2013: Firefox OS'e bir destek de Sony'den

Mobil Dünya Kongresi'nden Mozilla ve Firefox OS meraklıları için güzel haberler gelmeye devam ediyor.Mozilla Vakfının geliştirdiği açık kaynaklı mobil işletim sistemi Firefox OS'e ZTE, Huawei, Alcatel ve LG'den sonra Sony'den de destek geldi.

Sony ile iletişim dünyasının önemli servis sağlayacılarından Telefonica'nın birlikte düzenlediği basın toplantısında duyurulan iş birliği çerçevesinde Mozilla Firefox OS'li akıllı telefonun geliştirme aşamasında olduğu açıklandı. Sony Mobile'ın icra kurulu başkan vekili ve Ürün Grubu başındaki üst düzey yöneticisi Bob Ishida, kendileri için hedefin üst düzey kullanıcı deneyimini olduğunu belirttiği açıklamada şunları ifade etti:

"Sony Mobile olarak müşterilerimize üst düzey kullanıcı deneyimi sunmamızı sağlayacak yenilikçi teknolojileri her zaman değerlendiriyoruz. Bu kapsamda mühendislerimiz, geliştirebilirlik anlamında önemli potansiyele sahip olan Firefox OS Mobile ve HTML5 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor."

Bob Ishida, geliştirme çalışmaları kapsamında, servis sağlayıcısı iş ortaklarıyla da birlikte çalışarak geliştirme aşamasındaki Firefox OS'li ilk akıllı telefonunu 2014 yılında satışa sunmayı planladıklarını söyledi. Öte yandan Telefónica'nin üst düzey yöneticisi Marieta del Rivero ise Firefox OS için yaptıkları iş birliğinin pazarın yeni segmentlerine ulaşabilmek için bir fırsat olduğunu ifade etti.

http://blog.digital.telefonica.com/?press-release=sony-mobile-telefonica-reinforce-partnership