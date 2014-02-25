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MWC 2014 : Samsung'un fuardaki üçüncü giyilebilir cihazı Gear Fit oldu

5 yıl
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20
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2014 : Samsung'un fuardaki üçüncü giyilebilir cihazı Gear Fit oldu


 Samsung'un Galaxy S5 amiral gemi modelini tanıtmasının ardından bu kez sahneye firmanın sağlık takip cihazı çıktı. Bir süredir iddiaları gündeme gelen sağlık takip cihazı Samsung Gear Fit resmiyet kazandı.

1.84 inçlik kavisli Super AMOLED ekrana sahip olan Gear Fit bilekliği, 432x128 piksel çözünürlük sunuyor. Fitness ölçümü yanında cihaz nabız ve uyku düzenini takip ediyor, adım sayma ve egzersiz takibi yapıyor. Ayrıca akıllı telefona bağlanarak gelen çağrı, SMS, email gibi bildirimleri de ekrana getiriyor. Gear Fit öncekilere göre daha fazla Samsung telefonuna destek sunacak.

Samsung Gear Fit, ikinci nesil Gear saatlerine göre daha az kullanım süresi sunuyor. Standart kullanım ile cihaz 3-4 güne kadar idare edebiliyor. Gear 2 serisi bunu 6 güne kadar çıkarabiliyordu.

Samsung yeni giyilebilir cihazı için bir fiyat belirlemedi ancak Nisan ayında Galaxy S5 ile birlikte global olarak satışa sunulacağını belirtti. 

http://www.phonearena.com/news/Samsung-Gear-Fit-brings-a-curved-display-to-a-health-tracking-band_id53081 Yorum Yaz
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damn2u 5 yıl en beğenilen
Ürünü çok beğendim fakat sırf bu cihazı kullanabilmek için Samsung telefon kullanma zorunluluğu pek hoş olmamış.
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WoXeD 5 yıl
dün tanıtılmış en güzel cihaz buydu.
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john ronald reuel tolkien 5 yıl
Telefon dışında yaptığı herşeyin tasarımı mükemmele yakın özellikle tv leri ve laptopları. Gear fitte öyle fakat bu samsung telefonları niye bu kadar kötü yapıyor hala anlayabilmiş değilim.
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vamp 5 yıl
Bu cihaz güzel olmuş
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E_Aydin35 5 yıl
Bu saat özellikle eğimi, yapısı, tasarımı ve şıklığı ile gerçekten bileklik niyetine takılabilecek bir ürün omuş.. Samsung'un sporu bu kadar önemsediğini bilmiyordum açıkcası, spor, sağlık gibi hayatımızın aslında vazgeçilmez olması gereken öğelerini Gear Fit ile sunmuş, bakalım fiyatı hangi seviyelerde olacak..
Gear 2'den ucuz olacaktır büyük ihtimal ancak aradaki farkın fazla olması başlı başına Gear Fit'in tercih edilmesi konusunda yardımcı olur. Aksi taktirde 5S-5C durumuna dönüşür..
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xaimwadi 5 yıl
Bu samsung napıyor ya!!!
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okan_cehapelioglu 5 yıl
güzel bi cihaza benziyor samsung tasarımcılara pek yakışmamış acıkcası
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SıradanÇinkoKarbonPil 5 yıl
kabul etmek gerekirki bu çok güzel olmuş.
Bunu tasarlayan firma nasıl s5'ide tasarlamış olabilirki :D
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Fiyaka1903 5 yıl
Galaxy gear 3 zoom active :D
Tamam çok vurmayin :D
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SERDARbdrm 5 yıl
aslında sony de bir bileklik çıkardı ama bununla karşılaştırınca çocuk oyuncağı gibi. Huawei TalkBand B1 var bir de ama oda bunun yanında fos. samsung bu ikisini fena hırpaladı segmentte.
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umut_baris 5 yıl
Bence bu kadar kablosuz teknolojileri üstümüzde taşımamalıyız.

Telefonla bile aynı odada uyumuyorum. Evimde 12 metre ethernet kullanıyorum.
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SERDARbdrm 5 yıl
keşke z2 ile kullanılabilse :)
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WoXeD 5 yıl
dün tanıtılmış en güzel cihaz buydu.
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