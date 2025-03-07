M3 Ultra'dan ilk sonuçlar paylaşıldı: M2 Ultra ve M4 Max'ten ne kadar hızlı?

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Tam Boyutta Gör Yeni Mac Studio ile beraber bugüne kadarki en güçlü işlemcisi M3 Ultra'yı duyuran Apple, her anlamda heyecan yaratmayı başardı. Öyle ki Cuppertino devi, yeni yonga setinin M2 Ultra'dan 1,5 kat, M1 Ultra'dan ise 1,8 kata kadar yüksek performansa sahip olduğunu söyledi. Peki 134 milyar transistör, 24 CPU ve 80 GPU çekirdeği içeren işlemci neler sunuyor? İşte erken sonuçlar...

M4 Max tek çekirdekte lider

Kaçıranlar için Apple'ın tanıttığı yeni Mac Studio modeli, M4 Max ve M3 Ultra olmak üzere iki farklı işlemci seçeneğiyle geliyor. Geekbench'ten alınan görüntüye baktığımızda ise, M3 Ultra'lı sürümün 24 performans ve 8 verimlilik çekirdeği içeren 32 çekirdekli bir CPU'ya sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca 256GB birleşik bellek bulunuyor ve işlemcinin en yüksek frekansı 4.05GHz olarak belirtilmiş.

Tam Boyutta Gör Sonuçlara gelirsek, M3 Ultra tek çekirdekte 3.221, çok çekirdekte ise 27.749 puan alıyor. Bu skorun M2 Ultra'ya kıyasla çoklu iş parçacıklı performansta %29, tekli iş yüklerinde ise %13 oranında yüksek olduğunu söyleyelim. Ancak burada dikkat çeken nokta, M3 Ultra’nın M4 Max karşısındaki konumu.

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M4 Max, yalnızca 16 çekirdekli bir CPU'ya sahip olmasına rağmen, çoklu çekirdek testinde sadece %7 geride kalıyor. Bununla birlikte, tek çekirdek performansında M3 Ultra’dan %20,5 daha yüksek bir skor elde ediyor. Peki M3 Ultra ve M4 Max arasındaki performans farkı neden bu kadar az?

Tam Boyutta Gör Her iki işlemcinin saat hızları neredeyse aynı; M3 Ultra 4.05GHz, M4 Max ise 4.14GHz hızında çalışıyor. Ancak, M4 serisinin ARM’ın Scalable Matrix Extension (SME) desteğine sahip olması, karmaşık iş yüklerinde daha verimli bir performans sunmasını sağlıyor. Bu da M4 Max’in tek çekirdek testlerinde neden daha yüksek skor aldığını açıklıyor olabilir.

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