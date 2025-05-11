Samsung, dünyanın ilk 500Hz oyuncu monitörünü satışa sundu

Samsung Odyssey OLED G6 (G60SF) gaming monitör özellikleri
Monitörün OLED Safeguard+ teknolojisi, temel sıcaklığı azaltmak üzere grafit levhadan 5 kat daha hızlı ısıyı dağıtan dinamik bir soğutma sistemi içeriyor. Dahili termal modülasyon sistemi, monitörün soğutmasını korumak için parlaklığı otomatik olarak kontrol ediyor.
Monitör, logolar ve görev çubukları gibi statik görüntülerde parlaklığı azaltarak ekran yanmasının önüne geçiyor. Ekran yırtılmasını önlemek ve akıcı oyun görselleri sağlamak için AMD FreeSync Premium Pro ve NVIDIA G-SYNC uyumlu. Bağlantı noktaları arasında; 1 adet Display Port (1.4), kulaklık çıkışı, 2 adet USB Type-A ve 1 adet USB Type-B yer alıyor. Monitör harici adaptör üzerinden AC100 - 240V güç kaynağı ve 140W güç tüketimine sahip.
Samsung Odyssey OLED G6 (G60SF) oyuncu monitörü fiyatı
Monitör, yükseklik ayarı, eğme, dikey ayarlama, sol/sağ dönüş ve VESA duvar montajını destekliyor. Samsung Odyssey OLED G6 (G60SF), 1488 dolar fiyat etiketiyle satışta. Türkiye’de şu an monitörün daha düşük yenileme hızı sunan modelleri satılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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