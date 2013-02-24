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MWC 2013 : Samsung 1TB kapasiteli medya merkezi cihazını tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Medya Oynatıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2013 : Samsung 1TB kapasiteli medya merkezi cihazını tanıttı

Galaxy Note 8.0 cihazını henüz MWC 2013 etkinlikleri başlamadan tanıtmayı tercih eden Samsung, ardından da oturma odaları için geliştirdiği HomeSync adlı medya akış ve paylaşım cihazını tanıttı.

Orta üst seviye bir mobil cihazın sahip olduğu donanım özelliklerini barındıran ürün, Android Jelly Bean işletim sistemi üzerinde çalışıyor ve sekiz farklı hesabın şifresi ile kablosuz olarak bağlanarak medya içeriklerini kendi cihazlarına aktarmasına olanak tanıyor. Böylece tüm aile medya paylaşımına ortak olurken, istenirse aktarım şifreli olarak da sunulabiliyor. Ürün harici ekranlara HDMI 1.4 üzerinden bağlanırken, 1080p Full HD çözünürlüğe kadar pek çok video formatına da destek veriyor.

Ayrıca Android işletim sistemi sayesinde set üstü akıllı TV kutusu olarak da ürünü kullanabiliyorsunuz.

Ürünün özelliklerine kısaca bakacak olursak; 1.7GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 1GB DDR3 RAM, 1TB HDD, 8GB eMMC depolama, Ethernet, dual bant WiFi, Bluetooth 4.0, USB 3.0 desteği, microUSB şeklinde sayılabilir.

Ürün Nisan ayında global piyasada olacak ve fiyat bilgisi önümüzdeki dönemde belirlenecek. 

http://www.phonearena.com/news/Samsung-announces-HomeSync---a-1TB-media-streaming-hub-with-Android-and-multiple-format-support_id40129 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Firaristt 6 yıl en beğenilen
Ekrem Çukurca ile çeviri haberden iyi günler.
Ekrem bey, lütfen sadece çeviri yapmayın. Bilgiyi, içeriği biraz genişletin. Ancak bunu yaparken yorum katmayın. Çeviri ile haberleri DH yönetimi kabul ediyorsa ben de yazar olmak isterim. (Android Türkiye'den tecrübem var. Çeviri yapmak kolay. Biraz ingilizce ve Sözlük kullanmak yeterli...)
Ekrem Çukurca ile çeviri haberden iyi günler.Ekrem bey, lütfen sadece çeviri yapmayın. Bilgiyi, içeriği biraz genişletin. Ancak bunu yaparken yorum katmayı...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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AERN 6 yıl
Ben beğenmedim.
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IRFUN4EVER 5 yıl
Arkadaşlar cihaz Samsung mağazalarında satışa başladı. 649 TL fiyatı var amerika fiyatı 299 USD. amerikadan ucuza geldi.
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Firaristt 6 yıl en beğenilen
Ekrem Çukurca ile çeviri haberden iyi günler.
Ekrem bey, lütfen sadece çeviri yapmayın. Bilgiyi, içeriği biraz genişletin. Ancak bunu yaparken yorum katmayın. Çeviri ile haberleri DH yönetimi kabul ediyorsa ben de yazar olmak isterim. (Android Türkiye'den tecrübem var. Çeviri yapmak kolay. Biraz ingilizce ve Sözlük kullanmak yeterli...)
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isoomail 6 yıl
İşte beklenen medya player, smart tv cihazı ve torrent downloader.

samsung şu cihazı uygun fiyattan çıkartsın da sorunlarımızdan kurtulalım. piyasadaki ne olduğu belli olmayan cihazları alıp paramızı çarçur etmeyelim. (android boxları kastediyorum)
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Grasyas01 6 yıl
Torrent için güzel olur içinde android varmış zaten
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memoseler 6 yıl
Çok güzel bir ürün olmuş.
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