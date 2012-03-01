MWC: Huawei'den 4 çekirdekli Ascend D Quad! video ön inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
|hep japonlar yapardı şimdide çinliler yapmaya başladı aslansın huaweiiii
|alt tarafı 6 ay kullanacagınız bir telefon 16 cekirdekli olsa ne olur olmasa ne olur, aya mekik mi yollayacaksınız kardesim!
|bence samsung falan hikaye getireceklerse bu "Huawei"getirilmeli. hem ucuz hem güçlü telefonları var . nokia aldığıma pişmanım c6-00 var bende satmayı düşünüyorum üstüne az para koyuk en kötü ideos x5 alırım gerçekten güzel tasarımlı bi telefon. iyi forumlar
|Bu videomuzda göbekli asosyal pc kullanıcısının mavi rayban takarak Cool gozukmeyecegini inceliyoruz
rooftop
Bu tip insanları direk lıyacaksın.....
|adamlar bizi kazıklamak ıcın ellerinden geleni yapıyolar heryıl her marka onlarca cıhaz cıkarıyo evt hosumuza gıdıyo ama her yıl mecburıymıs gıbı bu kadar guncelleıp pıyasata cıhaz surmek zorundalarmı acaba sonucta aldıgımız her cıhaz bır yıl sonra eskımıs oluyo. umarım telefonlarda artık oyun konsolları gıbı 7,8 yıl gıderlerde bızde bu tuketım ve ısraf cılgınlıgından kurtuluruz adamlar sadece kamera ve ekranı guncelleyıp ısıtıp ısıtıp verıyolar okadar cok ekran cesıdı okadar cok ıslemcı turu varkı kafamız kazan oldu
|o büyük tuşlu olan hoşuma gitti ne zaman çıkar acaba :)
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korkuadam
Çift çekirdek 1500 MHz işlemcinin, her bir çekirdeğinin MHz hızlarını toplayarak 3 GHz değer elde edip yeterli diyen bu genci ayakta alkışlıyorum!
Menow
OC yapmamış allahtan.
SupperMert
bu tamamen yazılımsal bi durum bende htc kullanıyorum ve parmağımı kısa bi mesafe kaydırdıgımda ekran değişiyor ama go laucnher filan yüklediğimde menüde neredeyse parmağımı bi bastan diğer başa kaydrmam gerkiyor.
|ismini teleffuz edemediğim marka ama fena işler yapmıyor hani.
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alykoo
havalay
havayi
havai
huveyi
huvele
huaveyi
huvaye
hovay
Adamlar A9 mimariden 64 bitlik işlemci geliştirmişler. Ben sana ekrandan bahsetmedim. İşlemci teknolojisi olarak S3 ile kıyaslanabilir dedim ki bu işlemci ile ilgili olarak Tegra 3 den daha iyi oldugu soyleniyor. Başka forumlara incelemelere baktın mı bilmiyorum ama D quad ile ilgili pek bir bilgin yok gibi. Burada ayrıntılı bilgi pek yok.
işlemci olarak 4 çekirdek olsada yüzde 50 ye yakın pil tasarrufu sağladıgını açıklamışlar ki, bunu böyle geliştiren Huawei nin kendisi...Genel olarak yüzde 30 enerji tasarufu sağlayan özel güç yönetimi sistemi varmıs. Yani şimdiki işlemci mimarisi oldugu gibi 4 cekirdeğe cıkarıp verilmemiş.
Genel itibari ile piyasa çıkıp testlerden sonra anlaşılacak ama adamlar boşuna dünyanın en hızlısını yaptık diyeceğini sanmıyorum ki hedeflerinde yakın gelecekde ilk 3 e girmek gibi bir planları var. Gözüküyor ki bunu yapabilecek kabiliyetleri var ki bu işlemciyi geliştirip böyle sunabiliyor...
Sen takmışsın kafaya samsung söyle samsung böyle, ben samsung kötü demedim ki. 4 çekirdek telefonda yük olusturur da demişsin eminim çift cekirdekler cıkarkende ne gereği var yük olusturur demişsindir. Söylenecek cok sey var ama gereği yok yeterince yazdım. Samsung iyidir hoştur ama bu firmalarıda surekli yapamaz edemez gibi kötülememek lazım...