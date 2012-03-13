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MWC: Nokia, 41MP kameralı telefonu 808 Pureview'ü anlatıyor
7 yıl
108,8b
1
Cep Telefonları
1963
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Mobil Dünya Kongresinde belki de en çok konuşulan konulardan biri olan Nokia'nın 41MP çözünürlükte dijital kameraya sahip cep telefonu modeli 808 Pureview'ün detayları bu videoda!
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createemir
7 yıl
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En çok merak ettiğim şey Nokia 2002 veya 2003 yılı yapımı olan ARM11 işlemciyi nerden buluyor ?
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+27
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meego
7 yıl
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şu multimedyaya "maltimedya" diyorlarya gıcık oluyorum...
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BERAGORN
7 yıl
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Symbian son güncellemelerle hoşuma gitmeye başladı aslında
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soylu
6 yıl
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41 mp değilde sanki 10 mp gibi...
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DH Misafiri
7 yıl
editörün seçimi
bence olmamıs 12 mp sony xperia s var ama performans bakımından super bı tel qalaxy s3 te cıkacak nokıa dokunmatıkte tutmadı bence 41 mp camera var ama sonra ne olcak 100 mp cıkaracak bence 16 mp tarzı bısı cıkarsaydı daha quzel olurdu cunku o paraya pro bı makına alınır .s
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DH Misafiri
7 yıl
editörün seçimi
anrdiod olmadıktan sonra 51 piksel olsun boş
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hancock06
7 yıl
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haha nokia müzik serisinden sonra fotoğraf seriside geldi. nokia nın batmasını istemem. çeşit oluyor siemens in kapanması mesela kötü oldu. her firmanın kendine ait bir tarzı oluyor bunu seviyorum. ama nokia biraz yavaş geliştiriyor kendini ve telefonları aynı özelliklerde başka bir telefona göre pahalı.piyasada samsung lg ve htc var. aynı özellikleri çok ucuza üretiyorlar.bu yüzden nokia nın işi çok zor.
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ahmet izmirli
7 yıl
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BU NOKİA BATMAZZZZZZZZZZZZZZZZ
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DH Misafiri
7 yıl
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Merhaba bunun ön kamerası var mı ?
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reactor1111
7 yıl
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harika cihaz. samsung s in yazılım güncellemesi faciasından sonra nokia nın değeri dahada anlaşılacaktır.
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lovekrand
7 yıl
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Nokia nın son çırpınışları bu olsa gerek..
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MERCURY2000
7 yıl
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Bu cihazın kamera performansını deneyimlemek isterim. Gercekten etkileyici bir rakam bir telefon için. Kameranın sınırlarını zorlayıp neymiş ne değilmiş öğrensek.
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TIMERIDER
7 yıl
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nokia N8 canon eos dslr ile kapıştırılmıştı,bunu neyle kapıştıracaklar bilemiyorum
.Nokia çok kaliteli cihazlar yapıyor
hayret konu içinde nokia battı batacak diyen sayısında düşüş var,ümitleri kalmadı heralde
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freefalcon
7 yıl
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Uzun bir aradan sonra özellik olarak iyi bir telefon yapmış Nokia, ama onu da kalınlığı ile bozmuş..
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hayret konu içinde nokia battı batacak diyen sayısında düşüş var,ümitleri kalmadı heralde