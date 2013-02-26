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MWC: Nokia Lumia 720, 520, Nokia 105 video inceleme

6 yıl
13,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda 2013 Mobil Dünya Kongresinde Nokia tarafından duyurusu yapılan Lumia 720, Lumia 520 ve 15€'lik fiyatıyla(vergiler hariç) Nokia 105'i değerlendiriyoruz.
 

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suvari25 6 yıl en beğenilen
Biz, en temel ihtiyaçlarımızdan en ağır şekilde vergilendirilen bir ülkede yaşıyoruz. O 15 euroluk telefon en iyi ihtimal ile 140 lira satılacak.

Ne hakla, bulunduğu kategoride en temel işlevleri yerine getiren, kesinlikle lüks olmayan ve artık bir ihtiyaç haline gelen bu mala %350 oranında vergi konuluyor anlamak mümkün değil.

İnanın umrumda değil iphone 5 in 2000 liraya satılması. Fiyatını beğenmezsin almazsın . Şart mı yani ? Ancak bir cep telefonu bulundurmak bir gerekliliktir. Yeri gelir acil bir durumda hayatını kurtarır, yeri gelir başkasının hayatını kurtarır.
Devletimiz, bu ihtiyacımızı kötüye kullanarak bizi sömürüyor. Yazıklar olsun. Devletin kendi eliyle diktiği, akaryakıttan sonraki en büyük kazıktır.
Biz,en temelihtiyaçlarımızdanen ağırşekilde vergilendirilen bir ülkede yaşıyoruz. O 15 euroluk telefon en iyi ihtimal ile 140 lira satılacak...
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TheMEA 6 yıl
15€, yanlış mı okudum diye tekrar okudum. Nokia askere gideceklere bir güzellik yapmış.
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asaf_asaf 5 yıl
Arkadaslar dun lumia 520 aldim ilk windows deneyimim. Market ten twitter yukledim icinde yoktu.hesabima giris yapamiyorum. By hesap Su an kullanilamiyor veya sonra deneyin diyor. Hic bir twitter hesabimi acmiyor giremiyorum. Yardim edin
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Uluç. 6 yıl
Lumia 520, WindowsPhone8 macerası yaşamak isteyenler için en ideal seçeneklerden biri olabilir.
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camoka5 6 yıl
böyle diyorsunuz ama bu alınan vergiler olamasa ne durumda olacağımızı hiç düşünmüyorsunuz. Vergi sisteminin bozukluğu ve özelliklede her insanın vergi kaçırmaya çalıştığı her açıkta devleti kazıklamaya çalıştığı bir ülkede bu vergilerde çok normal. Gelirden alamadığı verigiyi mecbur kullanmak zorunda olduğumuz yerlerden alıyorlar. Bir sorunda her zaman devleti suçlamak kolay ama onalarında bazı şeylere zorlandığını ve ekonomini okadar da basit bir şekilde yürümediğini de düşünmek gerekiyor.

emrevural sen yaptığın yorumun farkında mısın? sen çalıştın mı hiç? para falan kazandın mı? akşam akşam yorumunu gördüm aklım gitti. ne demek abi "onların da bazı şeylere zorlandığını ve ekonominin o kadar da basit bir şekilde yürümediğini düşünmek gerekiyor". O kadar da basit bir şekilde para toplamasını biliyorlar ama. Parasını vermeyen var diye gidip parasını verenden 10 kat para almak nasıl bir mantıkdır. Hadi bunu düşünüp pişkin pişkin yapan bir devlet var sesini çıkarmayan bir halk olduğu için de, bunu savunmak nedir? dolaylı verginin savunması olur mu? Gitsin parasını vermeyenden alsın. O kadar para veriyoruz nasıl yapacağını da kendi bulsun.
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curufperlit 6 yıl
arkadaşlar güzel tartışıyosunuzda ülkemizde artık ucuz telefon kullanan mı kaldı? Olsa bile %1 lik kesimdir.

etrafınıza biraz bakın %30 iphone %30 Samsung %30 htc-sony

Devlet vergi almasın demiyoruzda devlet hakkaten abartıyor.

Meclisdekiler kendileri için yedikleri yemeklerin bile katkısını artırdıdılar.

adam 1 lira dışarda 100 liralık yemegi yiyor.

Vur sırtına vatandaşın.Sorsan tüm liderler halka hizmet eder hereks kendi çıkarı için orada

Birgün bir milletvekilini geçinemiyorum diye eylem yaptığını görsem gözüm açık gitmem.
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emrevural 6 yıl camoka5
camoka5

böyle diyorsunuz ama bu alınan vergiler olamasa ne durumda olacağımızı hiç düşünmüyorsunuz. Vergi sisteminin bozukluğu ve özelliklede her insanın vergi kaçırmaya çalıştığı her açıkta devleti kazıklamaya çalıştığı bir ülkede bu vergilerde çok normal. Gelirden alamadığı verigiyi mecbur kullanmak zorunda olduğumuz yerlerden alıyorlar. Bir sorunda her zaman devleti suçlamak kolay ama onalarında bazı şeylere zorlandığını ve ekonomini okadar da basit bir şekilde yürümediğini de düşünmek gerekiyor.

emrevural sen yaptığın yorumun farkında mısın? sen çalıştın mı hiç? para falan kazandın mı? akşam akşam yorumunu gördüm aklım gitti. ne demek abi "onların da bazı şeylere zorlandığını ve ekonominin o kadar da basit bir şekilde yürümediğini düşünmek gerekiyor". O kadar da basit bir şekilde para toplamasını biliyorlar ama. Parasını vermeyen var diye gidip parasını verenden 10 kat para almak nasıl bir mantıkdır. Hadi bunu düşünüp pişkin pişkin yapan bir devlet var sesini çıkarmayan bir halk olduğu için de, bunu savunmak nedir? dolaylı verginin savunması olur mu? Gitsin parasını vermeyenden alsın. O kadar para veriyoruz nasıl yapacağını da kendi bulsun.

devleti savunduğum yok. o koltuğa kim gelirse gelsin hatta sende gelsen bugün yapılan şeylerin aynısını yapmak zorunda kalcaksın buna emin ol.
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DH Misafiri 6 yıl
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DH Misafiri 6 yıl
bence çok iyi olmuş
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DH Misafiri 6 yıl
Abi 35 tl lil telefon nasıl yüz lira olur anlamak zor.bu nasıl wergidir.
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V911 6 yıl
Arkadaşlar birşey sorucam, Babam iş gereği Hollanda veya almanyaya gidiyor sene içerisinde, acaba oradan 15 avroya alsa 1-2 tane Nokia 105 , Türkiyeye girişte ne kadar para öder? Kutusunu vs açsa hatta kullansa gelirken.
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dockhanger 6 yıl
devlet vergi almanın sistemini güzel bulmuş sen ac kal susuz kal devletin umru olmaz o alcagınının peşindedir milletide umrunda degildir gördüklerime göre yazıyorum
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umutarslan.com 6 yıl
telefon pahalı
araba pahalı
benzin pahalı
dvi girişli monitörün bile vergisi indirilmemişti zamanında.Matbaa yeniden kalkarsa türkiyemden şaşırmam..Diğer ülkeler nereden vergi topluyorsa bizde de oradan toplansın yeter artık.yabancı ülkelerin forumlarında bizim burada 150 milyar olan araba orada 40 milyar civarı.Adamlar diyor special edition mu altın kaplama mı felan :D sinirden gülüyorum resmen..
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FreeRun 6 yıl
nokia 105 i türkiyeye gelince alıcam.
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konix 6 yıl
FM 13 oynayanlar vergi sistemimizin 3. Dünya ülkelerinden farklı olmadığını anlayacaklardır. Adaletsiz vergilendirme sisteminin kurbanı oluyoruz malesef. 100 TL vergi + 15 Euro telefon fiyatı + Firmaların karı = 150TL (en az)
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