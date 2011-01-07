Mac App Store'un ilk gün başarısı: 1 milyondan fazla uygulama indirildi

Apple resmi açılışını dün gerçekleştirdiği Mac App Store uygulama mağazasının ilk gününde bir milyondan fazla uygulama indirildiğini açıkladı. Mac OS X Snow Leopard kullanıcılarının erişebildiği Mac App Store, eğitim ve oyun gibi farklı kategoriler altında binden fazla uygulama (ücretli ve ücretsiz ) ile hizmete açılmıştı.

İlk gün başarısıyla ilgili olarak bir açıklama yapan Steve Jobs; "Mac App Store'un aldığı tepki bizi hayrete düşürdü. Geliştiriciler uygulamalarını getirerek harika bir iş başardılar ve kullanıcılar, Mac App Store'un kolay ve eğlenceli kullanımına aşık oldular. dedi. İlk gününde bir milyondan fazla uygulama indirilen Mac App Store, iPhone/iPad kullanıcılarından sonra bilgisayar kullanıcılarının da AppStore tarzı bir uygulama mağazasına ihtiyaç duyduklarını gösteren önemli bir gelişme olarak yorumlanıyor.

Apple'a yakın kaynaklar, kullanıcılardan gelen yoğun talebe paralel şekilde Mac App Store'daki uygulama sayısının hızla artacağını belirtiyorlar.