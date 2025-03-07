M3 Ultra'dan ilk sonuçlar paylaşıldı: M2 Ultra ve M4 Max'ten ne kadar hızlı?

Kaçıranlar için Apple'ın tanıttığı yeni Mac Studio modeli, M4 Max ve M3 Ultra olmak üzere iki farklı işlemci seçeneğiyle geliyor. Geekbench'ten alınan görüntüye baktığımızda ise, M3 Ultra'lı sürümün 24 performans ve 8 verimlilik çekirdeği içeren 32 çekirdekli bir CPU'ya sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca 256GB birleşik bellek bulunuyor ve işlemcinin en yüksek frekansı 4.05GHz olarak belirtilmiş.
M4 Max, yalnızca 16 çekirdekli bir CPU'ya sahip olmasına rağmen, çoklu çekirdek testinde sadece %7 geride kalıyor. Bununla birlikte, tek çekirdek performansında M3 Ultra’dan %20,5 daha yüksek bir skor elde ediyor. Peki M3 Ultra ve M4 Max arasındaki performans farkı neden bu kadar az?
İzlerken gu-rur-lan-dım...