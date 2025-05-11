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    Samsung, dünyanın ilk 500Hz oyuncu monitörünü satışa sundu

    Samsung, dünyanın ilk 500Hz oyuncu monitörünü piyasaya sürdü. 27 inç gaming monitör Odyssey OLED G6, ultra akıcı görseller ve hızlı tepki süresi isteyen rekabetçi oyunculara yönelik.

    Samsung Odyssey OLED G6 (G60SF) Tam Boyutta Gör
    Samsung’un yeni oyuncu monitörü, 500Hz yenileme hızı sunan ekranıyla öne çıkıyor. 27 inç QHD ekran, rekabetçi oyuncular için tasarlanmış ve ultra hızlı tepki süresi, gelişmiş soğutma teknolojisi ve canlı QD-OLED görseller sunuyor.

    Samsung Odyssey OLED G6 (G60SF) gaming monitör özellikleri

    Samsung Odyssey OLED G6 (G60SF) oyuncu monitörü özellikleri Tam Boyutta Gör
    Samsung Odyssey OLED G6 (G60SF) gaming monitör, 500 Hz ultra yüksek yenileme hızı ve 0,03 ms'ye kadar tepki hızı (GTG standardı) ile geliyor. Net ve canlı görüntüleme için gelişmiş parlaklık ve geniş renk aralığı sunan 27 inç QD-OLED panel kullanıyor. Ayrıca 16:9 en boy oranı, 1000 nit maksimum parlaklık, 2560x1440 piksel çözünürlük ve HDR10+ oyun desteği sağlıyor. Ekran, parlama önleyici bir katmana sahip.

    Monitörün OLED Safeguard+ teknolojisi, temel sıcaklığı azaltmak üzere grafit levhadan 5 kat daha hızlı ısıyı dağıtan dinamik bir soğutma sistemi içeriyor. Dahili termal modülasyon sistemi, monitörün soğutmasını korumak için parlaklığı otomatik olarak kontrol ediyor.

    Monitör, logolar ve görev çubukları gibi statik görüntülerde parlaklığı azaltarak ekran yanmasının önüne geçiyor. Ekran yırtılmasını önlemek ve akıcı oyun görselleri sağlamak için AMD FreeSync Premium Pro ve NVIDIA G-SYNC uyumlu. Bağlantı noktaları arasında; 1 adet Display Port (1.4), kulaklık çıkışı, 2 adet USB Type-A ve 1 adet USB Type-B yer alıyor. Monitör harici adaptör üzerinden AC100 - 240V güç kaynağı ve 140W güç tüketimine sahip.

    Samsung Odyssey OLED G6 (G60SF) oyuncu monitörü fiyatı

    Monitör, yükseklik ayarı, eğme, dikey ayarlama, sol/sağ dönüş ve VESA duvar montajını destekliyor. Samsung Odyssey OLED G6 (G60SF), 1488 dolar fiyat etiketiyle satışta. Türkiye’de şu an monitörün daha düşük yenileme hızı sunan modelleri satılıyor.

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    turkelvis 1 gün önce

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