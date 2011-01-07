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Mac App Store'un ilk gün başarısı: 1 milyondan fazla uygulama indirildi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,9b
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple resmi açılışını dün gerçekleştirdiği Mac App Store uygulama mağazasının ilk gününde bir milyondan fazla uygulama indirildiğini açıkladı. Mac OS X Snow Leopard kullanıcılarının erişebildiği Mac App Store, eğitim ve oyun gibi farklı kategoriler altında binden fazla uygulama (ücretli ve ücretsiz ) ile hizmete açılmıştı.

İlk gün başarısıyla ilgili olarak bir açıklama yapan Steve Jobs; "Mac App Store'un aldığı tepki bizi hayrete düşürdü. Geliştiriciler uygulamalarını getirerek harika bir iş başardılar ve kullanıcılar, Mac App Store'un kolay ve eğlenceli kullanımına aşık oldular. dedi. İlk gününde bir milyondan fazla uygulama indirilen Mac App Store, iPhone/iPad kullanıcılarından sonra bilgisayar kullanıcılarının da AppStore tarzı bir uygulama mağazasına ihtiyaç duyduklarını gösteren önemli bir gelişme olarak yorumlanıyor.

Apple'a yakın kaynaklar, kullanıcılardan gelen yoğun talebe paralel şekilde Mac App Store'daki uygulama sayısının hızla artacağını belirtiyorlar.


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savinelli 8 yıl
Mac yeni sürümünde bu tarz bir kısıtlamaya kavuşursa beni hiç şaşırtmayacak. Çünkü Apple bir cihazında uyguladığı kısıtlamaları diğer cihazına çabucak adapte eden bir firma ve bence yapacaktır da. Netice de Apple dan bahsediyoruz. Kalitesini korumak ve üreticileri kendi cihazları için icerik üretmeye teşvik adına yapmayacakları şey yok diye düşünüyorum. Mac ile windows kiyaslanirken yakın zamanda son kullanıcı yönünde en büyük eksiği olan 3. Parti yazılım destegine de böylece kavuşmuş olur. Hatta her iddiasına varım ileride Windows 8 ile belki aynı sistemi Windows da kopyalar. Tabii ne kadar başarılı olur bilinmez çünkü Windows için uygulama bulmak zaten çok kolay. Ama mac için (özellikle de mac i hayatinda ilk defa kullanan insanlar için) uygulama bulmak ve bulduğun programın birde crackli sürümünü bulmaya çalışmak tam bir eziyet. Bu bağlamda mac app Store hem uygulamaları tek bir yere toplayarak Windows önünde yazılım destegini güçlendirmeye ve yazılımları kolay bulunabilir kılmaya çalışıyor hem de crackli yazılım kullanmak isteyenlerin eminim iştahını kabartiyordur. Netice de kola bulunabilen kolay kırılan demektir. Mac için en kolay bulunabilen crackli programlar hep en büyükleri yani en çok kullanılan ve en erisilebilir olanlariydi (: jailbreak edilmiş iPhone da nasıl featured bölümünde bulunan bütün uygulamaların cracklisi bulunabiliyorsa mac de de aynısı olacaktır. Daha çok illegal uygulama ortada gezecektir ama uygulama geliştiriciler de buyuk kitlelere kolayca ulaşabildikleri için şimdikinden daha çok kazanacaklardir..
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gokmen07 8 yıl
DEĞERLİ ARKADAŞLAR BENDE AMERİKADAN GELME BİR HAFTALIK MACBOOK AİR 11'İNC 128GB SSD BİLGİSAYAR VAR HARİKA BİR ŞEY ALMAK İSTEYENE DUYRULUR E- MAİL ADRESİM gokmen-0707@hotmail.com adresinden ulaşabilirler cihaz kutusunda

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sonixTR 8 yıl
Mac App Store açıldığı gün hacklendi, ama kaliteli App'leri satın almakta fayda var
Emeğe saygı

Ama satın almadan bir göreyim derseniz, App cracklenip kullanılabilir, begenildiginde parası ödenmesi şartıyla :))
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desert_rain 8 yıl
guzel oldu. ancak lion da sadece app den kurulur mantigi olmaz, olamaz. Yakarim bu bilgisayari oyle bi sey yaparlarsa. Gerci lion almayi dusunmuyorum. Zaten windows dan sonra mac os kullanmak acaip yapti' bana yeter snow leopard bir sure daha. PAra bayilmayacam :)
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bayozi 8 yıl
alakasız birsey indiriler cracklayıp net dagıtırlar iphone ve ipadde oldugu gibi .
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explorerAA 8 yıl
App store super olduya tum yazilimlarin bir arada toplanmasi istenildiginde cabucak ulasilabilmesi super.
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Hobar 8 yıl
mac e de jailbreak gerekecek o zaman
uygulama geliştiricilerin desteklemesi doğal ama kullanıcılar açısından büyük kısıtlama bence. korsana engel olabileceklerini de düşünmüyorum
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flayzeraynx 8 yıl
yakinda geliyor zaten, subat basi gibi mac'lerde app store icin de jailbreak yapilabilecek
ihackintosh.com/...
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matkapmatkap 8 yıl
Bazilari Mac OsX Lion ile birlikte Mace program yuklemenin tek yolunun Mac App store olacagini soyluyor. Tabi ki bu konuda elimizde hicbir haber yok ama bilgisi olan var mi bu dedikodu hakkinda?
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dozdoz 8 yıl

matkapmatkap

Bazilari Mac OsX Lion ile birlikte Mace program yuklemenin tek yolunun Mac App store olacagini soyluyor. Tabi ki bu konuda elimizde hicbir haber yok ama bilgisi olan var mi bu dedikodu hakkinda?



Boyle şey olamaz çok saçma,iphone ipad eyvallah ama bunu bilgisayarlara uyarlıyamazlar , bu tarz bir kısıtlamayı kimse kaldıramaz diye düşünüyorum.
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