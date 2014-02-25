MWC 2014 : Samsung'un fuardaki üçüncü giyilebilir cihazı Gear Fit oldu









Samsung'un Galaxy S5 amiral gemi modelini tanıtmasının ardından bu kez sahneye firmanın sağlık takip cihazı çıktı. Bir süredir iddiaları gündeme gelen sağlık takip cihazı Samsung Gear Fit resmiyet kazandı.





1.84 inçlik kavisli Super AMOLED ekrana sahip olan Gear Fit bilekliği, 432x128 piksel çözünürlük sunuyor. Fitness ölçümü yanında cihaz nabız ve uyku düzenini takip ediyor, adım sayma ve egzersiz takibi yapıyor. Ayrıca akıllı telefona bağlanarak gelen çağrı, SMS, email gibi bildirimleri de ekrana getiriyor. Gear Fit öncekilere göre daha fazla Samsung telefonuna destek sunacak.





Samsung Gear Fit, ikinci nesil Gear saatlerine göre daha az kullanım süresi sunuyor. Standart kullanım ile cihaz 3-4 güne kadar idare edebiliyor. Gear 2 serisi bunu 6 güne kadar çıkarabiliyordu.





Samsung yeni giyilebilir cihazı için bir fiyat belirlemedi ancak Nisan ayında Galaxy S5 ile birlikte global olarak satışa sunulacağını belirtti.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-Gear-Fit-brings-a-curved-display-to-a-health-tracking-band_id53081