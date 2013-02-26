MWC: Nokia Lumia 720, 520, Nokia 105 video inceleme

Bu videomuzda 2013 Mobil Dünya Kongresinde Nokia tarafından duyurusu yapılan Lumia 720, Lumia 520 ve 15€'lik fiyatıyla(vergiler hariç) Nokia 105'i değerlendiriyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.