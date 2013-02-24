MWC 2013 : Samsung 1TB kapasiteli medya merkezi cihazını tanıttı





Galaxy Note 8.0 cihazını henüz MWC 2013 etkinlikleri başlamadan tanıtmayı tercih eden Samsung, ardından da oturma odaları için geliştirdiği HomeSync adlı medya akış ve paylaşım cihazını tanıttı.





Orta üst seviye bir mobil cihazın sahip olduğu donanım özelliklerini barındıran ürün, Android Jelly Bean işletim sistemi üzerinde çalışıyor ve sekiz farklı hesabın şifresi ile kablosuz olarak bağlanarak medya içeriklerini kendi cihazlarına aktarmasına olanak tanıyor. Böylece tüm aile medya paylaşımına ortak olurken, istenirse aktarım şifreli olarak da sunulabiliyor. Ürün harici ekranlara HDMI 1.4 üzerinden bağlanırken, 1080p Full HD çözünürlüğe kadar pek çok video formatına da destek veriyor.





Ayrıca Android işletim sistemi sayesinde set üstü akıllı TV kutusu olarak da ürünü kullanabiliyorsunuz.





Ürünün özelliklerine kısaca bakacak olursak; 1.7GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 1GB DDR3 RAM, 1TB HDD, 8GB eMMC depolama, Ethernet, dual bant WiFi, Bluetooth 4.0, USB 3.0 desteği, microUSB şeklinde sayılabilir.





Ürün Nisan ayında global piyasada olacak ve fiyat bilgisi önümüzdeki dönemde belirlenecek.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-announces-HomeSync---a-1TB-media-streaming-hub-with-Android-and-multiple-format-support_id40129