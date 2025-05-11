Galaxy Z Fold 7'nin boyutları ortaya çıktı: En ince katlanan telefon olacak!

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Tam Boyutta Gör Birkaç gün önce, Samsung'un yaklaşmakta olan Galaxy Z Fold 7 modelinin oldukça ince bir gövdeye sahip olacağına dair iddialar ortaya atılmıştı. Buna iddialara göre cihaz, açıldığında 3,9 mm, katlandığında 8,9 mm kalınlığı ile şimdiye kadarki en ince katlanabilir telefon unvanını ele geçirecek.

Daha büyük boyutlara sahip olacak

Yeni bir sızıntı, Galaxy Z Fold 7'nin boyutlarını daha detaylı olarak ortaya koyuyor. Bu verilere göre, telefon açıldığında 158,4 x 143,1 x 3,9 mm ölçülerine sahip olacak. Bu da, cihazın selefine göre daha uzun, geniş ve elbette ince olacağını ortaya koyuyor. Galaxy Z Fold 7 böylece, Oppo'nun 4,2 mm kalınlığındaki Find N5'ini bile geride bırakacak. Find N5'in katlı haldeyken 8,9 mm kalınlığında olduğunu belirtelim.

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Çerçeveler de inceliyor

Aynı kaynağa göre, içteki katlanabilir ekranın çerçeveleri de daha ince olacak. Fold 6'nın 1,9 mm kalınlığındaki çerçevelerine kıyasla yeni model 1 mm çerçeveye sahip olacak. Flip 7'de ise bu değer 1,2 mm olacak.

Görünüşe göre Samsung, son yıllarda Çinli üreticilere karşı geride kaldığı katlanabilir telefon segmentinde bu sefer ciddi bir atılım yapacak. Ne yazık ki, Fold 7'nin pil kapasitesinde bir iyileşme olmayacak gibi görünüyor. Telefonun selefiyle aynı 4.400 mAh pille geleceği belirtiliyor.

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Samsung Galaxy Z Fold 7, en ince katlanabilir telefon olacak!