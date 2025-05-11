Galaxy Z Fold 7'nin boyutları ortaya çıktı: En ince katlanan telefon olacak!

Daha büyük boyutlara sahip olacak
Yeni bir sızıntı, Galaxy Z Fold 7'nin boyutlarını daha detaylı olarak ortaya koyuyor. Bu verilere göre, telefon açıldığında 158,4 x 143,1 x 3,9 mm ölçülerine sahip olacak. Bu da, cihazın selefine göre daha uzun, geniş ve elbette ince olacağını ortaya koyuyor. Galaxy Z Fold 7 böylece, Oppo'nun 4,2 mm kalınlığındaki Find N5'ini bile geride bırakacak. Find N5'in katlı haldeyken 8,9 mm kalınlığında olduğunu belirtelim.
Çerçeveler de inceliyor
Aynı kaynağa göre, içteki katlanabilir ekranın çerçeveleri de daha ince olacak. Fold 6'nın 1,9 mm kalınlığındaki çerçevelerine kıyasla yeni model 1 mm çerçeveye sahip olacak. Flip 7'de ise bu değer 1,2 mm olacak.
Görünüşe göre Samsung, son yıllarda Çinli üreticilere karşı geride kaldığı katlanabilir telefon segmentinde bu sefer ciddi bir atılım yapacak. Ne yazık ki, Fold 7'nin pil kapasitesinde bir iyileşme olmayacak gibi görünüyor. Telefonun selefiyle aynı 4.400 mAh pille geleceği belirtiliyor.Kaynakça https://x.com/UniverseIce/status/1920823082853282001 https://x.com/UniverseIce/status/1920820304193916934 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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