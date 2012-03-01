Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

MWC: Huawei'den 4 çekirdekli Ascend D Quad! video ön inceleme

7 yıl
161,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mobil Dünya Kongresi 2012'de Dünyanın en hızlı telefonuna sahip olduğunu iddia eden Huawei'in standındayız. Bakalım Ascend D quad bekleneni verebiliyor mu?
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MCErgun 7 yıl en beğenilen
huvaley
havalay
havayi
havai
huveyi
huvele
huaveyi
huvaye
hovay
1 Yanıt Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cremiesto 7 yıl
Erdi abi gözlükler güzelde bu aklıma geldi görür görmez seni

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
virtue28 7 yıl Bamya Avcisi
korkuadam


virtue28


korkuadam

Şimdi asıl soru geliyor:Galaxy S2 HDE Lite mı Huawei Ascend D Quad mı?

yalnış bir soru soruyorsun, işlemci vs denk değiller, S 3 çıkarsa onunla kıyasla. Ha bu S2 hd kötü demek değil


Ne yani hızlı olması için illa dört çekirdek mi olması gerekiyor? S2 HD LTE'de Qualcomm MSM 8260 Dual-core 1500MHz var.3 Ghz bir telefon için yeter de artar.Ki zaten S2'ye göre %20 hızlanmış, Huawei ise 4 çekirdek eklemiş, gereksiz yere şarj yiyor.Bunu yapacağına 1.5 Ghz'lik çift çekirdekli işlemci koy telefona S2 HD gibi olsun.Şu anda kullandığım tablet, evdeki 2 bilgisayarımdan da hızlı,işlemcisi daha iyi.Peki bu bilgisayarlarım kasıyor mu? Hayır,biri İOS işletim sistemi diğeri Windows olmasına rağmen ikisi de kasmıyor.Ama 4 çekirdek telefonlara yük oluşturur.Boşuna şarj yer,yüksek voltajlı batarya koyarsın pahalı derler.O yüzden çift çekirdek,iyi bir işlemci olduğu zaman yeterli olur.Bir de ortada Samsung kalitesi var yani,Amoled vs vs.

Adamlar A9 mimariden 64 bitlik işlemci geliştirmişler. Ben sana ekrandan bahsetmedim. İşlemci teknolojisi olarak S3 ile kıyaslanabilir dedim ki bu işlemci ile ilgili olarak Tegra 3 den daha iyi oldugu soyleniyor. Başka forumlara incelemelere baktın mı bilmiyorum ama D quad ile ilgili pek bir bilgin yok gibi. Burada ayrıntılı bilgi pek yok.

işlemci olarak 4 çekirdek olsada yüzde 50 ye yakın pil tasarrufu sağladıgını açıklamışlar ki, bunu böyle geliştiren Huawei nin kendisi...Genel olarak yüzde 30 enerji tasarufu sağlayan özel güç yönetimi sistemi varmıs. Yani şimdiki işlemci mimarisi oldugu gibi 4 cekirdeğe cıkarıp verilmemiş.

Genel itibari ile piyasa çıkıp testlerden sonra anlaşılacak ama adamlar boşuna dünyanın en hızlısını yaptık diyeceğini sanmıyorum ki hedeflerinde yakın gelecekde ilk 3 e girmek gibi bir planları var. Gözüküyor ki bunu yapabilecek kabiliyetleri var ki bu işlemciyi geliştirip böyle sunabiliyor...

Sen takmışsın kafaya samsung söyle samsung böyle, ben samsung kötü demedim ki. 4 çekirdek telefonda yük olusturur da demişsin eminim çift cekirdekler cıkarkende ne gereği var yük olusturur demişsindir. Söylenecek cok sey var ama gereği yok yeterince yazdım. Samsung iyidir hoştur ama bu firmalarıda surekli yapamaz edemez gibi kötülememek lazım...
korkuadamvirtue28korkuadamŞimdi asıl soru geliyor:Galaxy S2 HDE Li...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tayyarağa 7 yıl
hep japonlar yapardı şimdide çinliler yapmaya başladı aslansın huaweiiii
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mez 7 yıl
alt tarafı 6 ay kullanacagınız bir telefon 16 cekirdekli olsa ne olur olmasa ne olur, aya mekik mi yollayacaksınız kardesim!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
bence samsung falan hikaye getireceklerse bu "Huawei"getirilmeli. hem ucuz hem güçlü telefonları var . nokia aldığıma pişmanım c6-00 var bende satmayı düşünüyorum üstüne az para koyuk en kötü ideos x5 alırım gerçekten güzel tasarımlı bi telefon. iyi forumlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rooftop 7 yıl
Bu videomuzda göbekli asosyal pc kullanıcısının mavi rayban takarak Cool gozukmeyecegini inceliyoruz
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Djalma Feitosa Dias 7 yıl rooftop
rooftop

Bu videomuzda göbekli asosyal pc kullanıcısının mavi rayban takarak Cool gozukmeyecegini inceliyoruz

Bu tip insanları direk
lıyacaksın.....
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
adamlar bizi kazıklamak ıcın ellerinden geleni yapıyolar heryıl her marka onlarca cıhaz cıkarıyo evt hosumuza gıdıyo ama her yıl mecburıymıs gıbı bu kadar guncelleıp pıyasata cıhaz surmek zorundalarmı acaba sonucta aldıgımız her cıhaz bır yıl sonra eskımıs oluyo. umarım telefonlarda artık oyun konsolları gıbı 7,8 yıl gıderlerde bızde bu tuketım ve ısraf cılgınlıgından kurtuluruz adamlar sadece kamera ve ekranı guncelleyıp ısıtıp ısıtıp verıyolar okadar cok ekran cesıdı okadar cok ıslemcı turu varkı kafamız kazan oldu
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iLsrt 7 yıl
o büyük tuşlu olan hoşuma gitti ne zaman çıkar acaba :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Menow 7 yıl
korkuadam
Ne yani hızlı olması için illa dört çekirdek mi olması gerekiyor? S2 HD LTEde Qualcomm MSM 8260 Dual-core 1500MHz var.3 Ghz bir telefon için yeter de artar.


Çift çekirdek 1500 MHz işlemcinin, her bir çekirdeğinin MHz hızlarını toplayarak 3 GHz değer elde edip yeterli diyen bu genci ayakta alkışlıyorum!
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tanreall 7 yıl Menow
Menow

korkuadam
Ne yani hızlı olması için illa dört çekirdek mi olması gerekiyor? S2 HD LTEde Qualcomm MSM 8260 Dual-core 1500MHz var.3 Ghz bir telefon için yeter de artar.


Çift çekirdek 1500 MHz işlemcinin, her bir çekirdeğinin MHz hızlarını toplayarak 3 GHz değer elde edip yeterli diyen bu genci ayakta alkışlıyorum!

OC yapmamış allahtan.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fukasaku 7 yıl
SupperMert
Orijinalden alıntı: DH Misafiri
Orijinalden alıntı: SupperMert Birçok cihazın incelemesini tanıtmı izledim vede kullandım ancak şu iphone daki ekran hassasiyeti hiçbir cihazda yokk...
bunu izleyerek nasıl anladınız? hiçbirinin iphonedan farkı yok. elinize alıp deneyin bence.
Ekranları geçerken anlaşılıyor. Denediğim ve birçok testini izlediğim cihazdada aynı olay söz konusu. iphone da parmağınızı çok az kaydırsanızda ekran değişiyor ancak diğer cihazların hepsinde tabletlerde dahil parmağın daha uzun mesafe sürmeniz gerekiyor. Bende Htc cihaz kullanıyorum ve aynı durum söz konusu.

bu tamamen yazılımsal bi durum bende htc kullanıyorum ve parmağımı kısa bi mesafe kaydırdıgımda ekran değişiyor ama go laucnher filan yüklediğimde menüde neredeyse parmağımı bi bastan diğer başa kaydrmam gerkiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aziz77 7 yıl
ismini teleffuz edemediğim marka ama fena işler yapmıyor hani.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tanreall 7 yıl
alykoo

o büyük tuşluyu dedem görmesin



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
1,6b izlenme · 21 sa. yeni video
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,4b izlenme · 1 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,1b izlenme · 4 gün
13:18
2si1 inceleme | Samsung Galaxy Buds ön inceleme
863 izlenme · 4 sa. yeni video
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,5b izlenme · 1 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,4b izlenme · 2 hf.
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
876 izlenme · 4 sa. yeni video
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
931 izlenme · 21 sa. yeni video
04:18
Honor 10 ön inceleme "Huawei P20'nin uygun fiyatlı hali"
14,7b izlenme · 1 yıl
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,2b izlenme · 3 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
16,3b izlenme · 2 gün
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
7,7b izlenme · 3 gün
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,1b izlenme · 2 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,4b izlenme · 2 hf.
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,7b izlenme · 4 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim